Ученые из «Вектора» сфотографировали «дельту» — самый опасный штамм ковида

— Некоторые частицы вируса ассоциированы с мембраной клетки, что может быть расценено как начало проникновения вируса в клетку путем слияния мембран. Хотя более характерным для Sars-Cov 2 является эндоцитоз — поглощение клеткой, в результате которого вирус оказывается внутри специальных везикул (относительно маленькие внутриклеточные органеллы, мембрано-защищенные сумки, в которых запасаются или транспортируются питательные вещества. — Прим. ред.). В обоих случаях прикрепление вируса к клетке зависит от того, есть ли на клеточной мембране специфический рецептор ACE2, — комментирует второе фото Роспотребнадзор.

На третьем фото частицы имеют разный диаметр, так как срезаны на разных уровнях.