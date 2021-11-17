«Стоило человека не пустить в ресторан, как он обнаружил фашизм». Колонка о том, как людей смертельно обидели QR-коды

Ковидные ограничения вызвали к жизни какой-то принципиально новый тип борцов за права человека. Теперь об этих самых правах говорят люди, которых еще не так давно было трудно заподозрить не то что в оппозиционности, а просто в интересе к политике. Но интерес этот носит очень странный характер. Подробности — в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.
Раньше ведь было как: ты или активно за власть, или против, или сидишь, занимаешься своими делами и всей этой политической повесткой не интересуешься от слова совсем. Таких (третьих), по моим наблюдениям, чуть ли не полстраны (а то и две трети). Иначе просто не объяснить же тот удивительный факт, что все чем-то недовольны, но на выборах уже который раз побеждает с разгромным счетом одна и та же партия власти.
«Надоели эти ваши митинги, дайте пожить спокойно, займитесь полезным делом», — примерно так реагировало это не интересующееся политикой большинство, когда речь шла о любой оппозиционной деятельности. И вот теперь оппозиция вроде бы побеждена, в обществе должны воцариться мир и покой. Но что-то пошло не так.
Первый яркий пример этой новейшей оппозиционности явил миру актер Егор Бероев, который во время вручения премии «Тэффи» вышел на сцену с шестиконечной желтой звездой, протестуя таким образом против дискриминации непривитых. Артист говорил возвышенные слова, но, если свести его демарш до уровня практических действий, то получалось, что невозможность сходить в ресторацию (не имея прививки) — это почти как попасть в фашистский концлагерь. Не знаю уж чего было в этом выступлении больше: обычной глупости или желания хайпануть на острой теме. Как говорится, Бог ему судья.
Однако тогда все эти разговоры по поводу ограничения прав невакцинированных проходили в теоретической плоскости. Теперь же, с новой волной ковида и появления реальной потребности в ковидных сертификатах, возмущение закипело с новой силой.
На выходных я заехал в одно относительно новое заведение посмотреть, как там и что. Когда блюда были уже на столе, в зал вошли две женщины и, услышав про QR-коды, буквально изменились в лице.
— Да я не вакцинировалась и не собираюсь этого делать. И чем я хуже этих людей? — гневно вопрошала она, указывая на немногочисленных посетителей.
Эти обиды на новую «сегрегацию» в обществе слышатся всё чаще, и рассуждающие о ней люди полны обличительного пафоса. Позвольте мне сказать что-то им всем сразу.
Вы говорите, что вас оскорбляет невозможность для какой-то группы лиц попасть в ресторан? Это, конечно, мучительно. Но открою вам страшную тайну: больше половины жителей Новосибирска этой возможности были лишены и до пандемии. Просто потому что с зарплатой в 20–25 тыс. рублей в месяц и обычный обед в «Вилке-Ложке» кажется серьезными расходами.
Вас возмущает то, что большинство стран мира требуют наличие международной прививки, и поэтому вы не можете, как обычно, просто взять билет и улететь в любимые Барселону или Милан? Вам кажется это несправедливым? А то, что 70% жителей нашей страны вообще не бывали за границей никогда (даже в Турции или Таиланде), вам несправедливым не кажется?
Или то, что пока одни покупают недвижимость в Испании, строят дом в четыре этажа в Кудряшовском бору, другие (их абсолютное большинство) относят в банк половину зарплаты, переплачивая втрое за квартирку на окраине, вам представляется естественным и нормальным?
Или это вот возражение: а какое право имеет официант требовать мой паспорт? Да не имеет, конечно. Но посещение ресторана не является жизненно необходимой услугой. Никто еще не умер и не заболел от того, что не смог съесть в красивом месте пару стейков за 2000 рублей каждый с бутылочкой вина за 3000. Но и до пандемии официант мог попросить у вас паспорт, чтобы удостовериться в вашем возрасте. И если бы вы его отказались предъявлять (будучи достаточно молоды на вид), то никакого вина бы вам не продали.
Давайте признаем очевидный факт, что в жизни в принципе полно несправедливости и неравенства. Но мало кого из недовольных требованием предъявить сертификат о вакцинации это доселе трогало. Но стоило человека не пустить в ресторан со средним чеком в несколько тысяч рублей, как он обнаружил вокруг себя фашизм, апартеид и ку-клукс-клан в одном флаконе.
Понятно, что возмущенные QR-кодами будут говорить, скорее всего, о том, что их волнует справедливость в принципе. Например, часто приходится слышать такой довод, что, дескать, обязательное требование вакцинации в определенных профессиях (сейчас в их число попали, например, преподаватели) лишает людей возможности работать.
Но позвольте, и это же не вчера случилось. И до всякой пандемии любой работник общепита должен был иметь медкнижку. В которой должны были быть отметки о прививках от дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, краснухи, кори и еще ряда заболеваний, потребность в вакцинации от которых устанавливается локально. Ничего нового в этом нет.
Ну и особенно доставляют все эти возмущения нарушением прав человека, выражающиеся в том, что вам придется показывать кому-то ваши персональные данные. Дескать, через QR-код государство получит возможность следить за гражданами, контролировать каждый их шаг. И это говорят на полном серьезе люди с мобильным телефоном, банковскими картами и аккаунтами в соцсетях, где они исправно указывают геотеги во время путешествий, походов в бар или фитнес-центр и просто прогулок.
Мы все давно живем в доме с прозрачными стенами. Информация о том, что нам нравится, где мы бываем, с кем поддерживаем контакты (и даже о чем с ними общаемся в мессенджерах), на что тратим деньги и т. д., давно уже является основным товаром, которым торгуют социальные сети и поисковики. Причем к этой глобальной прозрачности добавляется наша локальная специфика в виде комплекса СОРМ (можете посмотреть в «Яндексе», но совсем вкратце — правоохранительные органы могут в любой момент получить доступ к любым вашим электронным данным). И если вас что-то не устраивает в сложившейся ситуации, то поезд, скорее всего, уже ушел.
Это просто тот мир, в котором мы уже живем, и требование предъявить QR-код при посадке в самолет, заселении в гостиницу или даже при поездке на метро, ничего принципиально нового в нашу жизнь уже не внесет.
Потому что санитарные QR-коды — мера в любом случае временная. А всё остальное (и глобальная слежка соцсетей и наша локальная суверенная политическая система) останется. И если кому-то действительно хочется побороться за права человека, то стоит сосредоточить свои усилия на каких-то более долговременных явлениях общественной жизни.
О том, как горожане реагировали на введение QR-кодов при посещении предприятий общепита, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.
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