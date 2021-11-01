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В ТЦ «Амстердам» собралась толпа новосибирцев на вакцинацию от коронавируса

Люди не соблюдают социальную дистанцию

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Новосибирцы очень плотно стоят друг к другу

Новосибирцы очень плотно стоят друг к другу

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В Новосибирске в торговом центре «Амстердам» в Ленинском районе жители встали в длинную очередь на вакцинацию от коронавируса. Толпу заметили сегодня, 1 ноября, в официально нерабочий понедельник.

Десятки желающих терпеливо стоят в коридоре, при этом социальную дистанцию никто из пришедших не соблюдает, но маски есть у большинства.

— Последние дни такой ажиотаж. А что мы сделаем? Это просто живая очередь. Люди пришли на вакцинацию, — рассказала корреспонденту сотрудница администрации ТЦ «Амстердам».

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На прошлой неделе желающие привиться новосибирцы с самого утра выстроились в очередь в МФК «Сан Сити» — здесь работает один из пунктов вакцинации. При этом социальную дистанцию также никто не соблюдал.

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