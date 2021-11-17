Кого накажут, если вы будете в кафе без QR-кода? Какие штрафы грозят за нарушения? 10 полезных карточек

В случае с сертификатом другого человека — ситуация будет рассматриваться так, как будто у вас его вообще не было. Важно, чтобы в документе не было никаких изменений, иначе это уже будет подделкой. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на прошлой неделе заявлял, что заведения вправе требовать паспорт у посетителей для того, чтобы удостовериться в подлинности кода. Но ни в каких документах это право так до сих пор не прописано, что вызывает массу конфликтов.

В случае с поддельным сертификатом всё намного сложнее. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.