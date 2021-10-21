До России добрался новый штамм коронавируса — разновидность индийской «дельты». Чем он опасен?

Новый штамм коронавируса называется AY.4.2, ученые полагают, что это один из 45 подвидов индийской «дельты». Генетики из Университетского колледжа Лондона предположили, что этот штамм на 10–15% быстрее, чем предыдущие разновидности «дельты». По данным Роспотребнадзора, в штамме AY.4.2 замечены две характерные мутации в гене S-белка, вызывающие аминокислотные замены Y145H и A222V.

— Он может постепенно начать вытеснять старую версию «дельты», но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама «дельта» в свое время вытеснила всё остальное, — объясняет руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. — Он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии «дельта» медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм.

В сентябре в Великобритании на штамм AY.4.2 приходилось 6% образцов вируса со всего Королевства. Многочисленные случаи заражения AY.4.2 выявили в Шотландии. Единичные заметили в США, Израиле и России.