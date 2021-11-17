«Стоило человека не пустить в ресторан, как он обнаружил фашизм». Колонка о том, как людей смертельно обидели QR-коды

На выходных я заехал в одно относительно новое заведение посмотреть, как там и что. Когда блюда были уже на столе, в зал вошли две женщины и, услышав про QR-коды, буквально изменились в лице.



— Да я не вакцинировалась и не собираюсь этого делать. И чем я хуже этих людей? — гневно вопрошала она, указывая на немногочисленных посетителей.



Эти обиды на новую «сегрегацию» в обществе слышатся всё чаще, и рассуждающие о ней люди полны обличительного пафоса. Позвольте мне сказать что-то им всем сразу.



Вы говорите, что вас оскорбляет невозможность для какой-то группы лиц попасть в ресторан? Это, конечно, мучительно. Но открою вам страшную тайну: больше половины жителей Новосибирска этой возможности были лишены и до пандемии. Просто потому что с зарплатой в 20–25 тыс. рублей в месяц и обычный обед в «Вилке-Ложке» кажется серьезными расходами.



Вас возмущает то, что большинство стран мира требуют наличие международной прививки, и поэтому вы не можете, как обычно, просто взять билет и улететь в любимые Барселону или Милан? Вам кажется это несправедливым? А то, что 70% жителей нашей страны вообще не бывали за границей никогда (даже в Турции или Таиланде), вам несправедливым не кажется?

