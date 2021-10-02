«Очень злился и хотел уже сбежать из больницы». Почему положительный тест на ковид сохраняется больше месяца?

Врачи рассказали, почему долго сохраняется положительный тест на коронавирус
Рассказы о том, что у человека долгое время держится положительный тест на коронавирус, начались давно, еще в первые волны пандемии. Но обычно эту проблему замечали у пациентов со средним и тяжелым состоянием, которые лежали в стационарах. Сейчас новосибирцы стали чаще сталкиваться с ней и при лечении легкой формы на дому. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, почему так происходит.
«Какого-то внятного ответа от врача я не получила»
Случаи, когда ПЦР-тест на коронавирус оказывается положительным в течение месяца и даже более, как правило, встречаются в стационарах у пациентов, которые болеют тяжелее. Кто-то из-за этой проблемы не мог долго выписаться из больницы домой и очень переживал. Но в последнее время новосибирцы всё чаще жалуются на положительные тесты на коронавирус спустя месяц и при легкой степени заболевания.
— Мой муж еще в 20-х числах августа заболел короной. Соответственно, я тоже ее подхватила. Но он уже спустя неделю получил отрицательный тест. А в моем случае, вы не поверите, всё еще положительный. Уже прошел целый месяц. Приходит врач каждую неделю, и уже четыре раза положительный тест. Сначала было весело и задорно, так как я работаю онлайн и не беру больничный. И я целый месяц действительно соблюдала самоизоляцию и никуда не ходила. Но спустя месяц откровенно заявляю: это больше несмешно и невозможно, — рассказывает сибирячка Людмила (имя изменено по ее просьбе).
По ее словам, симптомы давно прошли — еще в августе, лечение закончилось тогда же.
— Какого-то внятного ответа от врача я не получила, почему так происходит и как долго я буду числиться ковид-положительной. Хотелось бы узнать, насколько опасны такие люди, как я, спустя месяц.
Сибиряк Александр рассказал, что его отца не выписывали из больницы, где он провел месяц, еще через две недели из-за того, что всё равно приходил положительный результат теста.
— Он очень злился и хотел уже даже сбежать из больницы. К тому же в тот период тесты делали не так быстро, как заявляли об этом, поэтому ожидание негативно влияло на общее состояние.
Как это объясняют врачи
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк рассказывает, что концентрация РНК SARS-CoV-2, измеряемая в образцах из верхних дыхательных путей, а также вероятность его репликации (размножения) снижаются после появления симптомов:
— По данным исследований, у пациентов с легкой и среднетяжелой формой COVID-19 не отмечалось репликации вируса после
При этом, добавляет Варвара Веретюк, у выздоровевших пациентов могут продолжать обнаруживать РНК SARS-CoV-2 в образцах из верхних дыхательных путей до 12 недель, хотя у них уже через 3 недели не отмечалось выделения вируса, способного к размножению. Исключение могут составлять пациенты с иммунодефицитным состоянием, которое имелось до начала инфекции: в таких случаях есть риск длительного выделения способного к репликации вируса.
— Исходя из этих данных, подход к срокам изоляции за рубежом, например в США, отличается от нашего: у них рекомендовано прекратить изоляцию через 10 дней от появления симптомов и при нормальной температуре в течение более чем 24 часов без жаропонижающих средств, не используя тестирование методами ПЦР или тест на определение антигена коронавируса. Для людей с тяжелым течением болезни этот срок продлевают до 20 дней. Если у человека с положительным тестом не было симптомов болезни, то Минздрав США рекомендует в таких случаях прекратить самоизоляцию через 10 дней со дня положительного теста. Для людей с тяжелым иммунодефицитом инфекционист может рассмотреть стратегию тестирования для решения о сроке выхода из самоизоляции, — привела пример Варвара Веретюк.
Но, по ее словам, пока нет в наличии коммерческих тест-систем, которые способны отличить «боеспособный» коронавирус от его фрагментов.
Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», дополняет, что, согласно исследованиям, вирусная РНК может выделяться со слизистых верхних дыхательных путей до
— Ситуация, когда у человека сохраняется положительный результат теста в течение месяца, требует ряда уточнений. Прежде всего необходимо понять, какой именно тест-системой пользовался человек. Если это экспресс-тест на наличие антигена к SARS-CoV-2, который проводится в домашних условиях, следует знать, что его результаты (особенно если результат положительный) требуют лабораторного подтверждения, — поясняет Олеся Миропольская, заведующая отделением реабилитации и неврологии многопрофильной клиники для всей семьи «1+1».
При ситуации, когда положительный результат в течение месяца подтверждается лабораторией, важно понять, есть ли у человека какие-то жалобы и симптомы болезни, добавляет врач.
— Если есть, то требуется консультация врача-терапевта или инфекциониста. Если симптомы отсутствуют и самочувствие человека не страдает, то, вероятнее всего, этот человек — носитель коронавируса. Ему необходимо минимизировать контакты, носить маску и получить консультацию инфекциониста, — считает Олеся Миропольская.
Главный инфекционист региона и главврач инфекционной больницы
— Положительный ПЦР часто бывает в течение трех недель, но может держаться и месяц. Иногда у пациента уже прошли клинические симптомы, например, вылечили пневмонию, но вирус остается. Этот человек является вирусовыделителем. Иногда мы таких пациентов выписываем, но предупреждаем, что нужно изолироваться.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», напротив, замечает, что сейчас превалирующим штаммом является «дельта», кардинальное отличие которого заключается в том, что он активно размножается в организме:
— Отсюда его способность «пробивать» иммунную защиту. Более активное размножение в сравнении ведет к тому, что вирусных частиц на оболочках слизистых становится на несколько порядков больше. Соответственно, они более длительное время могут улавливаться методиками обнаружения, в том числе ПЦР. То есть время выделения вируса просто стало больше. Правда, длительное определение РНК SARS- COV-2 на слизистых может быть и симптомом лонг-ковида, особенно при наличии клинических проявлений более месяца от начала заболевания.
Андрей Поздняков подтверждает, что при положительном тесте, который приходит на протяжении долгого времени, есть вероятность, что это РНК уже инактивированного вируса, но ПЦР-методика не может дифференцировать РНК «неживого» вируса от РНК жизнеспособного. Поэтому определить, заразен ли человек при получении положительного результата ПЦР, не представляется возможным. Это касается не только ПЦР-теста на SARS- COV-2, но и на другие инфекции.
Терапевт Ирина Непомнящих объясняет, что в такой ситуации нужно изолироваться и ждать отрицательного результата:
— Сейчас часто бывает, что ПЦР долгое время остается положительным. Ничего не нужно делать — просто сдавать тест и сидеть дома до отрицательного результата. Это могут быть остатки разрушенного вируса. Именно они могут давать такой результат, но пока нужно всё равно сдавать тесты.
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