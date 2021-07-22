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Новосибирский «Вектор» заявил о появлении бразильского штамма в России

Этот штамм относится к категории «вызывающих озабоченность»

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О появлении <a href="https://ngs.ru/text/health/2021/06/23/69986693/" class="_" target="_blank">индийского штамма</a> в Новосибирске говорили в конце июня. О бразильском пока информации не было

О появлении индийского штамма в Новосибирске говорили в конце июня. О бразильском пока информации не было

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Новосибирский «Вектор» заявил о появлении бразильского штамма в России — его называют «гамма».

— Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев, — передает «Интерфакс» слова «Вектора».

В «Векторе» добавили, что и индийский, и бразильский штаммы отнесены к категории «вызывающих озабоченность», потому что они могут снижать эффективность антител.

Во многих странах сейчас более распространен индийский штамм. Также происходит и в России.

Профессор из США рассказала, что за индийским штаммом идет новый и чего еще ждать от ковида. А глава Роспотребнадзора ранее подтвердила появление штамма «дельта плюс» в России.

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