«Позор семьи»: истории четырех новосибирцев, которые раскрыли близким свою сексуальную ориентацию

За последний год в Новосибирске произошло несколько трагедий и преступлений, жертвами которых стали люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Прошлой зимой две школьницы одновременно покончили с собой, предположительно, между ними были романтические отношения. А месяц назад полицейский убил девушку-трансгендера, с которой у него был роман. За год до смерти эта девушка дала интервью НГС, в котором честно рассказала, как общество (в том числе близкие и родные люди) реагируют на представителей ЛГБТ. Если коротко — очень сложно. С непониманием сталкиваются многие, кто однажды осознает, что его ориентация отличается от общепринятой. Медицинский обозреватель Мария Тищенко поговорила с новосибирцами, которым пришлось пройти через осуждение общественности. Сложно ли им было принять свою ориентацию в подростковом возрасте, как к этой новости отнеслись родители, какими способами они справлялись с давлением извне и как ситуация поменялась с годами? Перед вами — четыре истории, четыре острых проблемы и подробный ликбез от психотерапевта.
Проблема
«По мановению волшебной палочки "гейство" не исчезает». Монолог 22-летнего Алексея
— У меня не было никаких проблем с принятием себя. Я этот факт воспринял как еще одну черту, которая отличает меня от остальных. Кто-то любит в школе математику, кто-то любит литературу, кто-то носит очки, кто-то коллекционирует марки, а кто-то любит мальчиков вместо девочек. Ну и ладно.
Проблемы начались, когда об этом узнали родители. На фоне многочисленных скандалов ты уже начинаешь думать: «Может, ну это всё? Стану обычным гетеросексуальным парнем, зато родители будут любить!» Потом понимаешь, что по мановению волшебной палочки «гейство» не исчезает, даже если ты заведёшь жену и детей. Ты просто будешь врать самому себе, жене и окружающим. И ничем хорошим это не закончится.
Страшно осознавать, что могут быть негативные последствия со стороны окружения, если они узнают. Я родом из маленького поселка, где для юноши начиная с 12–14 лет самое страшное — это если кто-то из пацанов заподозрит его в «гомосятине». Родители это тоже понимали.
Возможно, разговоры родителей о «позоре семьи», «не дай бог соседи узнают!» и «знаешь, что с голубыми на зоне делают?!» были своеобразной попыткой меня защитить (а себя — избавить от лишних проблем), но на самом деле они делали только хуже.
«Ты себя после таких разговоров ощущаешь неполноценным, обузой и позором семьи, хотя идешь на золотую медаль и выигрываешь школьные олимпиады»
Отсюда недалеко до мысли, что твоя смерть станет лишь облегчением: источника семейных проблем и возможного «позора» в лице тебя больше не будет.
Помогает не отчаиваться тот факт, что ты не один. Когда ты подросток, тебе кажется, что твой случай уникален и разрешить проблему невозможно. Мне очень помогли разговоры с другими подростками-геями и поиск информации в интернете. С точки зрения некоторых одиозных депутатов получается, что мне «пропагандировали гомосексуализм». Однако информация о том, что быть геем — нормально, спасла меня от суицида. Но закон же официально принимали для защиты детей. Получается противоречие.
Я понимал, что на стандартном жизненном пути (учеба — работа — семья — собственное жилье и так далее) мне придется прикладывать больше усилий, чем моим сверстникам. Придется надеяться только на себя — родители мне не подарят квартиру на свадьбу, потому что я позорю семью, а банк мне не выдаст льготную семейную ипотеку, потому что с точки зрения банка и государства однополая пара — не семья и вообще чужие друг другу люди. На работе придется быть лучшим специалистом, чтобы по доносу какого-нибудь гомофобного активиста меня не уволили. Скорее всего, именно этот негатив мотивировал меня хорошо учиться. Надо было готовиться к тяжелой взрослой жизни.
Радует, что среди молодежи снижается процент негативно настроенных к ЛГБТ. Рано или поздно наше поколение придет на смену нынешним чиновникам, депутатам, лидерам мнений, и тогда можно будет надеяться на перемены. А пока нынешние подростки начинают с себя: наблюдаю очень много открытых геев, бисексуалов, лесбиянок и трансгендеров среди ребят до 18 лет. По крайней мере в больших городах и образованных семьях они не испытывают проблем с гомофобией и трансфобией. И это прекрасно.
Проблема
«Осознание пришло в 13–14 лет». Монолог 26-летней Ольги
— Я являюсь полисексуалом — испытываю влечение к некоторым гендерам, в данном случае исключением являются цис-мужчины (цисгендерность — понятие, обозначающее людей, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом. — Прим. ред.). Принятие себя, наверное, происходит до сих пор, но осознание пришло лет в 13–14.
