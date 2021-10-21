Роспотребнадзор оценил масштаб распространения штамма коронавируса «дельта» в России

В июле новосибирский «Вектор» заявлял о появлении бразильского штамма в России, который, как и «дельта», относится к категории «вызывающих озабоченность», потому что они могут снижать эффективность антител. Но, судя по ответу Роспотребнадзора, широкое распространение получил именно индийский штамм.

Эксперты неоднократно отмечали, что «дельта» агрессивнее других штаммов коронавируса: инкубационный период у него меньше, быстрее происходит поражение, заболевание продолжается дольше, пациенты болеют тяжелее. Он больше похож на ОРВИ, потому что к симптомам добавился еще и насморк. Но самое основное — это то, что «дельтой» стали болеть дети, причем не просто симптомно, но тяжело — с нахождением в реанимации и вплоть до летальных случаев.

Сегодня Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости из-за новой разновидности «дельты» — AY.4.2, которая обнаружена в России. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов:

