Глава ВОЗ высказался о приостановке ревакцинации. Почему? И какую вакцину выбрать для повторной прививки от ковида?

Врачи из Новосибирска рекомендовали ставить повторно вакцину «Спутник Лайт»
На пороге четвертой волны и внедрения QR-кодов новосибирцы стали бурно обсуждать тему ревакцинации. Через сколько месяцев нужно делать повторную прививку? Какую вакцину выбрать — ту же, что и в первый раз, или лучше сменить препарат? Как переносятся новые уколы? И почему глава Всемирной организации здравоохранения высказался о моратории на ревакцинацию? Это значит, что ревакцинироваться вообще не надо? Медицинский обозреватель Мария Тищенко узнала у экспертов ответы на эти вопросы, а читатели НГС рассказали о своем опыте повторной вакцинации.
Почему пошли разговоры о моратории на ревакцинацию. И что об этом думают наши врачи?
В сентябре гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратился к ведущим мировым странам с просьбой наложить временный мораторий на повторную вакцинацию от COVID-19. Причина — необходимо, чтобы дополнительные дозы препаратов получили жители менее развитых государств. То есть глава Всемирной организации здравоохранения считает, что в мире возникло неравенство в доступе к вакцинам: в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в странах, где вакцины производятся и где вовсю идет ревакцинация.
— По крайней мере, [ввести мораторий] до конца этого месяца, чтобы дать возможность тем странам, которые наиболее отстают, наверстать упущенное, — передает его слова CNBC.
Врач-вакцинолог многопрофильной клиники для всей семьи «1+1» Мария Ивлева уточняет, что призыв ВОЗ к приостановке ревакцинации связан еще с одним моментом:
— Организация считает, что «данных о том, что через полгода после вакцинации защита снижается, пока что недостаточно, но этот вариант возможен».
Минздрав РФ с отсылкой к этому утверждению постановил, что минимальный интервал между первичным курсом вакцинации (как правило, две дозы) и ревакцинацией (поддерживающей, то есть бустерной дозой) составляет 6 месяцев.
— Также Американский центр контроля по заболеваниям в августе 2021 года опубликовал свою позицию по ревакцинации, считая, что она все-таки необходима, особенно для лиц из групп риска, — комментирует Мария Ивлева.
Врач-инфекционист сети многопрофильных клиник «Смитра» Марина Малахова говорит, что политику ВОЗ можно понять: чтобы остановить пандемию коронавируса в мировом масштабе, нужно, чтобы как можно больше людей во всем мире получили первую дозу вакцины.
— А так как производство вакцины ограничено, то ВОЗ считает, что нужно приостановить ревакцинацию, то есть постановку третьей дозы, пока еще не все привиты по первому разу. Они пытаются оптимизировать этот процесс, а народ у нас считает, что раз ВОЗ запретила, значит, ничего вообще не надо, люди не вникают в суть. Просто пока вакцин не всем хватает. В этом смысле у нас завидное преимущество — высокая доступность вакцин, — объясняет эксперт.
Позиция Минздрава РФ
Во временной методичке министерства говорится следующее: вакцинация и повторная вакцинация в соответствии с рекомендациями ВОЗ делится на рутинную и экстренную. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в России до достижения коллективного иммунитета сейчас идет экстренная вакцинация.
Именно поэтому ревакцинацию рекомендуют проводить после 6 месяцев после вакцинации или перенесенного заболевания. А когда вакцинация станет рутинной, то повторная будет с периодичностью один раз в год. При этом по желанию ревакцинация по-прежнему может быть и через полгода.
Сколько держится иммунитет после прививки от ковида
«Необходимо принимать к сведению, что, согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в течение в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9–12 месяцам. Кроме того, необходимо учитывать новые мутации вируса SARS-CoV-2, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного "ускользания" штамма от ранее сформированного гуморального ответа», — сообщается в рекомендациях Минздрава РФ.
Утвержденного уровня антител для принятия решения о вакцинации после болезни или ревакцинации нет.