Я жила в сельской местности, интернета не было, естественно, я даже не знала, что со мной такое и откуда. Просто влюбилась в девочку. Страдала, думала: «Почему же я? Как так получилось?» Потом, спустя пару лет, появился интернет, и я стала штудировать различные источники информации, потому что эти чувства не проходили, более или менее стала понимать, что к чему. А позже познакомилась с транс-женщиной в социальных сетях, мы стали общаться и тут — новое чувство. И снова вопросы те же, что и раньше.
Однажды моя лучшая подруга догадалась, что мне нравятся девушки, и спросила напрямую. Я очень испугалась, но сказала, что она права. Было безумно легко, что она приняла меня. Это был первый человек, который узнал обо мне эту тайну. Позже, в 11-м классе, в День борьбы со СПИДом в школе был круглый стол на эту тему, и именно меня учительница попросила рассказать о геях и о том, что они являются главной причиной передачи ВИЧ. Помню, как упорно доказывала, что это не так, а после плакала в школьном туалете от обиды. Потому что, когда учительница спросила у всех учеников: «А как бы вы поступили, если бы ваш ребенок оказался геем?», посыпались оскорбления, разговоры про желание убить, запереть и так далее.
В 18 лет у меня появилась девушка, с ней я и поцеловалась в первый раз, с ней же был первый сексуальный опыт, но все закончилось так же, как и началось, — очень быстро. Сейчас она замужем и у нее есть ребенок. Она счастлива, а я с теплом вспоминаю время, проведенное с ней.
Ситуация усложнилась, когда я стала встречаться с парнем: мне казалось, что так будет правильнее. Но это не так, было все больше похоже на насилие, но я терпела, потому что так «правильно». И однажды он меня спросил: «Ты же лесбиянка?» А я все время говорила, что это не так, но тайно ходила на свидания с девушками, он знал и тоже терпел, а потом мы расстались. Он тоже сейчас живет с хорошей девушкой, которая его любит.
Я работаю в сфере образования и постоянно слышу вопросы (как от родителей, так и от коллег), мол, когда же уже выйду замуж. Иногда меня даже пытаются сватать. Я говорю, что просто не желаю семью и все такое, но люди думают, что я просто комплексую.
Также я являюсь практикующим христианином, а в Библии четко написано, что такие, как я, не увидят Царствия Небесного, поэтому я живу в воздержании и не знаю, как долго я так смогу. И дело далеко не в сексе, а в том, что я иногда чувствую себя одиноко из-за своей ориентации, иногда я чувствую себя извращенкой. Каждый раз убеждаю себя, что это не так, что Бог меня любит и что я не одна.
В сравнении с тем, что было в юности, теперь я хотя бы понимаю, кто я — от этого легче. Кому проще? Наверное, тем, кто совершил каминг-аут, и его приняли с этим всем. Я не могу открыться перед семьей и тем более коллегами. В нашей стране это очень опасно. Но я все равно верю, что однажды всё изменится: люди перестанут страдать, между ними будет любовь и понимание. Может быть, не совсем скоро, но я верю, что любовь победит.
Проблема
«У меня с мамой были споры об отношении к ЛГБТ». Монолог 24-летнего Шедоу
— Я являюсь небинарной персоной с опытом транс-перехода (пол при рождении был женским), сексуальная ориентация — гей. Я рано начал взрослеть психологически, что помогло мне более ответственно подходить ко многим жизненным решениям. Пожалуй, это то, чем я могу отчасти гордиться — умению обдуманно принимать решения.
Если хронологически выстраивать путь моего осознания, то первые воспоминания уходят в детство. Помню, что еще в раннем школьном возрасте у меня с мамой периодически были споры на счет отношения к ЛГБТ-сообществу. Моя мама относится к верующим людям — она не агрессивный гомофоб. Никого не призывает сжечь, нормально ко всем относится, но у нее свое мнение: что это нехорошо и такого все-таки быть не должно. Тогда я еще не осознавал своей причастности к сообществу, а в принципе защищал его. Говорил, что не надо так относиться к людям, у которых иная сексуальная ориентация, потому что каждый имеет право выбирать, как ему жить. Но какое-то предчувствие у меня появилось в 13–15 лет, когда началось половое созревание.
Осознание своей гендерной идентичности произошло еще раньше, лет в 11–12. Из-за того, что мой пол при рождении был женским, я находился какое-то время под распространенным стереотипом о том, что если у меня мужская гендерная идентичность (была на тот момент, после я осознал себя как небинарную персону) и я собираюсь идти на транс-переход, то должен встречаться с девушкой. Хотя с самого детства мне нравились парни, и тогда я это списывал на то, что по паспорту-то у меня женский маркер. Прошло время, и я понял, что не могу жить с такими документами. Не ощущаю себя так, как указано в них. Так начался мой путь транс-перехода.
