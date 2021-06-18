«Могла надеть кастрюлю на голову». Как живут новосибирцы с психическими расстройствами. Их в городе больше 100 тысяч

Растет ли число психических расстройств

На вопрос о росте заболеваемости специалисты не очень хотят отвечать из-за того, что не обладают официальной статистикой, но количество обращений к ним увеличивается.



Психиатр Дарья Лепихова рассказывает, что при большинстве обращений требуется медикаментозное лечение, но многие до сих пор боятся, что «подсядут» на антидепрессанты, и длительное время никуда не обращаются:



— Но бывают случаи, что врачи поликлиник (неврологи, терапевты, гастроэнтерологи) назначают антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики в неправильных дозировках и длительности их приема. Например, назначают антидепрессанты в минимальной дозировке на один-два месяца, а они действовать начинают только к концу третьей недели. Всё же лечением психических проблем должен заниматься психиатр — более компетентный в этих вопросах. Я никогда не назначаю препараты из других областей медицины, а направляю пациента к специалисту более компетентному в данной области. Конечно, у антидепрессантов есть побочные явления, поэтому иногда требуется время для подбора препарата, — комментирует эксперт.



Косвенный признак увеличения количества пациентов с психическими заболеваниями — растущие продажи антидепрессантов. В том числе разные эксперты акцентируют внимание на еще большем росте, связанном с пандемией и возросшей тревожностью. По данным «Фармацевтического вестника», продажи одного «Золофта» в 2020 году выросли на 42% по сравнению с 2019 годом , а в январе 2021-го выросли еще на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года .

Заместитель директора по развитию Новосибирской аптечной сети Максим Лесников говорит, что в ассортименте есть более 40 антидепрессантов — это только по международному непатентованному наименованию, без учета торговых названий, которых гораздо больше.



— Наиболее востребованные среди них — «Паксил», «Золофт», «Амитриптилин», «Велаксин». Продажи из года в год растут — не резкие скачки, но тем не менее.



По словам Максима Лесникова, связанного с пандемией большого роста продаж за последний год не было зафиксировано, но ежегодный прирост есть.



Какие еще проблемы существуют



Основные проблемы, которые озвучивают пациенты и врачи, — стигматизация, неосведомленность в вопросах лечения, в том числе медикаментозного, поиск хороших специалистов, своевременность обращений, растущее количество стрессовых факторов, обесценивание проблем со стороны близких, а порой и специалистов.



Врач-психотерапевт Игорь Лях обращает внимание на следующие проблемы в области психической и психологической помощи (если предположить, что первой занимаются психиатры, а второй — психологи):



— Одна из них заключается в том, что и мир, и психологические услуги меняются очень быстро и регламентировать их достаточно сложно. Не так давно появились возможности оказывать помощь через интернет, помогающие чат-боты и тому подобное. Это действительно сложная работа — писать стандарт на каждое направление психологической деятельности. Кроме того, есть проблема в подготовке психологов: например, не все проходят супервизию у коллег и личную терапию.



По его словам, в большинстве развитых стран эту проблему решают так: деятельность психологов регулируется некоммерческими организациями, ассоциациями профессиональной деятельности, как и у врачей, где коллеги наблюдают за деятельностью коллег, супервизируют. Так работает гражданское общество. И по закону человек, который не прошел этот контроль, утрачивает право дальше заниматься практикой.