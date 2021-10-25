Ученые из «Вектора» сфотографировали «дельту» — самый опасный штамм ковида

Новосибирские ученые специально вырастили коронавирус, чтобы сделать фотографии «дельты»
Новосибирские ученые из «Вектора» специально вырастили коронавирус, чтобы сделать фотографии штамма «дельта» на камеру электронного микроскопа.
— Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Ультратонкие срезы —
Снимки получены при увеличении микроскопа на 120–150 тысяч.
— Некоторые частицы вируса ассоциированы с мембраной клетки, что может быть расценено как начало проникновения вируса в клетку путем слияния мембран. Хотя более характерным для Sars-Cov 2 является эндоцитоз — поглощение клеткой, в результате которого вирус оказывается внутри специальных везикул (относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищенные сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества. — Прим. ред.). В обоих случаях прикрепление вируса к клетке зависит от того, есть ли на клеточной мембране специфический рецептор ACE2, — комментирует второе фото Роспотребнадзор.
На третьем фото частицы имеют разный диаметр, так как срезаны на разных уровнях.
Штамм «дельта» еще называют индийским, потому что он впервые обнаружен и описан в этой стране. Он еще больше, чем другие, маскируется под ОРВИ: в число его симптомов добавился и насморк. Эксперты неоднократно отмечали, что «дельта» агрессивнее других штаммов: быстрее развивается отрицательная динамика, инкубационный период короче, а само заболевание продолжается дольше и пациенты болеют тяжелее.
Важная характерная особенность заключается в том, «дельтой» стали болеть дети, причем не просто симптомно, но тяжело — с нахождением в реанимации и вплоть до летальных случаев.
Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор оценил масштаб распространения штамма коронавируса «дельта» в России. В Новосибирской области о его появлении начали говорить в июне 2021 года. И сразу же, к концу месяца, по словам вирусолога Сергея Нетёсова, он начал доминировать.