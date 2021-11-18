Противники QR-кодов затравили владельца гриль-кафе в Новосибирске

В Instagram-аккаунте кафе Primo Grill владелец Артем Павлушин решил рассказать, как вступившее в силу постановление об обязательном предъявлении QR-кодов для обслуживания в общепите отразилось на его бизнесе.



— Подведу промежуточный итог за пятницу — субботу, так как это самые «жирные» дни. Как это сказалось на моем предприятии? Да никак, в прямом смысле! Выручка не упала, подросла доставка. Гости воспринимают эту ситуацию нормально, понимают, что это не наша прихоть. В общем, критично для нас ничего не поменялось, великолепно, — говорит Павлушин подписчикам.