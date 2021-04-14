Из новосибирских аптек пропал популярный антидепрессант — его исчезновение связывают в том числе с ковидом

Из новосибирских аптек исчез популярный антидепрессант «Золофт»
Из новосибирских аптек исчез популярный антидепрессант «Золофт» (действующее вещество сертралин).
Заместитель директора по развитию Новосибирской аптечной сети Максим Лесников подтвердил журналисту НГС, что есть перебои с поставками и что по данному препарату направлен запрос производителю о перспективах поставок. Ответ пока не получен. По словам Максима Лесникова, в аптеках есть другие препараты с таким же действующим веществом. Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию.
Врач — психиатр-психотерапевт Дарья Лепихова также объяснила, что у «Золофта» есть дженерики (например, «Серената» или «Стимулотон»), которые обладают таким же свойством, хорошего качества, поэтому проблемы в отсутствии конкретно этого торгового наименования она не видит.
— Есть аналоги «Золофта» из группы сертралина, например, препарат «Серлифт». Эти препараты достаточно популярны: их часто назначают при депрессивных, тревожных состояниях. Весной действительно потребность в антидепрессантах может быть выше. К тому же на увеличение продаж этого препарата в том числе мог повлиять коронавирус. Но нужно еще учитывать, что часто эти состояния могут быть обусловлены дефицитами каких-либо элементов или какими-то сопутствующими патологиями, — рассказала журналисту НГС отоневролог центра семейной медицины «Здравица» Вера Поддубникова.
Важно! Не пытайтесь назначить или заменить себе препарат самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Пресс-служба компании Viatris в России, владеющей брендом «Золофт», подтверждала «Фармацевтическому вестнику», что лекарство на складе закончилось, — запасы обещали пополнить в скором времени. По данным этого издания, продажи этого препарата в 2020 году выросли на 42% по сравнению с 2019 годом, а в январе
Журналист НГС отправил свой запрос в компанию Viatris с просьбой прокомментировать ситуацию — с чем связаны перебои с поставками, планируют ли они увеличить выпуск продукции, связывают ли они рост продаж с пандемией.
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