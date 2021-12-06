«Мы попали в слепую зону законодательства»: сибирячка поставила тайваньскую вакцину, но не может получить QR-код

Сибирячка Татьяна Калачева с мужем имеют вид на жительство на Тайване, именно поэтому они поставили местную вакцину, как только там началась массовая вакцинация. После они вернулись в Новосибирск и поняли, что остаются вне закона и не могут получить QR-код. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, как пациенты переносят тайваньскую вакцину, почему привитым за границей в России не дают QR-коды и можно ли по формальным причинам вакцинироваться менее, чем через полгода.
Почему именно тайваньская вакцина
Татьяна с мужем жили на Тайване последние два года. Иностранные вакцины там были в дефиците, а с августа 2021 года началась массовая вакцинация местным двухкомпонентным препаратом Medigen. Как только она стала доступна, семья записалась на прививку. Изначально, если бы был выбор, Татьяна поставила бы американскую вакцину Moderna, а не тайваньскую.
— На вакцину вообще никакой реакции не было: ни повышения температуры, ни ломоты, ни угревой сыпи — только припухлость в месте укола. Рекомендации были такие: наблюдать за своим состоянием и пить теплую воду. На осмотре до вакцинации врач предупреждал, что возможно повышение температуры, индивидуальная реакция. Все, с кем я разговаривала, тоже говорили, что не было побочных эффектов. Я говорила с молодыми людьми, до 40 лет, — поясняет Татьяна.
Какую-либо из российских вакцин она ставить не хочет.
— Я хотела бы больше открытости от нашего правительства, когда они говорят о вакцинации. На Тайване тоже разные мнения о местной вакцине, но многие люди вложились в эту компанию, купили акции, чтобы на острове разработали свой препарат. Они безумные патриоты. И массово шли прививаться: более 70% уже вакцинировались хотя бы однократно с августа
После пройденного курса вакцинации, в октябре, Татьяна с мужем вернулись в Россию, в Новосибирск. Здесь они выяснили, что никак не могут получить QR-код, несмотря на то, что вакцинированы.
— В Новосибирске выяснилось, что с тайваньской вакциной мы не можем получить QR-код, мы не можем получить медотвод. Я пришла в поликлинику, чтобы там помогли хоть что-то сделать, потому что у нас есть антитела после вакцинации. Но нам отказали, причем в какой-то такой форме: «Есть только российская вакцина, остальное мы не признаем». Мы попали в слепую зону законодательства: вы не хотите продавать иностранную вакцину здесь? Хорошо, это дело государства. Но мы же поставили эту вакцину, должны же каким-то образом получить признание этого. А с таким высоким уровнем антител опасно идти еще раз вакцинироваться, — считает сибирячка.
Татьяна следит за новостями и говорит, что в России обсуждают выдачу кодов тем, кто вакцинировался за границей, и очень этого ждет.
— Мы вернемся по работе на Тайвань, ревакцинируемся, а потом снова приедем сюда и снова будем без кода, — переживает она.
Вакцинация и ревакцинация на Тайване проходят проще, чем в России, по словам Татьяны: пациенту приходит сообщение о том, что его приглашают на прививку, а он может обратиться в любой пункт вакцинации. То есть вакцина на пациента в любом случае рассчитана. К примеру, Татьяна хотела бы ревакцинироваться или той же тайваньской вакциной, или подать заявку на Moderna или AstraZeneca.
Как работает Medigen
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк объясняет, что Тайвань производит субъединичную вакцину MVC-COV1901 — Medigen, которая состоит из частиц рекомбинантного спайк-белка и адъюванта (вещества, которое потенцирует иммунный ответ). В 2021 году этой вакциной была привита президент Тайваня.
— По опубликованных данным II фазы исследования вакцины MVC-COV1901, 99,8% выработали нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2. Переносимость вакцины была хорошей: тяжелые поствакцинальные реакции отсутствовали, наиболее частой реакцией после вакцинации была боль в месте укола — 71,2%, недомогание или слабость — 36%, повышение температуры было отмечено у 0,7% привитых. Такие результаты переносимости были ожидаемы: субъединичные вакцины против других инфекций — гепатит В, грипп — хорошо переносятся, — замечает Варвара Веретюк.
Она уточняет, что не нашла открытых данных о влиянии вакцины MVC-COV1901 на снижение риска заболевания COVID-19, тяжелого течения и летальных исходов.
— Также на Тайване разрабатывалась и пептидная вакцина UB-612 — содержит частицы спайк-белка и адъювант, подобно вакцине «ЭпиВакКорона». Весной 2021 года была начата II/III фаза ее исследований, но мне неизвестно, введена ли она в гражданский оборот, — поясняет эксперт.
Варвара уточняет, что поскольку вакцина MVC-COV1901 не зарегистрирована на территории России, то привитый ею человек пока не может получить QR-код, действительный на территории нашей страны. Вариант выхода из этой ситуации — сделать дополнительно российскую вакцину, достаточно однокомпонентной — «Спутник Лайт».
— Поскольку наличие антител не является противопоказанием к вакцинации, никаких проблем в получении третьей дозы нет. Можно рассматривать это как бустерную дозу. В определении сроков можно опираться на опыт и рекомендации, действующие в США. Там утверждена трехкомпонентная вакцинация для людей с умеренным или тяжелым иммунодефицитом для получения надежного иммунного ответа, третью дозу делают через 28 дней после второй, — приводит пример терапевт.
