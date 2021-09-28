Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили на два месяца

В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности до
— На текущий момент проектами нормативно-правовых актов предусмотрено сохранение в Новосибирской области действующих ограничительных и санитарно-профилактических мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до
Губернатор еще не подписал соответствующий документ.
В понедельник, 27 сентября, во время оперативного совещания в правительстве Андрей Травников поручил подготовить документы о продлении режима повышенной готовности. Идею продления режима предложил глава управления Роспотребнадзора региона Александр Щербатов. Он отметил сложную ситуацию с ОРВИ и необходимость профилактических мероприятий.
Также в некоторых регионах России уже начали переводить школьников среднего звена на дистанционное обучение. Например, школьников Оренбурга и Уфы отправили на дистант. Накануне Минобр Башкирии разослал школам в муниципалитетах письмо, в котором указывается, что