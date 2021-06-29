Глава Роспотребнадзора подтвердила появление штамма «Дельта-плюс» в России

Наличие нового штамма коронавируса «Дельта-плюс» в России подтвердилось. О том, что он действительно был выявлен, сообщила сегодня во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.



— Штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась, это в самом деле вариант «Дельта-плюс», — заявила Попова. — Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь всё закончилось благополучно, но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию.

