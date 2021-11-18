Противники QR-кодов затравили владельца гриль-кафе в Новосибирске

Владельца кафе обвинили в фашизме за соблюдение коронавирусных ограничений
В Instagram-аккаунте кафе Primo Grill владелец Артем Павлушин решил рассказать, как вступившее в силу постановление об обязательном предъявлении QR-кодов для обслуживания в общепите отразилось на его бизнесе.
— Подведу промежуточный итог за пятницу — субботу, так как это самые «жирные» дни. Как это сказалось на моем предприятии? Да никак, в прямом смысле! Выручка не упала, подросла доставка. Гости воспринимают эту ситуацию нормально, понимают, что это не наша прихоть. В общем, критично для нас ничего не поменялось, великолепно, — говорит Павлушин подписчикам.
Антипрививочники устроили владельцу гриля травлю, его обвинили в фашизме, соучастии в преступлении, незаконных требованиях, нарушении закона о медицинской тайне, в прочих грехах и преступлениях. На момент публикации этого материала под постом Павлушина — 167 комментариев, на некоторых из них присутствуют хештеги #ктакимнеходим и #covid1984. Впрочем, многие, напротив, поддержали владельца Primo Grill. Комментарии Павлушин не удаляет и не видит ничего плохого в том, что среди подписчиков развернулась полемика.
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Напомним, с 12 ноября QR-коды начали спрашивать не только в кинотеатрах и спортзалах Новосибирской области, но и в заведениях общепита. Сразу после этого рестораторы заявили о падении посещаемости на
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