Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии «Кромогексал»: его нет ни в форме глазных капель, ни в форме назального спрея. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.



Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию: «Кромогексала» — с действующим веществом кромоглициевая кислота — действительно нет в аптеках города. Хотя препараты с таким действующим веществом входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).