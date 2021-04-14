Из новосибирских аптек пропал популярный антидепрессант — его исчезновение связывают в том числе с ковидом

— Есть аналоги «Золофта» из группы сертралина, например, препарат «Серлифт». Эти препараты достаточно популярны: их часто назначают при депрессивных, тревожных состояниях. Весной действительно потребность в антидепрессантах может быть выше. К тому же на увеличение продаж этого препарата в том числе мог повлиять коронавирус. Но нужно еще учитывать, что часто эти состояния могут быть обусловлены дефицитами каких-либо элементов или какими-то сопутствующими патологиями, — рассказала журналисту НГС отоневролог центра семейной медицины «Здравица» Вера Поддубникова.



Важно! Не пытайтесь назначить или заменить себе препарат самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

