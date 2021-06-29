Глава Роспотребнадзора подтвердила появление штамма «Дельта-плюс» в России

Наличие нового штамма коронавируса «Дельта-плюс» в России подтвердилось. О том, что он действительно был выявлен, сообщила сегодня во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, информация подтвердилась, это в самом деле вариант «Дельта-плюс», — заявила Попова. — Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь всё закончилось благополучно, но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию.
Информация о том, что новый штамм добрался до России, появилась 25 июня, тогда говорили, что это единичный случай, скорее всего, — завозной. Откуда прибыла пациентка с «Дельта-плюс», не сообщалось.
Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность появлением нового штамма. По словам представителей организации, «Дельта-плюс» обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.