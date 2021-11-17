Кого накажут, если вы будете в кафе без QR-кода? Какие штрафы грозят за нарушения? 10 полезных карточек

1
Куда не пустят без QR-кода?
Ограничений в Новосибирской области пока не так много, как в других регионах. Без кода вас не пустят:
- в театры, клубы, кинотеатры, фитнес-центры, детские центры, на фестивали и концерты, где более 100 посетителей; (кроме общепита на вокзалах и в аэропорте)
- в рестораны, кафе, предприятия общественного питания.
В ТЦ, парки и на катки, а также в предприятия, где обслуживают на вынос в Новосибирске, пока пускают без QR-кода.
Поделиться
2
Что можно предъявить вместо QR-кода?
Если у вас нет кода, есть еще несколько вариантов. Вы можете предоставить:
- сертификат о вакцинации в бумажном виде;
- отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов;
- справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (если не прошло более 6 месяцев);
- справку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР, который действителен в течение 72 часов.
Поделиться
3
Что будет делать проверяющий, если найдет вас без кода в заведении? Заставит ли выйти?
Если вы каким-то образом проберетесь в ресторан или кафе без документов, то вас настойчиво попросят покинуть заведение. И да, могут вызвать и полицию, чтобы заставить вас выйти. Хотя изначально не должны были вас пускать в заведение.
Поделиться
4
Кого накажут, если человека без QR-кода обнаружат в заведении?
В Минпромторге НСО объяснили, что в данном случае возбуждается дело об административном правонарушении в отношении предприятия, оказывающего услуги общественного питания данному посетителю без QR-кода. Представители общепита обязаны отказать человеку без QR-кода в обслуживании.
Поделиться
5
Какие штрафы предусмотрены для посетителя, который не соблюдает распоряжение о QR-кодах?
Ответственность за оказание услуг общественного питания посетителю без QR-кода несет предприятие общественного питания. Так что вас никак не накажут, если обнаружат внутри заведения без кода.
Поделиться
6
А если поймают с QR-кодом другого человека или поддельным?
В случае с сертификатом другого человека — ситуация будет рассматриваться так, как будто у вас его вообще не было. Важно, чтобы в документе не было никаких изменений, иначе это уже будет подделкой. Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на прошлой неделе заявлял, что заведения вправе требовать паспорт у посетителей для того, чтобы удостовериться в подлинности кода. Но ни в каких документах это право так до сих пор не прописано, что вызывает массу конфликтов.
В случае с поддельным сертификатом всё намного сложнее. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена
Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы). А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Поделиться
7
Какие штрафы предусмотрены для предпринимателя, который не соблюдает распоряжение о QR-кодах?
На заведение общественного питания составят протокол по статье
Поделиться
8
Могут ли закрыть ресторан или кафе из-за невыполнения ковидных ограничений?
Могут. Но решение о наказании выносит суд, хотя Роспотребнадзор вправе опечатать заведение в досудебном порядке. Статья
Поделиться
9
За какие нарушения ковидных ограничений вас могут наказать?
Чаще всего новосибирцев наказывают за проезд в общественном транспорте без маски и нахождение в магазине без нее. В регионе действует масочный режим, поэтому ношение масок в общественных местах обязательно.
Статья
Поделиться
10
Сколько протоколов за обслуживание посетителей без QR-кода уже составили в НСО?
В Минпромторге НСО сообщили, что по данным на 16 ноября, в регионе еще не составлено ни одного протокола за обслуживание посетителей без QR-кода.
Поделиться