Боль, которой быть не может: что такое психосоматика и как ее лечат

Само слово «психосоматика» сегодня широко известно, однако мало кто понимает, как она работает на самом деле. Одни в нее не верят совсем, другие списывают на нее всё и считают, что от всех болезней можно вылечиться, «проработав эмоции». Сегодня в еженедельной рубрике «Что у вас болит?» мы вместе с врачом и психологами разбираемся, что же на самом деле такое психосоматическая патология и зачем с бронхиальной астмой обращаться к психотерапевту.
Что такое психосоматика и откуда она берется?
Существование так называемых психосоматических патологий признают не только психологи, но и врачи самых различных профилей. Данные специалистов о том, насколько это явление распространено, расходятся — одни говорят, что с психосоматикой приходит каждый третий пациент, другие — каждый десятый.
— Если обратиться к статистике, то примерно треть всех больных, обращающихся за медицинской помощью, страдают от тех или иных эмоциональных проблем, — говорит медицинский психолог Екатерина Тумасова. — Еще в середине прошлого века было научно доказано, что есть ряд заболеваний, причинами которых являются психологические травмы и переживания. Это, например, бронхиальная астма, гипертиреоз или язвенная болезнь желудка. На сегодняшний день этот список еще более широк: мигрени, ожирение, инфаркт миокарда и многие другие.
По словам психолога, у детей на первом месте среди психосоматических реакций находятся боли в животе, тошнота и рвота, которые не связаны с приемом пищи и являются следствием эмоциональных переживаний и волнений.
— На приеме у врача-гастроэнтеролога такие пациенты часто предъявляют жалобы на ощущение комка в горле при глотании или на боли в животе, которые не связаны с едой, но могут возникать или усиливаться на фоне различных психотравмирующих факторов, — говорит доктор медицинских наук, профессор Ольга Теплякова. Если подобный пациент посещает пульмонолога, то основными его жалобами будут одышка, чувство нехватки воздуха, хотя никаких объективных предпосылок к этому нет. Кстати, в первые месяцы пандемии
Очень часто психосоматический компонент усиливает проявления действительно имеющегося заболевания: например, боль при одной и той же стадии остеоартроза каждый из пациентов будет ощущать по-своему. Кроме того, психологический стресс может спровоцировать обострение заболевания, например, привести к гипертоническому кризу или приступу бронхиальной астмы. Это всё примеры вклада психосоматического компонента в развитие заболевания.
— Все люди разные: примерно каждый восьмой человек тревожный. Такие люди, как правило, прислушиваются к любому новому симптому. При этом постоянное внутреннее напряжение многократно усиливает восприятие любого ощущения, — объясняет Теплякова. — Постоянная тревога вынуждает их вновь и вновь обращаться к врачам, выполнять разные обследования, поскольку только это снимает на непродолжительное время их внутреннее напряжение. Существует еще одна категория пациентов с психологическими расстройствами — та, которая «получает выгоду» от своей болезни. Так, некоторые люди не могут приспособиться к требованиям, которые к ним предъявляет социум, в том числе и семья. Поэтому иногда врачи наблюдают уход пациентов в болезнь для того, чтобы себя оградить от избыточных для этого человека социальных обязанностей. На приеме такой пациент предъявляет массу разнообразных жалоб, которые, по его ощущениям, говорят о болезни и не позволяют выполнять в полной мере профессиональные и домашние обязанности. Например, ухаживать за маленьким ребенком, готовить пищу, выдерживать полный рабочий день.
Клинический психолог Анна Ткач говорит, что очень много заболеваний, спусковым крючком для которых становится стресс. Иногда это яркий стресс — утрата, развод, но может быть и хронический стресс, который накапливается со временем.
— Что это такое? Это то, что мы терпим годами. Допустим, не нравится работа, конфликт в коллективе, — приводит она пример. — В какой-то момент тело говорит: «Всё, я больше не могу», и начинаются частые больничные. Обычно говорят в таком случае, что иммунитет снижен.
Кто и как лечит психосоматику?
Понять, что патология именно психосоматическая, может только врач, поэтому первым делом нужно идти либо к терапевту, либо к специалисту узкого профиля — в зависимости от того, что разболелось. Врач определяет степень нарушения со стороны организма и назначает лечение, если это необходимо.
— Психосоматическое заболевание не развивается сразу в болезнь, а начинается с появления так называемых функциональных нарушений, — объясняет Екатерина Тумасова. — По результатам обследования врач может не найти органических причин тошноты, одышки или головных болей, а человек продолжает страдать, хотя «болеть здесь как бы нечему». Состояние становится хроническим и прогрессирует.
Иногда пациенту может понадобиться обращение к врачу-психиатру, поскольку за рядом болезненных симптомов на самом деле может скрываться тяжелая депрессия. Этот вид депрессии имеет свое название — «маскированная депрессия», и медикаментозная терапия необходима, чтобы соматическое состояние улучшилось.
— Второй шаг — это психотерапия, обращение к психологу или психотерапевту, — советует психолог. — Если причина болезни имеет психологическую природу, то часто медицинское лечение не помогает, а психотерапия может дать подчас поразительный эффект. Если заболевание находится на стадии функционального расстройства, то таким образом возможно предотвратить развитие тяжелой болезни. Любая психосоматика — это клубок биологического и психологического, нужно лечить тело и душу, без психотерапии распутать такой клубок не получится.
Коллега Екатерины Тумасовой, клинический психолог Анна Ткач также отмечает, что часто может понадобиться сочетание психотерапии и медикаментов.
— Не буду ставить диагнозы, но я могу описать типичный портрет гипертоника: это люди, которые напряжены, очень ответственные, всё время решают какие-то задачи, не могут проявлять негативные эмоции, стараются всё контролировать, — говорит Анна Ткач. — Но это не значит, что вот вы осознайте, что вы такой контролер и проблема решится, можно будет отменять лекарства.
Она подчеркивает, что базовая медикаментозная терапия обязательна, но психотерапия поможет немного облегчить проблему. Доктор медицинских наук Ольга Теплякова отмечает, что врачи готовы поддерживать профессиональное сотрудничество с психотерапевтом, но на практике существуют реальные препятствия. С одной стороны, в психотерапевтической помощи нуждается слишком много пациентов, а штат психотерапевтов не столь велик, с другой — пациентов зачастую крайне настораживает приставка «психо» в специализации данного врача.
СЮЖЕТ
Психологические проблемы и особенности личности пациентов могут быть не только причиной болезни, но и существенно мешать ее лечению. Ольга Теплякова говорит, что в ряде ситуаций пациенты пытаются манипулировать врачом с тем, чтобы последний подтвердил тяжесть их заболевания и оградил тем самым от обязанностей, предъявляемых обществом, или обеспечил дальнейшее их нахождение в «зоне комфорта». Например, врачи рекомендуют пациенту устранить факторы риска — снизить свой вес. А пациент активно возражает, что не может это сделать, поскольку «организм требует перекусов», а боль не позволяет выполнять физические нагрузки. Врачу оказывается крайне сложно работать с такими пациентами, которым комфортно чувствовать себя больными и у которых отсутствует мотивация к выздоровлению.
Помимо психосоматики бывают и другие неочевидные причины болезней. Что вы об этом знаете?