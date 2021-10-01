«Третья волна перешла в четвертую». Вирусолог — о ситуации с ковидом в Новосибирской области

Вирусолог Нетесов заявил о четвертой волне ковида в Новосибирской области
В Новосибирской области началась четвертая волна коронавируса, об этом объявил вирусолог Сергей Нетесов во время пресс-конференции в ТАСС.
— Я должен сказать, что у нас третья-то волна нормально не закончилась, и она фактически перешла в новую волну. Это связано с тем, что у нас обновились контингенты людей в школах — первоклассники пришли, в университетах. Кроме того, люди вернулись из отпусков, и это, конечно, опять всех снова перемешало. В добавление к этому у нас в конце июня начал доминировать штамм «дельта». Это всё наложилось, и из-за этого мы сейчас видим новый подъем заболеваемости. Можете его называть продолжением третьей волны, можете назвать четвертой. Но он уже есть, — рассказал во время пресс-конференции вирусолог.
Вирусолог напомнил, что среди тех, кто заболел коронавирусом, но не вакцинировался, смертность в среднем
— А там, где низкий процент вакцинированных, как у нас, там, к сожалению, и смертность продолжает оставаться на том же очень высоком уровне, надо сказать. Год назад у нас жесткие меры были. Но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. У нас сейчас заболеваемость выше, но люди как-то маски не носят на улице. Многие студенты у нас не носят, я только сегодня сделал выговор 5 людям, — отметил он.
По мнению вирусолога, ношение масок поможет избежать и эпидемии гриппа.
— Дело в том, что одна из причин, почему не было эпидемии гриппа, — практически поголовное ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса. Поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, поэтому, к сожалению, придется ожидать подъема по гриппу. Так что давайте вести себя сообразно этой ситуации, надо ускорять темпы вакцинации и надо носить маски, как бы это ни было неудобно. Но вы болеть будете гораздо меньше. И вообще не будете болеть, особенно если вы вакцинированные, — добавил вирусолог.
Сергей Нетесов — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ.
По данным регионального оперштаба, на 30 сентября в Новосибирской области выявлено 176 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество за день в сентябре.
В Новосибирской области отмечают «сложную ситуацию» с ОРВИ, а губернатор продлил режим повышенной готовности до конца ноября. Также в начале недели министр образования региона отчитался о том, что в области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 91 класс.