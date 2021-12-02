«Чем тяжелее человек болеет, тем меньше у него потом симптомов»: 5 болезней, которые возникают после ковида

Когда врачи в отдаленных регионах говорят: «А как мы будем лечить? У нас нет таких препаратов!» Но главное в другом — в большинстве случаев они, с моей точки зрения, совершенно не нужны.

— Помимо самого ковида, у нас есть еще постковидный синдром. О нем сейчас много говорят, но до сих пор не всем понятно, что это такое, в чем он заключается.



— Как бы мы ни боялись и ни ругали ковид, это действительно не самое смертельное заболевание. У большинства людей ковид излечивается, но это не значит, что сами люди излечиваются. Поэтому постковидный синдром становится всё большей и большей проблемой. Как мы считаем человека выздоровевшим от инфекционного заболевания? Когда в его анализах нет инфекционного агента, то есть в случае ковида — когда ПЦР-тесты отрицательны. Для большинства инфекций это так и есть, но тут оказалось, что вирус настолько активирует и изменяет организм и его иммунную систему, что есть пациенты, у которых через 8 или 12 недель после болезни остаются симптомы, которые являются не всегда опасными, но ухудшают качество жизни настолько, что и жить не хочется. Это огромный список симптомов, который включает неврологические расстройства, часть пациентов жалуется на желудочно-кишечный тракт, кто-то имеет одышку, у кого-то долго сохраняется субфебрильная температура. Я как кардиолог могу сказать, что очень многие пациенты жалуются на аритмии, тахикардию, и это тоже очень ухудшает их качество жизни. В течение месяца-двух после болезни симптомы можно объяснить астеническим синдромом (слабостью), а когда прошло три месяца, а симптомы не уходят или появляются — это то, что мы называем постковидный синдром. Есть несколько теорий его происхождения, но в целом мы склоняемся к тому, что это гиперактивация иммунной системы, аутоиммунные реакции.



— Коронавирус может спровоцировать какие-то другие болезни? Не в рамках постковида, а отдельное новое заболевание.



— Да. Мы начинаем регистрировать пациентов, у которых развиваются новые заболевания после перенесенной коронавирусной инфекции. Есть группа людей, у которых после болезни и лечения высокими дозами гормонов развивается сахарный диабет. Очень много было сказано о поражении сердечно-сосудистой системы — миокардиты, тромбозы и эмболии. Сегодня мы говорим о новом синдроме, который мы описали совместно с международной группой ученых, его назвали синдромом постковидной тахикардии, когда идет дисрегуляция деятельности сердечно-сосудистой системы. Были случаи аутоиммунных заболеваний. Мы знаем, что какие-то заболевания возникают, но какие и в каком количестве — никто в мире этого не исследовал, мы пытаемся это изучить.



— А совсем без последствий можно переболеть?



— Безусловно можно, и определенная часть людей так и делает, живет спокойно дальше. Здесь необычная зависимость: чем тяжелее человек болеет ковидом, тем меньше его беспокоят симптомы потом. И наоборот, если ковид протекал довольно вяло, то эти люди дольше чувствуют себя не совсем здоровыми, у них даже несколько выше вероятность постковидного синдрома. Но большинство людей спокойно выздоравливает и живет дальше.



— Если человек переболел ковидом, ему нужна реабилитация?



— Тут важный момент: есть реабилитация, а есть лечение постковидного синдрома. Это разные вещи: в первом случае нужно просто восстановление, как, например, после некоторых операций, а во втором случае мы лечим уже самостоятельное заболевание. Сейчас огромное количество медучреждений предлагают программу реабилитации, но это в основном общая реабилитация, направленная на восстановление дыхательной системы, общеукрепляющие манипуляции. Эффективность разная, зависит от того, что пациентам предлагается, а предлагается то, что есть в этом медицинском учреждении. Протоколов реабилитации не существует, поэтому сложно сказать. Другое дело, если у человека развивается постковидный синдром, то тут его надо уже лечить.



— И, наконец, вопрос, который нас больше всего волнует с самого начала пандемии: когда всё это кончится?

