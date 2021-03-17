Подтекает крышечка: сколько стоят услуги психологов в Новосибирске и как получить помощь бесплатно

Не хочется никуда идти



Разумеется, далеко не просто набрать незнакомый номер и начать рассказывать о своих проблемах чужому человеку. Тем не менее консультации по телефону — это самый быстрый способ получить помощь здесь и сейчас. К тому же не нужно называть свое имя, думать о своем внешнем виде и тратить много времени. Кроме того, звонки с любого номера часто бесплатные.



Городская служба экстренной психологической помощи: телефон 204–90–95 , скайп — Online_psy. Звонки принимают с 14:00 до 08:00 (со второй половины дня и до утра).

Как сообщается на сайте мэрии, по этому телефону можно позвонить в любое время, когда помощь нужна прямо сейчас, «если страшно, больно и ждать нет сил, если на улице поздний вечер, или ночь, или вообще воскресенье». Обещают, что выслушают и помогут найти выход из ситуации профессиональные психологи.

