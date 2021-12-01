50 мутаций «омикрона»: когда новый штамм придет в Новосибирск, какие у него симптомы и насколько он опаснее

В мире снова говорят о новом варианте коронавируса, который назвали «омикрон». Он появился в Южной Африке. Среди его симптомов выделяют очень сильную усталость и головную боль. Но большее опасение специалистов вызывает то, что на этот вариант может не действовать вакцинация и что у него есть 50 мутаций. Что это значит, насколько опасен «омикрон» и есть ли он в России, медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.
Откуда появился новый вариант вируса
Эксперты единогласно отмечают, что новые варианты вируса появляются, как правило, у пациентов, которые болеют очень долго и у которых есть иммунодефицитное состояние. «Омикрон» появился в Африке, где много таких людей, в частности большое число пациентов со СПИДом и ВИЧ.
Главный врач лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков предполагает, что этот штамм мог появиться из-за длительной персистенции (носительства) вируса в иммунокомпрометированном организме, например, пациента с ВИЧ:
— Иммунная система таких пациентов не может в нормальные сроки справиться с вирусом, он находится в организме длительное время, мутирует, учится уходить от атаки иммунной системы. Если данная мутация (мутации) оказывается удачной, она дальше активно распространяется в вирусной популяции, поскольку имеет преимущество перед немутированными собратьями.
Именно так, по мнению инфекциониста, возник первый значимый штамм у SARS-CoV-2 — британский, «альфа», только не у ВИЧ-инфицированного, а у онкологического пациента.
— На самом деле, когда ВОЗ говорила, что не нужно делать бустер (дополнительное введение еще одной дозы вакцины, так говорят и о ревакцинации. — Прим. ред.), а нужно вакцинировать жителей Африки и других бедных стран, то была отчасти права. Я считаю, что нужно и ставить бустер, и вакцинировать население бедных стран, где в основном и происходит выработка новых штаммов. Эту фабрику новых мутаций нужно уже как-то прикрывать. К сожалению, человечество пока ничего не придумало, кроме вакцинации: на сегодняшний день это лучший вариант, — говорит директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк.
В чем его особенность
— Основное отличие от предыдущих штаммов — «омикрон» уходит от действия вакцины, потому что мутации произошли именно на S-белке, на который направлено действие препаратов. И судя по всему, «омикрон» распространяется гораздо быстрее, относительно «дельты» и других штаммов, — уверена Елена Бобяк.
Что означают 50 мутаций «омикрона»
У вируса, по словам Елены Бобяк, есть возможность постоянно модифицироваться: появляется большое количество мутаций — как нежизнеспособных, так и жизнеспособных. Первые не могут передаваться дальше, а вторые могут.
50 мутаций «омикрона» на самом деле, по мнению эксперта, для вируса не так уж и много, просто в этот раз все 50 оказались жизнеспособными.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк уточняет, что среди них 32 мутации затрагивают ген, кодирующий спайк-белок. По ее мнению, это может играть важную роль в связывании вируса с клетками зараженного человека и распознавании вируса антителами.
— Часть из мутаций «омикрона» могут способствовать более высокой заразности, а также повышать вирусную нагрузку в зараженном организме, — комментирует терапевт.
Александр Чепурнов, профессор вирусологии, руководитель лаборатории Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, добавляет, что у «омикрона» очень много мутаций, которые имеют отношение к поверхностному S-белку. С помощью этого белка вирус внедряется в клетку, и именно на него направлены антитела после перенесенного заболевания или вакцинации:
— Чем больше таких изменений, тем больше опасность того, что этот вариант вируса сможет уклоняться от иммунного ответа, полученного переболеванием или вакцинацией. Эта прорва мутаций может вести к тому, что полученный иммунитет не будет срабатывать. Вот почему весь мир напрягся. Но при этом не исключено, что это обилие мутаций приведет к тому, что сам по себе «омикрон» будет вызывать не настолько тяжелое переболевание.
