В ТЦ «Амстердам» собралась толпа новосибирцев на вакцинацию от коронавируса

В Новосибирске в торговом центре «Амстердам» в Ленинском районе жители встали в длинную очередь на вакцинацию от коронавируса. Толпу заметили сегодня,
Десятки желающих терпеливо стоят в коридоре, при этом социальную дистанцию никто из пришедших не соблюдает, но маски есть у большинства.
— Последние дни такой ажиотаж. А что мы сделаем? Это просто живая очередь. Люди пришли на вакцинацию, — рассказала корреспонденту сотрудница администрации ТЦ «Амстердам».
На прошлой неделе желающие привиться новосибирцы с самого утра выстроились в очередь в МФК «Сан Сити» — здесь работает один из пунктов вакцинации. При этом социальную дистанцию также никто не соблюдал.