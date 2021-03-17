Подтекает крышечка: сколько стоят услуги психологов в Новосибирске и как получить помощь бесплатно

НГС публикует телефоны бесплатной психологической помощи
Весна, как известно, пора не только любви, но и ненависти, страданий и грусти. Со всякой любовью, нелюбовью, страхами, кризисами и другими поводами для переживаний часто приходится справляться в одиночку — не всем это под силу. Нередко мы просто заваливаем проблему тысячами других — и, как говорится, до новых встреч. О том, что душевный дискомфорт не уйдет без помощи специалиста, говорят те самые специалисты, которые ведут умные беседы в каких-нибудь подкастах по вопросам психологии. Совет обратиться к профессиональному психологу или психотерапевту нередко воспринимается как информационный шум. Причина простая — дорого. Позволить себе прием психолога для большинства, к сожалению, роскошь. Сколько стоят услуги психологов и психотерапевтов в Новосибирске и где можно получить бесплатную помощь — в обзоре НГС.
Не хочется никуда идти
Разумеется, далеко не просто набрать незнакомый номер и начать рассказывать о своих проблемах чужому человеку. Тем не менее консультации по телефону — это самый быстрый способ получить помощь здесь и сейчас. К тому же не нужно называть свое имя, думать о своем внешнем виде и тратить много времени. Кроме того, звонки с любого номера часто бесплатные.
Городская служба экстренной психологической помощи: телефон
Как сообщается на сайте мэрии, по этому телефону можно позвонить в любое время, когда помощь нужна прямо сейчас, «если страшно, больно и ждать нет сил, если на улице поздний вечер, или ночь, или вообще воскресенье». Обещают, что выслушают и помогут найти выход из ситуации профессиональные психологи.
Есть единый общероссийский номер детского телефона доверия —
— Детский телефон доверия работает ради того, чтобы дети, их родители да и просто люди, неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь профессионального психолога, — говорится на сайте службы. Это телефон и для детей, и для взрослых, которые сталкиваются с проблемами в воспитании. Этот же номер позиционируется как номер срочной психологической помощи по разным вопросам. После набора нужно подождать, пока звонок перераспределят в ваш регион.
Министерство социального развития Новосибирской области запустило проект горячей линии для приемных родителей. Усыновители или опекуны могут в любое время дня и ночи обратиться за помощью, получить консультацию и поддержку по номеру
Городской телефон доверия комитета по делам молодежи —
Важный номер —
По номеру
— Все консультанты прошли специальное обучение, дают ответ на вопросы, волнующие именно вас, имеют возможность привлечь других специалистов, если вопрос или ситуация требуют неоднозначного решения, — сообщается на сайте Гуманитарного проекта.
Бесплатные консультации
Если все-таки хочется глаза в глаза — поговорить с живым человеком, прийти на полноценную консультацию, в Новосибирске есть 12 бесплатных центров.
В Заельцовском районе уже почти 20 лет работает Центр психологической поддержки «Вита». Здесь можно получить бесплатную консультацию психолога для детей и взрослых. Центр работает с 09:30 до 18:30, кроме субботы и воскресенья. Телефон:
В администрации центра подскажут адрес и телефон отделения психологической помощи в каждом районе, куда можно прийти на бесплатную консультацию. Вопросы — по семейному консультированию, профориентации, личным проблемам, детско-родительским отношениям. Но, по сути, по любому неразрешимому вопросу, уточнили в администрации.
В Калининском районе это центр «Диалог», Народная, 69, телефон:
Помощь специалиста в платных клиниках
По данным 2ГИС, в Новосибирске десятки центров, где оказывают психологическую помощь психологи, психотерапевты, психиатры, психоаналитики. Цена консультации — в среднем от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от клиники и послужного списка специалиста.
Например, Центр психотерапии доктора Ермакова подчеркивает, что является обладателем лицензии на осуществление медицинской деятельности, дающей право оказывать официальные платные услуги в сфере психологического консультирования, психотерапии и амбулаторной психиатрии. Центр предлагает помощь людям с любыми психологическими сложностями. Первичная консультация стоит от 2 до 4 тысяч, повторная — от 2 до 3,5 тысяч рублей.
В центре предлагают разные виды консультаций: психотерапевтическое консультирование, краткосрочная психотерапия (10–20 сеансов), долгосрочная психоаналитическая психотерапия (от 6 месяцев с регулярными сеансами от 1 до 3 раз в неделю).
Консультация психотерапевта в клинике «Инсайт» стоит 2500–3000 рублей (первичная индивидуальная консультация), повторная — 1700–3000 рублей. Консультация психолога обойдется в 1800 рублей.
Психолог или психотерапевт?
Если вы решились обратиться к специалисту, встает вопрос, кого выбрать: психолога, психотерапевта или психоаналитика. И в чем вообще разница.
С психиатром все понятно — это врач, который ставит диагноз и назначает лечение. Психотерапевт — специалист с медицинским образованием; в отличие от психолога, он может добавлять медикаментозную терапию, например, назначать антидепрессанты, объясняет разность понятий психолог центра «Вита» Юлия Левина.
Психоаналитик — это психолог, который работает по методу психоанализа и не использует других методов.
— В психологии есть разные направления: гештальт, транзактный анализ, психоанализ, психотравма. И обычно психологи работают в таком эклектическом подходе, то есть объединяют в работе несколько направлений. Или выбирают одно и соответственно называются, например, гештальт-психолог, — говорит Юлия Левина. — А есть психологи, которые выбирают только один метод — психоанализ. У них определенный подход, свое определенное поведение. Например, они мало говорят, в основном говорят клиенты, у них есть кушетки, на которых клиент лежит. То есть существуют определенные правила, которым они следуют.
По ее мнению, если человек не знает, что именно ему нужно, можно ориентироваться на отзывы о специалистах. Потому что помочь решить проблему может как психолог, так и психотерапевт. Если человек настроен на длительную терапию, можно обратиться к психоаналитику.
Что касается времени, которое понадобится на терапию, — всё индивидуально. Как правило, это не меньше пяти сессий, но однозначного ответа на этот вопрос все равно нет, подчеркивает психолог.
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