Андрей Поздняков замечает, что мутации — это количество изменений в структуре генома вируса по сравнению с изначальным вариантом. Сами по себе цифры имеют мало значения, так как это только гипотезы разных ученых и, как часто бывает при ковиде, диаметрально противоположные:
— По мнению одних, это будет означать большую заразность и большую патогенность, то есть зловредность вируса. По мнению других, пока не совсем понятно, что с этими мутациями не так. Мое мнение ближе ко второй категории: прежде чем кричать: «Всё пропало!», нужно сначала понять, насколько «всё». Излишнее количество мутаций может сделать вирус нежизнеспособным. В Японии с «дельтой» сейчас происходит именно это.
Какие симптомы характерны для «омикрона»
Елена Бобяк замечает, что пока о симптомах говорить рано, потому что «омикрон» наблюдают в Африке, где абсолютно другая популяция людей. Там средняя продолжительность жизни — 50 лет и очень много пациентов со СПИДом, у которых совершенно иначе протекает коронавирус. Но то, что уже описано, — при «омикроне» не пропадает обоняние, практически нет респираторных расстройств. При этом есть резкая слабость, тахикардия, то есть он активно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Пока не понятно, насколько тяжелое течение у «омикрона», но в ближайшие две недели, станет больше информации о клинической картине.
— Пока медики из ЮАР описывают преимущественное заражение молодых и сильную усталость — всё. Тяжелых случаев не описывают. Но это пока. Просто потому что секвенируют, то есть расшифровывают геном и соответственно подтип вируса, далеко не всем заболевшим, — комментирует Андрей Поздняков.
Варвара Веретюк со ссылкой на врачей из ЮАР описывает течение болезни как легкое: у пациентов отмечают выраженную слабость, ломоту в теле и головную боль, небольшой дискомфорт в горле без выраженных болей, учащенное сердцебиение (тахикардию), но без потери обоняния или снижения уровня сатурации.
— Течение заболевания, вызванное этим штаммом, чаще всего не сопровождается высокой температурой, редко бывает потеря обоняния и вкуса. Для него характерны сильная слабость, першение в горле, тахикардия, — описывает симптомы терапевт Ирина Аманатова.
Вирусолог Александр Соловьев уверен, что среди симптомов вряд ли будут какие-то изменения, потому что коронавирус не приобрел какие-то новые свойства:
— Клиническая картина при «омикроне» не должна отличаться, но вопрос в том, насколько тяжелее будет протекать заболевание и насколько быстрее он будет прогрессировать. С «дельтой» мы видели это, потому что она долгое время может оставаться незамеченной в организме и достигать высоких концентраций в организме инфицированного человека. Когда иммунная система начинает реагировать на присутствие коронавируса, то его уже там много оказывается: происходит бурная воспалительная реакция, а это основа тяжести состояния.
Будет ли он опаснее агрессивной «дельты»
По мнению Варвары Веретюк, озабоченность вызывает то, что «омикрон» быстро вытеснил в ЮАР другие варианты коронавируса:
— Однако ученые подчеркивают, что в ЮАР в последнее время выявлялось не так много случаев ковида. Кроме того, есть данные о том, что этот вариант появился в конце сентября — начале октября, так что возможно, что его степень заразности ненамного выше, чем у «дельта»-варианта. Пока рано делать выводы об опасности, которую может нести «омикрон», поскольку нет надежных данных о том, как переносят болезнь те, кто болел ковидом ранее или был вакцинирован.
Александр Соловьев, опираясь на официальную статистику, которая публикуется на сайтах в ЮАР, замечает, что в провинции Гаутенг, которая по сути является сейчас эпицентром распространения «омикрона», за последние три недели наблюдается более чем трехкратный рост госпитализаций:
— Это уже один из объективных показателей. Второй момент, который виден по официальным данным, — как минимум 19% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке, 18% — находятся в реанимации. Это заставляет тревожиться. Еще опасения вызывает тот факт, что среди инфицированных этим вариантом людей из разных стран есть полностью вакцинированные. И они могут не только заразиться, но и передать «омикрон» дальше. Есть пример в Гонконге, где вакцинированный человек из ЮАР в карантинном отеле передал этот вирус человеку из Канады, хотя они находились в разных комнатах. То есть аэрозольным путем этот вариант тоже передается.
