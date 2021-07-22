Новосибирский «Вектор» заявил о появлении бразильского штамма в России — его называют «гамма».
— Новые варианты SARS-CoV-2 комплексно исследуются по заданному алгоритму, в рамках которого определяется их жизнеспособность на различных поверхностях, патогенность для лабораторных животных и ряд других свойств, включая эффективность нейтрализации. Полный цикл исследований требует около двух месяцев, — передает «Интерфакс» слова «Вектора».
В «Векторе» добавили, что и индийский, и бразильский штаммы отнесены к категории «вызывающих озабоченность», потому что они могут снижать эффективность антител.
Во многих странах сейчас более распространен индийский штамм. Также происходит и в России.
Профессор из США рассказала, что за индийским штаммом идет новый и чего еще ждать от ковида. А глава Роспотребнадзора ранее подтвердила появление штамма «дельта плюс» в России.