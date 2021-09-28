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Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили на два месяца

В регионе сохранятся ограничительные меры

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Ранее в Роспотребнадзоре отметили «сложную ситуацию» с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий

Ранее в Роспотребнадзоре отметили «сложную ситуацию» с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий

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В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до 30 ноября.

— На текущий момент проектами нормативно-правовых актов предусмотрено сохранение в Новосибирской области действующих ограничительных и санитарно-профилактических мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до 30 ноября включительно, — сообщили в оперативном штабе НСО.

Губернатор еще не подписал соответствующий документ.

В понедельник, 27 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении режима повышенной готовности. Идею продления режима предложил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Он отметил сложную ситуацию с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий.

Также в некоторых регионах России уже начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что 5–8-е и 10-е классы решено перевести на дистанционное обучение с 22–23 сентября. НГС узнал, будут ли в Новосибирской области переводить школьников на дистант.

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правительство НСОрежим повышенной готовностикоронавирус
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