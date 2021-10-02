«Очень злился и хотел уже сбежать из больницы». Почему положительный тест на ковид сохраняется больше месяца?

— Мой муж еще в 20-х числах августа заболел короной. Соответственно, я тоже ее подхватила. Но он уже спустя неделю получил отрицательный тест. А в моем случае, вы не поверите, всё еще положительный. Уже прошел целый месяц. Приходит врач каждую неделю, и уже четыре раза положительный тест. Сначала было весело и задорно, так как я работаю онлайн и не беру больничный. И я целый месяц действительно соблюдала самоизоляцию и никуда не ходила. Но спустя месяц откровенно заявляю: это больше несмешно и невозможно, — рассказывает сибирячка Людмила (имя изменено по ее просьбе).

По ее словам, симптомы давно прошли — еще в августе, лечение закончилось тогда же.



— Какого-то внятного ответа от врача я не получила, почему так происходит и как долго я буду числиться ковид-положительной. Хотелось бы узнать, насколько опасны такие люди, как я, спустя месяц.



Сибиряк Александр рассказал, что его отца не выписывали из больницы, где он провел месяц, еще через две недели из-за того, что всё равно приходил положительный результат теста.

