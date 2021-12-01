50 мутаций «омикрона»: когда новый штамм придет в Новосибирск, какие у него симптомы и насколько он опаснее

Татьяна Овсянникова замечает, что ВОЗ предлагает всем странам усилить эпидемиологическую безопасность и предоставлять достоверные данные об «омикроне»:

— Эксперты рекомендуют третью дозу (бустерной) вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом и старше 60 лет. Как считается, Израиль спасла бустерная доза вакцины. Сейчас главное — не допустить новые штаммы вируса. Эксперты рекомендуют ограничить въезд из стран, где найден новый вирус, расширить тестирование и отслеживать контакты инфицированных. В то же время в Евросоюзе решено начать введение бустерных доз.

Так поможет ли вакцинация и как быть переболевшим

Александр Чепурнов не согласен с мнением многих специалистов, которые говорят, что вакцина эффективнее перенесенного заболевания:

— Это может относиться к бессимптомным или легким случаям, но в целом те, кто переболел, имеют теоретически и практически более мощный иммунный ответ. Сейчас наиболее хороший вариант — когда человек провакцинировался, а потом переболел в легкой форме «дельтой»: тогда будет высокий титр антител.



Вирусолог уточняет, что первое и самое важное, что сейчас нужно знать, — это увидеть, как антитела вакцинированных нейтрализуют новый штамм. Если будет достаточно высокий индекс нейтрализации, значит будет понятно, что вакцины и переболевание справляются с этим вариантом вируса. Это даст возможность предположить, что будет дальше, насколько «омикрон» опасен.



— Для того чтобы вирус распространялся, он должен иметь какое-то преимущество, например, скорость. Так было с «дельтой», потому что этот вариант вируса обладал большей скоростью распространения: за счет лучшего связывания с рецептором клетки он быстрее заражал новых людей и быстрее распространялся внутри организма. За счет этого он вытеснил другие варианты коронавируса практически везде, кроме Африки, потому что там другой популяционный пейзаж. У меня теплится надежда, что он будет не таким грозным. Всё станет ясно в ближайшие две недели по опыту течения заболевания у пациентов и по скорости распространения, — говорит эксперт Александр Чепурнов.



Варвара Веретюк настаивает, что пока не стоит делать каких-то поспешных выводов и паниковать:



— Исследования показывают, что все имевшиеся до настоящего момента варианты коронавируса эффективно нейтрализовались антителами, полученными после вакцинации «Спутником» (статья в журнале Vaccines). Как только наши ученые получат образец варианта «омикрон», они смогут проверить эффективность нейтрализующих антител против него. Кроме того, сама технология создания вакцин позволяет в случае необходимости создать версию с «мутантным» геном спайк-белка. Методы борьбы с инфекциями сохраняют свою актуальность и не меняются — это сочетание мер защиты: маски, избегание большого количества контактов и вакцинация.



Елена Бобяк также считает, что пока рано сильно волноваться, но уверена, что то, что все настороже и закрыли границы, это правильно, правительство действует упреждающе.

