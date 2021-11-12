12 ноября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 71.20
eur 81.66
Тема дняОтец забрал 8-летнего сына у матери
Все новости
Все новости

В Госдуму внесли закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Вот что в нём написано

С пакетом документов выступило правительство

3 308
64Обсудить

Поделиться

Накануне оперштаб официально подтвердил разработку законопроекта о QR-кодах

Накануне оперштаб официально подтвердил разработку законопроекта о QR-кодах

Поделиться

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации. Как пишет ТАСС, QR-коды не потребуются при посещении аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

QR-коды, справки о болезни и медотводы также будут нужны для массовых мероприятий, посещения заведений общепита, культурных учреждений и объектов торговли.

Посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кодов можно будет до 1 февраля. Окончательное решение об использовании кодов и списках объектов, где их будут проверять, остается за властями регионов.

Официально о том, что подобные законопроекты готовятся, оперштаб объявил вчера. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что необходимость обусловлена тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры и не спешат проходить вакцинацию.

— Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть, — цитирует Голикову телеграм-канал правительства РФ.

Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних граждан. QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года — к этому времени правительство надеется достичь в России коллективного иммунитета в 80%.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Вопрос о готовящихся ограничениях на днях был задан пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он заверил, что введение QR-кодов на транспорте в данный момент не обсуждается. Но также добавил, что «недостижение коллективного иммунитета к ковиду может привести к дополнительным ограничениям».

По словам Дмитрия Пескова, отмена QR-кодов и других ограничительных мер произойдет не раньше, чем закончится пандемия коронавируса.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодпандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...