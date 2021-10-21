До России добрался новый штамм коронавируса — разновидность индийской «дельты». Чем он опасен?

1
Откуда взялся новый штамм и почему он опасен?
Новый штамм коронавируса называется AY.4.2, ученые полагают, что это один из 45 подвидов индийской «дельты». Генетики из Университетского колледжа Лондона предположили, что этот штамм на 10–15% быстрее, чем предыдущие разновидности «дельты». По данным Роспотребнадзора, в штамме AY.4.2 замечены две характерные мутации в гене S-белка, вызывающие аминокислотные замены Y145H и A222V.
— Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила всё остальное, — объясняет руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. — Он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии «дельта» медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм.
В сентябре в Великобритании на штамм AY.4.2 приходилось 6% образцов вируса со всего Королевства. Многочисленные случаи заражения AY.4.2 выявили в Шотландии. Единичные заметили в США, Израиле и России.
Поделиться
2
Когда он появился в России?
По словам Камиля Хафизова, единичные случаи заражения новым штаммом в России есть.
— Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых [помещаемых] в базу данных VGARus. <…> AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта», — цитирует эксперта ТАСС.
Ученый-генетик из Солт-Лейк-Сити Дмитрий Прусс пишет, что новый штамм обнаружили у жителя Твери, но стопроцентно утверждать это нельзя — к точности исследования есть вопросы.
— Лаборатория Роспотребнадзора, пациент из Твери, 23 сентября, мужчина, 69 лет, кашель, повышение температуры... «Может быть AY.4.2». Качество прочтения генома там ужасное, и точность, с которой установлен штамм, тоже сомнительная, — пишет Прусс.
Поделиться
3
Чем грозит новая мутация коронавируса?
В первую очередь — новыми вспышками заражений.
— Появление изначальной версии «дельты» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно тех лиц, кто еще не заражался коронавирусной инфекцией, — говорит Хафизов.
Почему AY.4.2 более заразен, чем его предшественник, пока неясно.
— Ни одна из этих двух мутаций не подходит на роль усилителя заразности, но мы знаем, что они могут давать неожиданные эффекты, — приводит слова профессора Франсуа Балу из Института генетики Глобального университета Лондона Научный медиацентр Великобритании.
По словам Балу, пока распространенность нового варианта всё еще низкая по сравнению с родительским штаммом.
Поделиться
4
Помогут ли вакцины защититься от нового штамма?
В Роспотребнадзоре говорят, что существующие в России вакцины эффективны против новой версии вируса. Почитать подробнее о вакцинах можно в этом материале.
Поделиться