17 ноября среда
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 72.56
eur 82.52
Тема дняЧто ждет общественный транспорт Новосибирска?
Кого накажут, если вы будете в кафе без QR-кода? Какие штрафы грозят за нарушения? 10 полезных карточек

Кого накажут, если вы будете в кафе без QR-кода? Какие штрафы грозят за нарушения? 10 полезных карточек

Если вы проберетесь в заведение без сертификата, сотрудники могут вызвать полицию

4 810
71Обсудить

Поделиться

Самое суровое наказание ждет тех, кто решит воспользоваться поддельным сертификатом

Самое суровое наказание ждет тех, кто решит воспользоваться поддельным сертификатом

Поделиться

За поддельный QR-код новосибирцам будет грозить уголовная статья

В Новосибирской области вчера был установлен очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки было зафиксировано 409 заболевших. Цифры стабильно растут, поэтому говорить о снятии ковидных ограничений пока не приходится. Вместе с этим QR-коды стали требовать не только в театрах и на концертах, но и в ресторанах. Нововведения вызвали массу вопросов. Кого накажут, если человека без QR-кода обнаружат в заведении? Выгонят ли его из ресторана? Какие штрафы выписывают за несоблюдение ковидных ограничений? Подготовили для вас ответы на эти вопросы.

1

Куда не пустят без QR-кода?

Ограничений в Новосибирской области пока не так много, как в других регионах. Без кода вас не пустят:

  • в театры, клубы, кинотеатры, фитнес-центры, детские центры, на фестивали и концерты, где более 100 посетителей; (кроме общепита на вокзалах и в аэропорте)
  • в рестораны, кафе, предприятия общественного питания.

В ТЦ, парки и на катки, а также в предприятия, где обслуживают на вынос в Новосибирске, пока пускают без QR-кода.

Поделиться

2

Что можно предъявить вместо QR-кода?

Если у вас нет кода, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:

  • сертификат о вакцинации в бумажном виде;
  • отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов;
  • справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
  • справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов.

Поделиться

3

Что будет делать проверяющий, если найдет вас без кода в заведении? Заставит ли выйти?

Если вы каким-то образом проберетесь в ресторан или кафе без документов, то вас настойчиво попросят покинуть заведение. И да, могут вызвать и полицию, чтобы заставить вас выйти. Хотя изначально не должны были вас пускать в заведение.

Поделиться

4

Кого накажут, если человека без QR-кода обнаружат в заведении?

В Минпромторге НСО объяснили, что в данном случае возбуждается дело об административном правонарушении в отношении предприятия, оказывающего услуги общественного питания данному посетителю без QR-кода. Представители общепита обязаны отказать человеку без QR-кода в обслуживании.

Поделиться

5

Какие штрафы предусмотрены для посетителя, который не соблюдает распоряжение о QR-кодах?

Ответственность за оказание услуг общественного питания посетителю без QR-кода несет предприятие общественного питания. Так что вас никак не накажут, если обнаружат внутри заведения без кода.

Поделиться

6

А если поймают с QR-кодом другого человека или поддельным?

В случае с сертификатом другого человека — ситуация будет рассматриваться так, как будто у вас его вообще не было. Важно, чтобы в документе не было никаких изменений, иначе это уже будет подделкой. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на прошлой неделе заявлял, что заведения вправе требовать паспорт у посетителей для того, чтобы удостовериться в подлинности кода. Но ни в каких документах это право так до сих пор не прописано, что вызывает массу конфликтов.

В случае с поддельным сертификатом всё намного сложнее. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание — до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться

7

Какие штрафы предусмотрены для предпринимателя, который не соблюдает распоряжение о QR-кодах?

На заведение общественного питания составят протокол по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Сумму штрафа будет определять суд. Для индивидуальных предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

Поделиться

8

Могут ли закрыть ресторан или кафе из-за невыполнения ковидных ограничений?

Могут. Но решение о наказании выносит суд, хотя Роспотребнадзор вправе опечатать заведение в досудебном порядке. Статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» предполагает остановку деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Поделиться

9

За какие нарушения ковидных ограничений вас могут наказать?

Чаще всего новосибирцев наказывают за проезд в общественном транспорте без маски и нахождение в магазине без нее. В регионе действует масочный режим, поэтому ношение масок в общественных местах обязательно.

Статья 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» предусматривает разные виды наказания — от предупреждения до административного штрафа. Для граждан штраф — от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Поделиться

10

Сколько протоколов за обслуживание посетителей без QR-кода уже составили в НСО?

В Минпромторге НСО сообщили, что по данным на 16 ноября, в регионе еще не составлено ни одного протокола за обслуживание посетителей без QR-кода.

Поделиться

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

QR-кодкоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...