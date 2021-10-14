Глава ВОЗ высказался о приостановке ревакцинации. Почему? И какую вакцину выбрать для повторной прививки от ковида?

Врач-вакцинолог клиники «1+1» Мария Ивлева уверена, что поскольку в России на сегодняшний день эффективность и безопасность доказана только для вакцины «Спутник», то и ревакцинацию нужно рассматривать компонентами этой вакцины:



— С точки зрения механизма иммунного ответа для ревакцинации достаточно одной дозы «Спутника Лайт», то есть первого компонента вакцины «Спутник V». Однако исследования иммунного ответа после прививки ведутся непрерывно, и схемы могут меняться. Это нормальный процесс для всех вакцин. Обычно такие исследования незаметны для обывателя. Но в период пандемии информация нужна как можно быстрее, и интерес к ней со стороны общества тоже очень велик. Поэтому и дискуссия о выборе вакцин и необходимости ревакцинации очень востребована в обществе.



Истории людей, которые сделали ревакцинацию

Новосибирец Евгений Бондарь считает, что современные вакцины очень безопасны и спасают от многих болезней — страшных и не очень. Однако еще год назад он сомневался, вакцинироваться ли самому от COVID-19 или нет:



— Слишком уж быстро разрабатывались и проверялись вакцины: гораздо быстрее, чем в «мирное» время. Сомнения развеялись после второй публикации предварительных результатов клинических испытаний вакцины «Спутник V» в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet. Стало понятно, что эта вакцина очень эффективна и достаточно безопасна, что риски, связанные с вакцинацией, гораздо ниже, чем риски, связанные с болезнью.



Первый раз он привился этой вакциной в феврале: перенес оба укола хорошо. В марте сделал первый анализ на антитела. Их было немало, но меньше, чем у его привившихся родственников.



— В июле анализ повторил и увидел, что антител стало в два раза меньше. Тогда уже в мире вовсю шла дискуссия о необходимости бустерной вакцинации. К тому же появились научные данные, что от «дельта»-штамма вакцинация защищает хуже и вакцинированные тоже болеют, хотя и существенно легче и реже, чем непривитые. Я решил ревакцинироваться, чтобы обновить защиту, — вспоминает Евгений Бондарь.



Как только прошло полгода после первого укола, Евгений пошел в поликлинику и опять вакцинировался «Спутником V». Ему предлагали однокомпонентный «Спутник Лайт», но мужчина всё же выбрал двухкомпонентный «Спутник».



— Оба укола опять перенес отлично. В сентябре посмотрел антитела — теперь у меня их намного больше, чем в марте. Часто люди, которые не носят маски и не прививаются, объясняют свое поведение тем, что они не боятся ковида. Но у меня тоже страха никогда не было: в моем возрасте (46 лет. — Прим. ред.), как правило, эта болезнь не представляет смертельную опасность. Я не просидел ни дня на самоизоляции за всю пандемию. А вот за родителей было тревожно. До вакцинации они несколько месяцев не посещали людные места. Даже мы с сестрой с ними общались только на улице, соблюдая дистанцию. Не давали им сидеть с внуками. Но когда все взрослые в нашей семье вакцинировались, жизнь вернулась в прежнее русло и стало намного легче.