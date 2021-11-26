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Россия закрывает границы с десятью странами

Причиной всему — новый штамм COVID-19

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Российским туристам в страны, где нашли новый штамм, тоже лучше не выезжать

Российским туристам в страны, где нашли новый штамм, тоже лучше не выезжать

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Российские власти решили ограничить въезд из Южной Африки. Причиной такого решения стал новый штамм коронавируса, который британские ученые обнаружили 25 ноября. В связи с этим с 28 ноября будет ограничен въезд в Россию иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, российским туристам, прибывающим из перечисленных стран (а также для всех въезжающих из Китая, Израиля, Великобритании), по прибытии придется сдавать экспресс-тесты на коронавирус.

Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля 2022 года.

Новый штамм коронавируса — B.1.1.529 — обнаружили в Ботсване и ЮАР 25 ноября (несколько десятков подтвержденных случаев), единичный случай подтвердился в Гонконге. 26 ноября один случай заражения новым штаммом также зафиксировали в Бельгии.

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Обнаруженный штамм вызывает обеспокоенность у ученых — из-за количества мутаций (32 — это рекордное число по сравнению с другими известными на сегодняшний день вариациями) и из-за того, что многие из них указывают на высокую заразность штамма и устойчивость к вакцинам.

На территории России южноафриканский штамм на текущий момент не обнаружен.

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COVID-19ЮАРграницыпутешествиякоронавирусковид
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