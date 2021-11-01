В ТЦ «Амстердам» собралась толпа новосибирцев на вакцинацию от коронавируса

В Новосибирске в торговом центре «Амстердам» в Ленинском районе жители встали в длинную очередь на вакцинацию от коронавируса. Толпу заметили сегодня, 1 ноября , в официально нерабочий понедельник.

Десятки желающих терпеливо стоят в коридоре, при этом социальную дистанцию никто из пришедших не соблюдает, но маски есть у большинства.

— Последние дни такой ажиотаж. А что мы сделаем? Это просто живая очередь. Люди пришли на вакцинацию, — рассказала корреспонденту сотрудница администрации ТЦ «Амстердам».