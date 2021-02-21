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Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии

Его нет ни в форме глазных капель, ни в форме назального спрея

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Этот препарат в форме назального спрея проходит&nbsp;переоформление регистрационных документов

Этот препарат в форме назального спрея проходит переоформление регистрационных документов

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Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии

Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии «Кромогексал»: его нет ни в форме глазных капель, ни в форме назального спрея. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию: «Кромогексала» — с действующим веществом кромоглициевая кислота — действительно нет в аптеках города. Хотя препараты с таким действующим веществом входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Кроме того, в наличии нет ряда других препаратов с тем же действующим веществом

Кроме того, в наличии нет ряда других препаратов с тем же действующим веществом

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— В настоящее время глазные капли «Кромогексал» выходят из ассортимента, потому что отсутствуют у поставщиков, но какое-то количество остается в сети. Есть препарат «Лекролин» с таким же действующим веществом — кромоглициевая кислота, — рассказал журналисту НГС заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.

Максим Лесников объяснил, что у поставщиков также нет «Кромогексала» в форме назального спрея, потому что происходит переоформление регистрационных документов производителем «Сандоз д. д.» (Словения).

— Аналогичной заменой, препаратом противоаллергического действия, назальной формы выпуска «Кромогексала», по согласованию с лечащим врачом, можно считать «Аллергодил» (международное непатентованное название — азеластина гидрохлорид), — добавил Максим Лесников.

Глазные капли «Лекролин» являются синонимом «Кромогексала», говорит Максим Лесников

Глазные капли «Лекролин» являются синонимом «Кромогексала», говорит Максим Лесников

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Врач-офтальмолог центра семейной медицины «Здравица» Светлана Мельникова пояснила, что «Кромогексал» применяется для профилактики и лечения аллергических конъюнктивитов, кератитов, при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленном аллергическими реакциями. Она тоже замечает, что из полных его аналогов в аптеках остается в наличии препарат «Лекролин».

— Кроме того, есть другие глазные препараты, применяемые для лечения аллергических заболеваний глаз, с более быстрым и выраженным эффектом, по сравнению с «Кромогексалом». Все они в аптеках присутствуют, — уточнила Светлана Мельникова.

Ранее мы писали о том, из новосибирских аптек исчез препарат, спасающий жизни в экстренных ситуациях.

Если препарат, который необходим вам, тоже исчез из аптек города, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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