В Новосибирской области восьмую неделю подряд фиксируют рост числа заболевших ковидом

Роспотребнадзор назвал распространенные симптомы ковида в Новосибирской области
В Новосибирской области продолжает увеличиваться число заболевших ковидом. Из-за этого региональный Роспотребнадзор заявил о том, что ограничения необходимо соблюдать и далее.
— С коронавирусной инфекцией ситуация сложная, напряженная. Восьмую неделю мы отмечаем рост количества случаев. За прошедшую неделю — 2806 случаев, что больше предыдущей недели практически на 5%. Стоит отметить, что темпы недельные у нас снизились — как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. Тем не менее все ограничительные и профилактические мероприятия необходимо проводить в полном объеме, — рассказал сегодня,
По-прежнему преобладают симптомы ОРВИ — они наблюдаются у 83% пациентов. У 15% диагностируют внебольничную пневмонию. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, за прошедшие сутки ковид диагностировали у 402 человек. В регион поступило
На прошлой неделе, 12 ноября, в Новосибирской области QR-коды о вакцинации от ковида стали требовать при входе в заведения общепита. Посмотрите в нашем репортаже, как после этого опустели кафе.