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Ученые из «Вектора» сфотографировали «дельту» — самый опасный штамм ковида

Вирус выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки

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Две частицы вируса Sars-Cov 2 в межклеточном пространстве вырастили специалисты «Вектора»

Две частицы вируса Sars-Cov 2 в межклеточном пространстве вырастили специалисты «Вектора»

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Новосибирские ученые специально вырастили коронавирус, чтобы сделать фотографии «дельты»

Новосибирские ученые из «Вектора» специально вырастили коронавирус, чтобы сделать фотографии штамма «дельта» на камеру электронного микроскопа.

— Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Ультратонкие срезы — 40 нм — залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии уранилацетатом и цитратом свинца, — рассказали журналисту НГС в Роспотребнадзоре РФ.

Снимки получены при увеличении микроскопа на 120–150 тысяч.

Частицы вируса Sars-Cov 2 на плазматической мембране клеток

Частицы вируса Sars-Cov 2 на плазматической мембране клеток

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— Некоторые частицы вируса ассоциированы с мембраной клетки, что может быть расценено как начало проникновения вируса в клетку путем слияния мембран. Хотя более характерным для Sars-Cov 2 является эндоцитоз — поглощение клеткой, в результате которого вирус оказывается внутри специальных везикул (относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищенные сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества. — Прим. ред.). В обоих случаях прикрепление вируса к клетке зависит от того, есть ли на клеточной мембране специфический рецептор ACE2, — комментирует второе фото Роспотребнадзор.

На третьем фото частицы имеют разный диаметр, так как срезаны на разных уровнях.

Вирусы Sars-Cov 2 с типичной «короной» в межклеточном пространстве клеток

Вирусы Sars-Cov 2 с типичной «короной» в межклеточном пространстве клеток

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Штамм «дельта» еще называют индийским, потому что он впервые обнаружен и описан в этой стране. Он еще больше, чем другие, маскируется под ОРВИ: в число его симптомов добавился и насморк. Эксперты неоднократно отмечали, что «дельта» агрессивнее других штаммов: быстрее развивается отрицательная динамика, инкубационный период короче, а само заболевание продолжается дольше и пациенты болеют тяжелее.

Важная характерная особенность заключается в том, «дельтой» стали болеть дети, причем не просто симптомно, но тяжело — с нахождением в реанимации и вплоть до летальных случаев.

СЮЖЕТ

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Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор оценил масштаб распространения штамма коронавируса «дельта» в России. В Новосибирской области о его появлении начали говорить в июне 2021 года. И сразу же, к концу месяца, по словам вирусолога Сергея Нетёсова, он начал доминировать.

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«Вектор»Роспотребнадзоркоронавирус«дельта»
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