«Осуществлять вакцинацию и повторную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата», — указано в рекомендациях.
Врачи за или против ревакцинации от ковида?
Пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Вадим Каратаев напоминает, что ревакцинация, как и вакцинация, — это методы специфической профилактики:
— Важно понимать, что решение о прививке принимает сам человек, пациент, а рекомендации и разрешение дает доктор, исходя из данных конкретного случая. Никакая прививка, как, например, и от гриппа, не гарантирует защиту на 100%. Но прививка доказанно снижает риск заболеть или иметь тяжелую форму. Как и при гриппе, мы осенью делаем прививку, а зимой можем все равно заболеть, в том числе другим штаммом.
Какую вакцину тогда выбрать для ревакцинации
Ранее мы уже делали материал о ревакцинации — мнения экспертов были неоднозначными. И до сих пор трудно найти специалистов, которые готовы публично высказаться на эту тему. Некоторые врачи анонимно говорят, что достаточно одной дозы для ревакцинации, то есть «Спутника Лайт», что незачем лишний раз нагружать иммунную систему. Данных клинических испытаний о сочетаемости вакцин по-прежнему нет, но разные вакцинологи говорят, что можно ставить тот же препарат, можно менять его.
Врач-инфекционист Марина Малахова обращает внимание, что в рекомендациях Минздрава РФ написано, что ревакцинацию можно проводить любой из существующих вакцин. При этом она добавляет, что сейчас ведутся различные исследования, делаются публикации — в одной из них на группе людей было показано, что после вакцинации или перенесенного заболевания, когда еще есть антитела, максимальное нарастание титра идет уже после первой дозы, то есть этого достаточно. В России вакцина с одной дозой — это только «Спутник Лайт».
— «КовиВак», на мой взгляд, хорошая вакцина, сделана по стандартным технологиям — классика жанра, но найти ее непросто. Тем более я читала в СМИ, что на два месяца приостановили работу завода по ее производству — меняют оборудование, чтобы делать партии крупнее. Действие вакцины «ЭпиВакКорона», к сожалению, не совсем понятно, и я бы не хотела ее обсуждать здесь. Если вы планируете выезжать за рубеж, то при выборе вакцины нужно учитывать и политическую составляющую: некоторые страны, например Турция, принимают только «Спутник V», привитым другими вакцинами придется сдавать ПЦР-тест, — говорит Марина Малахова.
По мнению врача, сейчас время решительных действий — нужно вводить обязательную вакцинацию, потому что коронавирус может вызвать осложнения и летальный исход уже после перенесенного заболевания. О введении обязательной вакцинации новосибирские власти объявили накануне, 12 октября.
— У пациента, перенесшего коронавирусную инфекцию, может случиться инсульт или образоваться полиорганная недостаточность, и именно она будет указана в причине смерти на первом месте. К сожалению, информации об этом нет, и народ не пугается, даже есть люди, которые в коронавирус не верят. А вакцины, несмотря на то что их эффективность уже многократно проверена, боятся. Но вот, например, от гриппа вакцина, по сути, каждый год новая, так как добавляются новые штаммы, но никто не говорит, что боится, — рассуждает Марина Малахова.
Врач-вакцинолог клиники «1+1» Мария Ивлева уверена, что поскольку в России на сегодняшний день эффективность и безопасность доказана только для вакцины «Спутник», то и ревакцинацию нужно рассматривать компонентами этой вакцины:
— С точки зрения механизма иммунного ответа для ревакцинации достаточно одной дозы «Спутника Лайт», то есть первого компонента вакцины «Спутник V». Однако исследования иммунного ответа после прививки ведутся непрерывно, и схемы могут меняться. Это нормальный процесс для всех вакцин. Обычно такие исследования незаметны для обывателя. Но в период пандемии информация нужна как можно быстрее, и интерес к ней со стороны общества тоже очень велик. Поэтому и дискуссия о выборе вакцин и необходимости ревакцинации очень востребована в обществе.
