«Третья волна перешла в четвертую». Вирусолог — о ситуации с ковидом в Новосибирской области

В Новосибирской области началась четвертая волна коронавируса, об этом объявил вирусолог Сергей Нетесов во время пресс-конференции в ТАСС.



— Я должен сказать, что у нас третья-то волна нормально не закончилась, и она фактически перешла в новую волну. Это связано с тем, что у нас обновились контингенты людей в школах — первоклассники пришли, в университетах. Кроме того, люди вернулись из отпусков, и это, конечно, опять всех снова перемешало. В добавление к этому у нас в конце июня начал доминировать штамм «дельта». Это всё наложилось, и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболеваемости. Можете его называть продолжением третьей волны, можете назвать четвертой. Но он уже есть, — рассказал во время пресс-конференции вирусолог.