«Позор семьи»: истории четырех новосибирцев, которые раскрыли близким свою сексуальную ориентацию

Проблема № 4 — принятие себя

«Я считала себя полной извращенкой». Монолог 19-летней Елизаветы

— В пубертатном периоде сложно всем подросткам, особенно если тебе не рассказывают, что это нормально, что физиология должна меняться именно так, но в моем случае к этому добавлялось то, что я считала себя полной извращенкой, когда вдруг ловила у себя «нездоровый», как мне тогда казалось, интерес к девушкам. Я чувствовала себя чуть ли не будущей проституткой и последней шлюхой, я много думала о суициде, уже в подростковом возрасте я прекрасно знала, что такое депрессия.

Ещё лет в 13 я была сильной гомофобкой, не могла терпеть тему ЛГБТ. В те годы я могла яростно отстаивать гомофобную позицию, называть представителей ЛГБТ-сообщества ненормальными извращенцами, больными. На моих глазах принимался закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, и я помню, как пристально следила за этим обсуждением. Тогда я уже отчасти понимала, что являюсь представительницей ЛГБТ, потому что мне нравились девушки, но я всеми силами доказывала самой себе и миру, что я «нормальная», оправдываясь тем, что у меня есть кумиры из сериалов и поэтому мне не интересны мальчики в реальном мире.

Но годы шли, и обманывать себя было все сложнее. Окружая свое информационное пространство гомоненавистью, ища и лайкая различные негативные высказывания в сторону ЛГБТ, я всё яснее и отчетливее понимала, что эти высказывания — про меня и на самом деле ненавижу я в первую очередь себя, оставалось это только принять.

Мой путь принятия проходил через множество дискуссий с теми, кто относился толерантно к ЛГБТ-сообществу.

Благодаря этому опыту гомофобии я сама сейчас намного более спокойно отношусь к гомофобии других, потому что понимаю, что для многих это один из болезненных путей самоотрицания. Но тем не менее именно гомофобия и порождает всю эту боль, ненависть к себе, всё происходит по принципу спирали молчания, когда люди думают, что какая-то позиция в обществе принята всеми и поэтому не высказывают свою, чтобы не быть отвергнутыми.

Представить не могу, как люди раньше обходились без интернета, если в офлайн нельзя было найти поддержки. Если бы не возможность найти единомышленников хотя бы по переписке, то, возможно, даже после принятия своей ориентации я бы не смогла с этим жить. Увы, от родных я не ждала поддержки. Ее мне смогли дать только мои друзья в офлайн и друзья в интернете.

«Сам факт твоего существования — это выигрыш в лотерею»



Психотерапевт Игорь Лях о том, почему обостряются конфликты

— Подростковый возраст сам по себе — возраст колоссальной психоэмоциональной сложности. Он характеризуется обязательным подростковым кризисом, мало кто проходит этот возраст без кризисных явлений. Происходят очень важные социальные изменения: если раньше подросток был ребенком и его определяли близкие взрослые, то теперь он стремится научиться делать это самостоятельно. Это создает определенное эмоциональное напряжение. Общество — как взрослые, так и сверстники — продолжает влиять на подростка, провоцирует большое количество конфликтов.



Гендер может быть опорой в самоопределении (из серии «ты мальчик, должен вести себя так») или не быть. Если гендер не служит основой, то подростку, конечно же, сложнее. По данным сексологов, в том числе по исследованиям прошлого века, определенный гомосексуальный опыт имело в разных группах в разных странах от 60 до 80% молодых людей, но, несмотря на наличие этого опыта, они в дальнейшем сформировали свою идентичность как гетеросексуальную. Если же этому опыту придается сверхзначение, то кризис усиливается.



Как влияет общество на подростков

Общество требует от подростка определенности. Подросток в своей сверстниковой группе чувствует себя более безопасно, чем с требованиями взрослых. Есть риски этого возраста и особенности: если твое самоопределение начинает противоречить каким-то смыслам, ценностям, устоям группы, то подросток оказывается в кризисе.



Что делать подростку в такой ситуации

Рекомендации следующие: нужно задуматься и понять, что то, что происходит сейчас с тобой, не факт, что будет с тобой всю жизнь. Подростки часто воспринимают происходящее как то, что будет продолжаться с ними всегда. Классический пример: парнишка подвергается какому-то унижению, растет, становится большим и в конце концов оказывается выше, мощнее, сильнее тех, кто раньше его унижал. И вот он уже сильнее их, а до сих пор понять не может, стоит или нет им подчиняться. Ему нужно созреть, чтобы сказать: «Всё, со мной так обращаться нельзя».



Многие психологи используют такой подход: человеческая жизнь — достаточно долгое мероприятие, в твоей жизни за 70, 80, 90 лет будет много разных событий, возможно, они наполнят тебя такой силой, таким восторгом, что ты даже об этом не догадываешься.



Еще один совет: если ты не можешь что-то понять, попробуй поговорить об этом с кем-то еще. И важно помнить, что ты — это ценность. Сам факт твоего существования — это выигрыш в лотерею, о которой ты даже не знал. Твое «Я» уникально, оно развивается и будет продолжать развиваться, даже если ты в подростковом возрасте этого не понимаешь.



Что делать взрослым, учителям



Если подросток уже определяет себя как представитель какого-то сообщества и сообщает об этом, то, конечно, нужно понимать цель этого сообщения, потому что если он уже определился и уверен в собственном выборе, то всё, что мы можем сделать, это сказать: ты понимаешь полноту и последствия этих действий и берешь на себя ответственность.



Беда-то в другом состоит — иногда подростки не понимают всех последствий сделанного выбора и оказывается, что значение такого сообщения — это не классический каминг-аут взрослого человека, а основанный на мифах, сказках и легендах. Поэтому взрослому надо всё же попробовать это понять, разобраться: что означает это сообщение и зачем оно вообще произносится именно сейчас. Если на уроке математики подросток начинает что-то подобное сообщать, то, согласитесь, это как будто бы не совсем уместно.



Что делать родителям



Первое, что стоит сделать: выслушать, задать вопросы, почему ты решил или решила сделать именно так, расскажи мне, пожалуйста, свои аргументы. Если всё понятно и убедительно, значит, так и есть. А если есть сомнения, вероятно, молодой человек пользуется какими-то мифическими, необоснованными идеями. Стоит обратиться к специалисту, как минимум сходить к психологу.



Иногда бывает так, что родители рассчитывали, что ребенок будет дальше жить и развиваться в соответствии с полом и традициями, поэтому, сами того не желая, слишком эмоционально и конфликтно реагируют на признание. Это делает практически невозможным сохранение доверительных отношений между ребенком и родителем.



Если подросток говорит, что хочет покончить жизнь самоубийством, то здесь уже ситуация очень серьезная. К любым сообщениям такого рода нужно относиться серьезно. Даже если у взрослого есть ощущение, что его этим шантажируют или склоняют к какому-то решению. Родителям нужно сказать ребенку, что они его услышали, и тут же набрать соответствующие службы, поговорить об этом как самому взрослому по телефону доверия, так и вместе с ребенком сходить к специалисту — психотерапевту или психиатру в зависимости от обстоятельств.



* Имена героев изменены по их просьбе.