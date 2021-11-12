В Госдуму внесли закон о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Вот что в нём написано

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации. Как пишет ТАСС, QR-коды не потребуются при посещении аптек, магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.
QR-коды, справки о болезни и медотводы также будут нужны для массовых мероприятий, посещения заведений общепита, культурных учреждений и объектов торговли.
Посещать объекты по ПЦР-тестам вместо QR-кодов можно будет до 1 февраля. Окончательное решение об использовании кодов и списках объектов, где их будут проверять, остается за властями регионов.
Официально о том, что подобные законопроекты готовятся, оперштаб объявил вчера. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что необходимость обусловлена тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры и не спешат проходить вакцинацию.
— Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть, — цитирует Голикову телеграм-канал правительства РФ.
Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних граждан. QR-коды будут действовать до 1 июня 2022 года — к этому времени правительство надеется достичь в России коллективного иммунитета в 80%.
Вопрос о готовящихся ограничениях на днях был задан пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, однако он заверил, что введение QR-кодов на транспорте в данный момент не обсуждается. Но также добавил, что «недостижение коллективного иммунитета к ковиду может привести к дополнительным ограничениям».
По словам Дмитрия Пескова, отмена QR-кодов и других ограничительных мер произойдет не раньше, чем закончится пандемия коронавируса.