Роспотребнадзор оценил масштаб распространения штамма коронавируса «дельта» в России

В Роспотребнадзоре РФ рассказали, насколько в стране распространился штамм коронавируса «дельта», который считается наиболее агрессивным.
— На территории РФ распространенность штамма «дельта» составляет около 99%, — сообщили журналисту НГС в Роспотребнадзоре РФ.
Оставшийся процент включает в себя другие штаммы коронавируса.
Штамм «дельта» иначе называют индийским, потому что он впервые обнаружен и описан в этой стране. В Новосибирской области о его появлении начали говорить в июне 2021 года. И сразу же, к концу месяца, по словам вирусолога Сергея Нетёсова, он начал доминировать.
В июле новосибирский «Вектор» заявлял о появлении бразильского штамма в России, который, как и «дельта», относится к категории «вызывающих озабоченность», потому что они могут снижать эффективность антител. Но, судя по ответу Роспотребнадзора, широкое распространение получил именно индийский штамм.
Эксперты неоднократно отмечали, что «дельта» агрессивнее других штаммов коронавируса: инкубационный период у него меньше, быстрее происходит поражение, заболевание продолжается дольше, пациенты болеют тяжелее. Он больше похож на ОРВИ, потому что к симптомам добавился еще и насморк. Но самое основное — это то, что «дельтой» стали болеть дети, причем не просто симптомно, но тяжело — с нахождением в реанимации и вплоть до летальных случаев.
Сегодня Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости из-за новой разновидности «дельты» — AY.4.2, которая обнаружена в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов:
— Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила всё остальное. Он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии «дельта» медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм.
По данным зарубежных исследований, эта линия коронавируса может быть на 10–15% заразнее «дельты».
Ранее мы рассказывали, что летом 2021 года в России обнаружили еще один штамм, вариацию индийского, который называют «дельта плюс».