То есть, обобщает вирусолог, пока можно отметить, что «омикрон» очень быстро и хорошо передается и в процессе передачи участие принимают все люди, в том числе переболевшие и вакцинированные.
Появился ли «омикрон» в России и Новосибирске
Александр Соловьев говорит, что если ориентироваться на ту информацию, которой мы сейчас располагаем по самому «омикрону» и по тому, как он уже распространился по миру, то нужно отталкиваться от предположения, что он уже есть в России.
— Любые меры — это предмет дискуссий в мире в целом. С одной стороны, ВОЗ при распространении предыдущих вариантов — «альфы», «беты», «дельты» — не поддерживала закрытия границ, потому что они существенно влияют на жизнь людей, но не всегда оказываются эффективными, — заявляет Александр Соловьев.
Он напоминает, что когда происходило распространение коронавируса в самом начале пандемии, была острая реакция — закрыли границы с Китаем:
— Эта мера была очень эффективна, но она не сработала. Потому что не учли факт распространения угрозы, которая может прийти с другой стороны — со стороны Европы, где уже активно распространялся ковид. Жители России там активно отдыхали в январе, феврале и марте и по их возвращении не были приняты более жесткие меры. Сейчас понятно, что мы неоднократно проделывали этот путь: вторжение варианта вируса в страну происходит через множество каналов, и все их не перекрыть.
Александр Соловьев считает, что закрытие границ не поможет, потому что здесь речь идет не о пяти странах:
— Обнаружение «омикрона» подтверждено не только в ЮАР, но и в Великобритании, Гонконге и так далее. Когда другие страны смогут это тоже подтвердить — всего лишь вопрос времени. Поэтому важно сконцентрироваться на внутренних мерах страны. Мы можем сейчас с помощью лабораторных российских ресурсов в первую очередь подтвердить, есть коронавирус или нет, не дифференцируя, это «дельта» или «омикрон». Нужно проводить геномное секвенирование для дифференсации — это долгий процесс, который может длиться несколько недель.
В таком случае, добавляет специалист, нужно все положительные результаты так тестировать, чтобы выявить случаи завоза нового варианта. Вряд ли это возможно, потому что это очень трудоемкий процесс, или тогда нужно для прибывающих в Россию применять другие диагностические наборы, добавляет Александр Соловьев.
Варвара Веретюк перечисляет, что «омикрон» уже выявлен в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Израиле, Италии, Австралии, Канаде и Гонконге, поэтому полагает, что он появится в России в течение 2–3 недель, если уже не появился.
— Например, в Голландии тестировали всех пассажиров, прибывших 26 ноября из ЮАР в Амстердам, тест оказался положительным у 61 из 600 пассажиров, вариант вируса пока неизвестен. Российские ученые тоже отслеживают ситуацию, проводят мониторинг изменчивости коронавируса в нашей стране, так что стоит запастись терпением, — советует терапевт.
Елена Бобяк считает, что вероятность того, что «омикрон» уже появился в России, довольна велика:
— Мы просто об этом не знаем, потому что в России исследования на мутации вируса делаются не так часто, как хотелось бы. Существует мировая база данных, в которую все страны присылают сиквенсы — полные геномные исследования вируса, чтобы можно было отслеживать, какие штаммы где распространены и где появляются новые. Из России приходит не так много обновлений в эту базу. Поэтому вполне возможно, что «омикрон» в России есть, но мы этого пока не знаем. Жители страны активно летали и в ЮАР, и в Гонконг, поэтому думать, что у нас нет этого варианта, неправильно.
Андрей Поздняков тоже отмечает вероятность того, что новый штамм уже в России:
— В Европу его завезли, в том числе из Египта, делайте выводы.
О том, что «омикрон» могли завести из Египта, думает и главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова:
— Источником распространения, скорее всего, могут быть туристы, вернувшиеся из Египта, в связи с «достаточно мягким» контролем за въезжающими из-за рубежа.
Вирусолог Сергей Нетёсов также отмечает, что «омикрон» вполне может быть в России, потому что выявлен в 1/3 стран Европы:
— Сведений по нему пока очень мало, но уже ВОЗ поместила его в высшую категорию, потому что он вызывает заболевание у большей части пациентов Южной Африки. Но это необычный район мира, потому что там высока встречаемость ВИЧ. Сказать, какой это вариант, пока нельзя, а гадать я не буду.
Татьяна Овсянникова замечает, что ВОЗ предлагает всем странам усилить эпидемиологическую безопасность и предоставлять достоверные данные об «омикроне»:
— Эксперты рекомендуют третью дозу (бустерной) вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом и старше 60 лет. Как считается, Израиль спасла бустерная доза вакцины. Сейчас главное — не допустить новые штаммы вируса. Эксперты рекомендуют ограничить въезд из стран, где найден новый вирус, расширить тестирование и отслеживать контакты инфицированных. В то же время в Евросоюзе решено начать введение бустерных доз.
Так поможет ли вакцинация и как быть переболевшим
Александр Чепурнов не согласен с мнением многих специалистов, которые говорят, что вакцина эффективнее перенесенного заболевания:
— Это может относиться к бессимптомным или легким случаям, но в целом те, кто переболел, имеют теоретически и практически более мощный иммунный ответ. Сейчас наиболее хороший вариант — когда человек провакцинировался, а потом переболел в легкой форме «дельтой»: тогда будет высокий титр антител.
Вирусолог уточняет, что первое и самое важное, что сейчас нужно знать, — это увидеть, как антитела вакцинированных нейтрализуют новый штамм. Если будет достаточно высокий индекс нейтрализации, значит будет понятно, что вакцины и переболевание справляются с этим вариантом вируса. Это даст возможность предположить, что будет дальше, насколько «омикрон» опасен.
— Для того чтобы вирус распространялся, он должен иметь какое-то преимущество, например, скорость. Так было с «дельтой», потому что этот вариант вируса обладал большей скоростью распространения: за счет лучшего связывания с рецептором клетки он быстрее заражал новых людей и быстрее распространялся внутри организма. За счет этого он вытеснил другие варианты коронавируса практически везде, кроме Африки, потому что там другой популяционный пейзаж. У меня теплится надежда, что он будет не таким грозным. Всё станет ясно в ближайшие две недели по опыту течения заболевания у пациентов и по скорости распространения, — говорит эксперт Александр Чепурнов.
Варвара Веретюк настаивает, что пока не стоит делать каких-то поспешных выводов и паниковать:
— Исследования показывают, что все имевшиеся до настоящего момента варианты коронавируса эффективно нейтрализовались антителами, полученными после вакцинации «Спутником» (статья в журнале Vaccines). Как только наши ученые получат образец варианта «омикрон», они смогут проверить эффективность нейтрализующих антител против него. Кроме того, сама технология создания вакцин позволяет в случае необходимости создать версию с «мутантным» геном спайк-белка. Методы борьбы с инфекциями сохраняют свою актуальность и не меняются — это сочетание мер защиты: маски, избегание большого количества контактов и вакцинация.
Елена Бобяк также считает, что пока рано сильно волноваться, но уверена, что то, что все настороже и закрыли границы, это правильно, правительство действует упреждающе.
— Вакцинация может не помочь, потому что наш иммунитет не узнает этот вирус, потому что изменения произошли на S-белке. Возможно, даже «КовиВак» — инактивированная вакцина — теоретически может действовать лучше, потому что есть полная информация о структуре вируса, не только S-белок. У организма есть информация об этом, но по эффективности в целом инактивированные вакцины хуже, чем векторные и мРНК. У меня сохраняется слабая надежда на то, что «омикрон» будет всё же похож на обычную простуду. В течение 10–14 дней всё станет совершенно понятно, — подытоживает Елена Бобяк.
Ранее мы рассказывали, что ученые из «Вектора» сфотографировали «дельту», которая считается самым опасным штаммом ковида.