Находясь под воздействием вышеупомянутого стереотипа, я старался соответствовать всяким гомофобным вещам, например, говорить о том, что быть геем неправильно, проявлять агрессию в сторону ЛГБТ-сообщества и так далее. Я опасался, что если начну поддерживать ЛГБТ-сообщество, то подумают, что я являюсь «какой-нибудь девушкой, поддерживающей геев». Обычно парни реагируют довольно агрессивно, в отличие от девушек. То окружение, в котором я тогда находился (ролевое интернет-пространство), точно бы начало строить догадки относительно моего паспортного пола, поскольку четко было уверено — парень не станет поддерживать ЛГБТ-сообщество. Моя внутренняя гомофобия, вызванная давлением стереотипов в смеси с тяжелым разбором своей гендерной идентичности, была очень неприятным моментом.
В какой-то период у меня была такая депрессия, что я год не выходил из дома — только в соседний дом в магазин. Были разные страхи. В плане гендерной идентичности, в плане сексуальной ориентации. Но я все равно считал, что никто не вправе влиять на мой выбор. Жизнь — одна, другой не будет. На многих очень сильно влияет окружение — родители, родственники.
Почему сейчас так происходит с подростками? В далеком 2016 году я сам находился на грани желания покончить жизнь самоубийством. Это от недостатка полезной информации: к сожалению, в интернете ее не так уж много, да и там очень много мусора. Идет запугивание людей, из-за этого человек может думать, что он вообще такой один, что его проблемы совершенно исключительны и никто в настоящее время с ними не сталкивался и не сталкивается. Но это не так. Это просто «всемирная помойка», где сложно выудить ту важную информацию. Для кого-то жизненно важную. И всё же она там есть, просто надо знать, где ее искать.
У меня был партнер, на которого очень сильно давили, мы даже расстались из-за этого. У некоторых родственники скандальные: начинают угрожать, что они покончат жизнь самоубийством. В его случае именно так и было. Начинают пугать, что бабушка обязательно чуть ли не умрет на месте, когда узнает и тому подобное. Призывают подумать, что скажут люди. Это сильнейшее давление на человека, который и так находится на грани жизненных ресурсов и который, возможно, стоит уже совсем на краю. Комфорт чаще всего начинается с дома и семьи, места, где, казалось бы, тебя должны любить, несмотря ни на что. И когда от тебя отказывается семья… Это должно быть очень тяжело. Ведь тебя только что любили, и единственное, из-за чего «испорчена» твоя жизнь, — это твоя сексуальная ориентация.
Проблема
«Я считала себя полной извращенкой». Монолог 19-летней Елизаветы
— В пубертатном периоде сложно всем подросткам, особенно если тебе не рассказывают, что это нормально, что физиология должна меняться именно так, но в моем случае к этому добавлялось то, что я считала себя полной извращенкой, когда вдруг ловила у себя «нездоровый», как мне тогда казалось, интерес к девушкам. Я чувствовала себя чуть ли не будущей проституткой и последней шлюхой, я много думала о суициде, уже в подростковом возрасте я прекрасно знала, что такое депрессия.
Ещё лет в 13 я была сильной гомофобкой, не могла терпеть тему ЛГБТ. В те годы я могла яростно отстаивать гомофобную позицию, называть представителей ЛГБТ-сообщества ненормальными извращенцами, больными. На моих глазах принимался закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, и я помню, как пристально следила за этим обсуждением. Тогда я уже отчасти понимала, что являюсь представительницей ЛГБТ, потому что мне нравились девушки, но я всеми силами доказывала самой себе и миру, что я «нормальная», оправдываясь тем, что у меня есть кумиры из сериалов и поэтому мне не интересны мальчики в реальном мире.
Но годы шли, и обманывать себя было все сложнее. Окружая свое информационное пространство гомоненавистью, ища и лайкая различные негативные высказывания в сторону ЛГБТ, я всё яснее и отчетливее понимала, что эти высказывания — про меня и на самом деле ненавижу я в первую очередь себя, оставалось это только принять.
Мой путь принятия проходил через множество дискуссий с теми, кто относился толерантно к ЛГБТ-сообществу.
Благодаря этому опыту гомофобии я сама сейчас намного более спокойно отношусь к гомофобии других, потому что понимаю, что для многих это один из болезненных путей самоотрицания. Но тем не менее именно гомофобия и порождает всю эту боль, ненависть к себе, всё происходит по принципу спирали молчания, когда люди думают, что какая-то позиция в обществе принята всеми и поэтому не высказывают свою, чтобы не быть отвергнутыми.
Представить не могу, как люди раньше обходились без интернета, если в офлайн нельзя было найти поддержки. Если бы не возможность найти единомышленников хотя бы по переписке, то, возможно, даже после принятия своей ориентации я бы не смогла с этим жить. Увы, от родных я не ждала поддержки. Ее мне смогли дать только мои друзья в офлайн и друзья в интернете.
