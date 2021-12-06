«Мы попали в слепую зону законодательства»: сибирячка поставила тайваньскую вакцину, но не может получить QR-код

Как эта вакцина будет работать в мире и на других штаммах, пока трудно сказать, добавляет Борис Бриль. В любом случае, уверен врач, любая вакцина, которая показывает эффективность, важна: если у людей была возможность привиться ей, то они правильно сделали.



— Пока эксперты озабочены «омикроном»: понятно, что любой вирус мутирует, с меньшей степенью мутируют белки на его поверхности. Но в «омикроне» в мутации шип-белка произошли довольно большие изменения — насколько это повлияет в реалии на переболевших и вакцинированных, пока неизвестно. Пока описано мало случаев заболевания «омикроном» — около 800. Как медработники и исследователи мы обязаны идти впереди вируса, поэтому нужно изучить, как этот штамм влияет на вакцинированных. Если мы расслабимся и ничего не предпримем, а вирус оправдает самые нехорошие ожидания и обойдет иммунитет, мы получим кучу смертей. Что мы теряем, если вводим определенный локдаун в пределах границ? Да особо ничего: страны же живут не на туризме. Неудобства, это понятно, но неудобства и человеческая жизнь — это две разные вещи, — уверен доктор.



Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев сообщает, что в нашей стране — единый подход к этому вопросу: в России не признаются вакцины других государств.

— Об этом неоднократно высказывался президент и в обращениях к мировым лидерам. Он называет это вакцинным национализмом, когда признаются только препараты своей страны. Более того, у нас есть проблемы с признанием вакцинации «Спутником», пройденной в другой стране. То есть проблема более широкая. Есть медицинский аспект в этом вопросе, он достаточно четкий: никто в мире не рекомендует более сокращенный интервал между вакцинами и ставить их чаще, — объясняет Александр.



По его мнению, сейчас есть понимание первичного полного комплекса вакцинации, который должен включать в себя три дозы: две первых с интервалом в 21 день и еще одну — через 4–6 месяцев. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется третью дозу ставить раньше, чем через шесть месяцев. По другим режимам вакцинации исследования не проведены.



— Что может быть, если человек слишком часто ставит вакцины? Как минимум есть исследования о том, что если срок между вакцинами короткий, то эффективность ниже. Это говорит о том, что люди, которые из-за, например, формального получения QR-кода или зеленых паспортов в других странах вынуждены ставить себе прививки чаще, могут получить более низкую эффективность. Второй аспект заключается в формальности, которая вынуждает людей в разных странах идти на ухищрения, чтобы получить возможность передвигаться, — заключает Александр Соловьев.

