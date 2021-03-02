Боль, которой быть не может: что такое психосоматика и как ее лечат

Само слово «психосоматика» сегодня широко известно, однако мало кто понимает, как она работает на самом деле. Одни в нее не верят совсем, другие списывают на нее всё и считают, что от всех болезней можно вылечиться, «проработав эмоции». Сегодня в еженедельной рубрике «Что у вас болит?» мы вместе с врачом и психологами разбираемся, что же на самом деле такое психосоматическая патология и зачем с бронхиальной астмой обращаться к психотерапевту.



Что такое психосоматика и откуда она берется?



Существование так называемых психосоматических патологий признают не только психологи, но и врачи самых различных профилей. Данные специалистов о том, насколько это явление распространено, расходятся — одни говорят, что с психосоматикой приходит каждый третий пациент, другие — каждый десятый.

