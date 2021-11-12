В Госдуму внесли закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Вот что в нём написано

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации. Как пишет ТАСС, QR-коды не потребуются при посещении аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.



QR-коды, справки о болезни и медотводы также будут нужны для массовых мероприятий, посещения заведений общепита, культурных учреждений и объектов торговли.

Посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кодов можно будет до 1 февраля. Окончательное решение об использовании кодов и списках объектов, где их будут проверять, остается за властями регионов.