«Сам факт твоего существования — это выигрыш в лотерею»
Психотерапевт Игорь Лях о том, почему обостряются конфликты
— Подростковый возраст сам по себе — возраст колоссальной психоэмоциональной сложности. Он характеризуется обязательным подростковым кризисом, мало кто проходит этот возраст без кризисных явлений. Происходят очень важные социальные изменения: если раньше подросток был ребенком и его определяли близкие взрослые, то теперь он стремится научиться делать это самостоятельно. Это создает определенное эмоциональное напряжение. Общество — как взрослые, так и сверстники — продолжает влиять на подростка, провоцирует большое количество конфликтов.
Гендер может быть опорой в самоопределении (из серии «ты мальчик, должен вести себя так») или не быть. Если гендер не служит основой, то подростку, конечно же, сложнее. По данным сексологов, в том числе по исследованиям прошлого века, определенный гомосексуальный опыт имело в разных группах в разных странах от 60 до 80% молодых людей, но, несмотря на наличие этого опыта, они в дальнейшем сформировали свою идентичность как гетеросексуальную. Если же этому опыту придается сверхзначение, то кризис усиливается.
Как влияет общество на подростков
Общество требует от подростка определенности. Подросток в своей сверстниковой группе чувствует себя более безопасно, чем с требованиями взрослых. Есть риски этого возраста и особенности: если твое самоопределение начинает противоречить каким-то смыслам, ценностям, устоям группы, то подросток оказывается в кризисе.
Что делать подростку в такой ситуации
Рекомендации следующие: нужно задуматься и понять, что то, что происходит сейчас с тобой, не факт, что будет с тобой всю жизнь. Подростки часто воспринимают происходящее как то, что будет продолжаться с ними всегда. Классический пример: парнишка подвергается какому-то унижению, растет, становится большим и в конце концов оказывается выше, мощнее, сильнее тех, кто раньше его унижал. И вот он уже сильнее их, а до сих пор понять не может, стоит или нет им подчиняться. Ему нужно созреть, чтобы сказать: «Всё, со мной так обращаться нельзя».
Многие психологи используют такой подход: человеческая жизнь — достаточно долгое мероприятие, в твоей жизни за 70, 80, 90 лет будет много разных событий, возможно, они наполнят тебя такой силой, таким восторгом, что ты даже об этом не догадываешься.
Еще один совет: если ты не можешь что-то понять, попробуй поговорить об этом с кем-то еще. И важно помнить, что ты — это ценность. Сам факт твоего существования — это выигрыш в лотерею, о которой ты даже не знал. Твое «Я» уникально, оно развивается и будет продолжать развиваться, даже если ты в подростковом возрасте этого не понимаешь.
Что делать взрослым, учителям
Если подросток уже определяет себя как представитель какого-то сообщества и сообщает об этом, то, конечно, нужно понимать цель этого сообщения, потому что если он уже определился и уверен в собственном выборе, то всё, что мы можем сделать, это сказать: ты понимаешь полноту и последствия этих действий и берешь на себя ответственность.
Беда-то в другом состоит — иногда подростки не понимают всех последствий сделанного выбора и оказывается, что значение такого сообщения — это не классический каминг-аут взрослого человека, а основанный на мифах, сказках и легендах. Поэтому взрослому надо всё же попробовать это понять, разобраться: что означает это сообщение и зачем оно вообще произносится именно сейчас. Если на уроке математики подросток начинает что-то подобное сообщать, то, согласитесь, это как будто бы не совсем уместно.
Что делать родителям
Первое, что стоит сделать: выслушать, задать вопросы, почему ты решил или решила сделать именно так, расскажи мне, пожалуйста, свои аргументы. Если всё понятно и убедительно, значит, так и есть. А если есть сомнения, вероятно, молодой человек пользуется какими-то мифическими, необоснованными идеями. Стоит обратиться к специалисту, как минимум сходить к психологу.
Иногда бывает так, что родители рассчитывали, что ребенок будет дальше жить и развиваться в соответствии с полом и традициями, поэтому, сами того не желая, слишком эмоционально и конфликтно реагируют на признание. Это делает практически невозможным сохранение доверительных отношений между ребенком и родителем.
Если подросток говорит, что хочет покончить жизнь самоубийством, то здесь уже ситуация очень серьезная. К любым сообщениям такого рода нужно относиться серьезно. Даже если у взрослого есть ощущение, что его этим шантажируют или склоняют к какому-то решению. Родителям нужно сказать ребенку, что они его услышали, и тут же набрать соответствующие службы, поговорить об этом как самому взрослому по телефону доверия, так и вместе с ребенком сходить к специалисту — психотерапевту или психиатру в зависимости от обстоятельств.
* Имена героев изменены по их просьбе.