Истории людей, которые сделали ревакцинацию
Новосибирец Евгений Бондарь считает, что современные вакцины очень безопасны и спасают от многих болезней — страшных и не очень. Однако еще год назад он сомневался, вакцинироваться ли самому от COVID-19 или нет:
— Слишком уж быстро разрабатывались и проверялись вакцины: гораздо быстрее, чем в «мирное» время. Сомнения развеялись после второй публикации предварительных результатов клинических испытаний вакцины «Спутник V» в авторитетнейшем медицинском журнале Lancet. Стало понятно, что эта вакцина очень эффективна и достаточно безопасна, что риски, связанные с вакцинацией, гораздо ниже, чем риски, связанные с болезнью.
Первый раз он привился этой вакциной в феврале: перенес оба укола хорошо. В марте сделал первый анализ на антитела. Их было немало, но меньше, чем у его привившихся родственников.
— В июле анализ повторил и увидел, что антител стало в два раза меньше. Тогда уже в мире вовсю шла дискуссия о необходимости бустерной вакцинации. К тому же появились научные данные, что от «дельта»-штамма вакцинация защищает хуже и вакцинированные тоже болеют, хотя и существенно легче и реже, чем непривитые. Я решил ревакцинироваться, чтобы обновить защиту, — вспоминает Евгений Бондарь.
Как только прошло полгода после первого укола, Евгений пошел в поликлинику и опять вакцинировался «Спутником V». Ему предлагали однокомпонентный «Спутник Лайт», но мужчина всё же выбрал двухкомпонентный «Спутник».
— Оба укола опять перенес отлично. В сентябре посмотрел антитела — теперь у меня их намного больше, чем в марте. Часто люди, которые не носят маски и не прививаются, объясняют свое поведение тем, что они не боятся ковида. Но у меня тоже страха никогда не было: в моем возрасте (46 лет. — Прим. ред.), как правило, эта болезнь не представляет смертельную опасность. Я не просидел ни дня на самоизоляции за всю пандемию. А вот за родителей было тревожно. До вакцинации они несколько месяцев не посещали людные места. Даже мы с сестрой с ними общались только на улице, соблюдая дистанцию. Не давали им сидеть с внуками. Но когда все взрослые в нашей семье вакцинировались, жизнь вернулась в прежнее русло и стало намного легче.
Все ближайшие совершеннолетние родственники Евгения Бондаря ревакцинировались «Спутником V» через полгода после первой прививки. Сам новосибирец сдавал анализ еще и на антитела к коронавирусу — он им еще не болел.
Другой новосибирец — Михаил Докукин — говорит, что легко записался на ревакцинацию, но в первый раз ему не поставили прививку, потому что еще не прошло полгода после предыдущего курса. А спустя полгода в больнице
— Была только эта вакцина — без вариантов, хотя три недели назад был в наличии и «Лайт», и «ЭпиВакКорона». Очередей нет, предварительной записи тоже. Я удивился этому. Говорят по телефону: «Приходите с 09:00 до 19:00». Всё стандартно. И очень внимательный врач на приеме. Просто приехал с утра перед работой, заполнил анкету, прошел осмотр — и вперед. Заняло по времени минут 20.
Михаил признается, что если бы был выбор, то он поставил бы «Спутник Лайт» — так ему рекомендовал один знакомый главврач.
Еще одна жительница Новосибирска — Татьяна — рассказывает, что решила ревакцинироваться давно. Первую вакцину, «Спутник V», она поставила в феврале — как раз осенью подошел срок ревакцинации:
— Я спокойно записалась на «Госуслугах» в свою поликлинику
Татьяна ревакцинировалась 11 октября: ей предложили «Спутник V» или «Спутник Лайт» — девушка выбрала вторую вакцину. Во время процедуры она разговорилась с врачом и медсестрой, которые сказали, что утром посетителей было гораздо больше, причем сейчас в основном приходят пожилые люди.
— Медсестра очень расстроена, что не все приходят вакцинироваться. Говорит, что очень надеется, что люди рано или поздно поймут важность вакцинации и мы сможем победить коронавирус точно так же, как победили когда-то оспу, — пересказывает Татьяна.
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