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Противники QR-кодов затравили владельца гриль-кафе в Новосибирске

Директор Primo Grill в формате видео подвел итоги работы с QR-кодами. Его обвинили в фашизме

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Ковидные ограничения для посещения общепита выявили новую категорию правдорубов

Ковидные ограничения для посещения общепита выявили новую категорию правдорубов

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Владельца кафе обвинили в фашизме за соблюдение коронавирусных ограничений

В Instagram-аккаунте кафе Primo Grill владелец Артем Павлушин решил рассказать, как вступившее в силу постановление об обязательном предъявлении QR-кодов для обслуживания в общепите отразилось на его бизнесе.

— Подведу промежуточный итог за пятницу — субботу, так как это самые «жирные» дни. Как это сказалось на моем предприятии? Да никак, в прямом смысле! Выручка не упала, подросла доставка. Гости воспринимают эту ситуацию нормально, понимают, что это не наша прихоть. В общем, критично для нас ничего не поменялось, великолепно, — говорит Павлушин подписчикам.

Антипрививочники устроили владельцу гриля травлю, его обвинили в фашизме, соучастии в преступлении, незаконных требованиях, нарушении закона о медицинской тайне, в прочих грехах и преступлениях. На момент публикации этого материала под постом Павлушина — 167 комментариев, на некоторых из них присутствуют хештеги #ктакимнеходим и #covid1984. Впрочем, многие, напротив, поддержали владельца Primo Grill. Комментарии Павлушин не удаляет и не видит ничего плохого в том, что среди подписчиков развернулась полемика.

Ковидные ограничения вызвали к жизни какой-то принципиально новый тип борцов за права человека. Теперь об этих самых правах говорят люди, которых еще не так давно было трудно заподозрить не то что в оппозиционности, а просто в интересе к политике. Подробности — в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.

Напомним, с 12 ноября QR-коды начали спрашивать не только в кинотеатрах и спортзалах Новосибирской области, но и в заведениях общепита. Сразу после этого рестораторы заявили о падении посещаемости на 70–80% — многие заведения стоят пустыми даже во время бизнес-ланча. Предприниматели вынуждены спасать бизнес и придумывать, как обходить новое ограничение. Кто-то самостоятельно проводит ПЦР-тесты в холле, некоторые убирают стулья и столы, а кое-где за отсутствие QR-кода даже дарят скидку. Накануне НГС собрал идеи новосибирских заведений.

Кстати, в Новосибирске проходит серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации и требований QR-кодов. Активисты обвиняют чиновников, которые принимают решения о ковидных ограничениях, в превышении должностных полномочий.

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QR-кодыобщепит Новосибирскакуда не пустят без QR-кода
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