По поводу совместимости она отвечает, что за рубежом проводились исследования, где вводилась одна доза векторной вакцины, а другая доза — м-РНК-вакцины против COVID-19. Это давало хорошую переносимость и более выраженный иммунный ответ: титры нейтрализующих антител были в три раза выше, чем при вакцинации двумя дозами м-РНК-вакцины Pfizer или аденовирусной вакцины AstraZeneca.
— Есть все основания полагать, что совместимость субъединичной и векторной вакцины будет хорошей, поскольку субъединичные вакцины являются инактивированными и отличаются хорошей переносимостью, а векторные вакцины отличаются большей иммуногенностью, то есть способны обеспечить более выраженный и стойкий иммунный ответ, — считает Варвара Веретюк.
С какой периодичностью можно ставить разные вакцины
Врач-вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева отмечает, что совместное использование тайваньской вакцины с другими препаратами против COVID-19 не исследовалось, что и указано в инструкции. По ее словам, для многих вакцин уже стартовали подобные исследования, поэтому, вероятно, относительно скоро ВОЗ опубликует их результаты.
— Для российской вакцины «Спутник V» такое исследование инициировано в комбинации с AstraZeneca. Насчет интервалов между введениями разных типов вакцин и получения статуса вакцинированного против коронавируса — здесь рекомендации будут зависеть от того, сколько доз было введено, какие именно вакцины и в каком государстве на данный момент вы будете находиться. Тактика может быть разной, и ее необходимо обсудить с терапевтом. Будем надеяться, что процесс признания ВОЗ нашей отечественной вакцины движется в положительном направлении и в недалеком будущем неудобств с приобретением статуса вакцинированного будет меньше, — говорит Мария Ивлева.
Эксперт в области доказательной медицины, израильский врач Борис Бриль замечает, что тайваньская вакцина создана по такой же технологии, что и Novavax, которая в большей степени распространена в мире.
По его словам, есть вакцины, основанные на РНК, которые, кстати, изначально разрабатывались для борьбы с онкологическими заболеваниями; есть векторные, здесь немного другой принцип действия. Medigen создана не на мертвом, инактивированном вирусе, а на части вируса — на белковых структурах.
— Если посмотреть на коронавирус, то у него много шипов: эти шипчики и есть белки. Вакцина несет в себе эти шиповидные белки, которые производятся клетками насекомых, зараженных модифицированным вирусом. После того как вакцина попадает в тело, начинается выработка антител и Т-лимфоцитов. Medigen — довольно эффективная вакцина, которая в исследованиях показала 93%. Ее использование ограничено, поэтому большого количества статистических данных нет, — говорит Борис Бриль.
Как эта вакцина будет работать в мире и на других штаммах, пока трудно сказать, добавляет Борис Бриль. В любом случае, уверен врач, любая вакцина, которая показывает эффективность, важна: если у людей была возможность привиться ей, то они правильно сделали.
— Пока эксперты озабочены «омикроном»: понятно, что любой вирус мутирует, с меньшей степенью мутируют белки на его поверхности. Но в «омикроне» в мутации шип-белка произошли довольно большие изменения — насколько это повлияет в реалии на переболевших и вакцинированных, пока неизвестно. Пока описано мало случаев заболевания «омикроном» — около 800. Как медработники и исследователи мы обязаны идти впереди вируса, поэтому нужно изучить, как этот штамм влияет на вакцинированных. Если мы расслабимся и ничего не предпримем, а вирус оправдает самые нехорошие ожидания и обойдет иммунитет, мы получим кучу смертей. Что мы теряем, если вводим определенный локдаун в пределах границ? Да особо ничего: страны же живут не на туризме. Неудобства, это понятно, но неудобства и человеческая жизнь — это две разные вещи, — уверен доктор.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев сообщает, что в нашей стране — единый подход к этому вопросу: в России не признаются вакцины других государств.
— Об этом неоднократно высказывался президент и в обращениях к мировым лидерам. Он называет это вакцинным национализмом, когда признаются только препараты своей страны. Более того, у нас есть проблемы с признанием вакцинации «Спутником», пройденной в другой стране. То есть проблема более широкая. Есть медицинский аспект в этом вопросе, он достаточно четкий: никто в мире не рекомендует более сокращенный интервал между вакцинами и ставить их чаще, — объясняет Александр.
По его мнению, сейчас есть понимание первичного полного комплекса вакцинации, который должен включать в себя три дозы: две первых с интервалом в 21 день и еще одну — через 4–6 месяцев. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется третью дозу ставить раньше, чем через шесть месяцев. По другим режимам вакцинации исследования не проведены.
— Что может быть, если человек слишком часто ставит вакцины? Как минимум есть исследования о том, что если срок между вакцинами короткий, то эффективность ниже. Это говорит о том, что люди, которые из-за, например, формального получения QR-кода или зеленых паспортов в других странах вынуждены ставить себе прививки чаще, могут получить более низкую эффективность. Второй аспект заключается в формальности, которая вынуждает людей в разных странах идти на ухищрения, чтобы получить возможность передвигаться, — заключает Александр Соловьев.
Ранее мы объясняли, почему зарубежных вакцин против ковида нет в Новосибирске.
Вы поставили зарубежную вакцину? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону