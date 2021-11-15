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В Новосибирской области восьмую неделю подряд фиксируют рост числа заболевших ковидом

За сутки заболевание обнаружили у 402 человек

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В регионе продолжат действовать ковидные ограничения

В регионе продолжат действовать ковидные ограничения

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Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает увеличиваться число заболевших ковидом. Из-за этого региональный Роспотребнадзор заявил о том, что ограничения необходимо соблюдать и далее.

— С коронавирусной инфекцией ситуация сложная, напряженная. Восьмую неделю мы отмечаем рост количества случаев. За прошедшую неделю — 2806 случаев, что больше предыдущей недели практически на 5%. Стоит отметить, что темпы недельные у нас снизились — как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. Тем не менее все ограничительные и профилактические мероприятия необходимо проводить в полном объеме, — рассказал сегодня, 15 ноября, глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов во время оперативного совещания в правительстве региона.

По-прежнему преобладают симптомы ОРВИ — они наблюдаются у 83% пациентов. У 15% диагностируют внебольничную пневмонию. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, за прошедшие сутки ковид диагностировали у 402 человек. В регион поступило 1 227 000 доз вакцины от коронавируса.

На прошлой неделе, 12 ноября, в Новосибирской области QR-коды о вакцинации от ковида стали требовать при входе в заведения общепита. Посмотрите в нашем репортаже, как после этого опустели кафе.

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Роспотребнадзорограничениякоронавирус
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