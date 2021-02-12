«Синий кит» опять всплыл? В России за неделю случилась вспышка детских суицидов

С онлайн-сообществами многие связывают гибель самарских школьниц — якобы они состояли в группе, где им выдавались задания, смотрели запрещенное аниме. У школьниц, пострадавших в Москве, следователи нашли в ноутбуках запрещенную «Тетрадь смерти».



20 января 2021 года Колпинский суд Санкт-Петербурга запретил распространение аниме «Тетрадь смерти». Фильм рассказывает о школьнике, в руки которому попадает тетрадь, позволяющая убить любого, чье имя туда запишут. Выдвигая требование о запрете, прокуратура отметила, что в аниме есть пропаганда суицидального поведения.



— Есть много исследований, говорящих о том, что к суициду невозможно склонить здорового ребенка. Те дети, которые идут в суицидальные игры, группы, чаты или просто говорят на такие темы, — они все приходят с фоновыми психологическими расстройствами, — убежден Армер на основании практических наблюдений. — То есть проблема не в интернете как таковом, а в жизненных ситуациях ребенка, которые заставляют его воспринимать реальность как безвыходную. А вот уже в чатах, даже без всякого куратора, такие дети дают друг другу негативное подкрепление, что способно ухудшить состояние и спровоцировать попытку суицида. Мало того, у многих из тех самых кураторов — организаторов игр наблюдаются всё те же суицидальные мысли, нарушение восприятия реальности, пограничные расстройства личности (ПРЛ), параноидная шизофрения и иные заболевания; иной раз куратор в мгновенье ока может превратиться из объекта ловли в объект экстренной помощи, собравшись совершить суицид еще до своих игроков.



Помогать детям должны в первую очередь родители: больше проводить время вместе, стараться, чтобы отношения были доверительными, обсуждать самые серьезные вопросы. Но у родителей нет времени. И даже семьи, где родители уверены, что отношения хорошие, — они тоже не застрахованы. Потому что у детей и подростков в процессе взросления часто бывает странный набор переживаний, и они импульсивно на всё реагируют.

