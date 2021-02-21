Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии
Из новосибирских аптек исчез жизненно необходимый препарат против аллергии «Кромогексал»: его нет ни в форме глазных капель, ни в форме назального спрея. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.
Сервис поиска лекарств Lekvapteke подтверждает эту информацию: «Кромогексала» — с действующим веществом кромоглициевая кислота — действительно нет в аптеках города. Хотя препараты с таким действующим веществом входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
— В настоящее время глазные капли «Кромогексал» выходят из ассортимента, потому что отсутствуют у поставщиков, но какое-то количество остается в сети. Есть препарат «Лекролин» с таким же действующим веществом — кромоглициевая кислота, — рассказал журналисту НГС заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.
Максим Лесников объяснил, что у поставщиков также нет «Кромогексала» в форме назального спрея, потому что происходит переоформление регистрационных документов производителем «
— Аналогичной заменой, препаратом противоаллергического действия, назальной формы выпуска «Кромогексала», по согласованию с лечащим врачом, можно считать «Аллергодил» (международное непатентованное название — азеластина гидрохлорид), — добавил Максим Лесников.
Врач-офтальмолог центра семейной медицины «Здравица» Светлана Мельникова пояснила, что «Кромогексал» применяется для профилактики и лечения аллергических конъюнктивитов, кератитов, при раздражении слизистой оболочки глаз, обусловленном аллергическими реакциями. Она тоже замечает, что из полных его аналогов в аптеках остается в наличии препарат «Лекролин».
— Кроме того, есть другие глазные препараты, применяемые для лечения аллергических заболеваний глаз, с более быстрым и выраженным эффектом, по сравнению с «Кромогексалом». Все они в аптеках присутствуют, — уточнила Светлана Мельникова.
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