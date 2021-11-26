Россия закрывает границы с десятью странами

Российские власти решили ограничить въезд из Южной Африки. Причиной такого решения стал новый штамм коронавируса, который британские ученые обнаружили 25 ноября. В связи с этим с 28 ноября будет ограничен въезд в Россию иностранцев из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.
Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, российским туристам, прибывающим из перечисленных стран (а также для всех въезжающих из Китая, Израиля, Великобритании), по прибытии придется сдавать экспресс-тесты на коронавирус.
Приостановку авиасообщения с Танзанией продлили до 1 февраля 2022 года.
Новый штамм коронавируса —
Обнаруженный штамм вызывает обеспокоенность у ученых — из-за количества мутаций (32 — это рекордное число по сравнению с другими известными на сегодняшний день вариациями) и из-за того, что многие из них указывают на высокую заразность штамма и устойчивость к вакцинам.
На территории России южноафриканский штамм на текущий момент не обнаружен.