От коронавируса можно сойти с ума? Разбираем с психологами, как ковид влияет на поведение (и влияет ли)

Психологи рассказали, влияет ли коронавирус на психику
За последние десять дней ноября в новосибирских больницах при странных обстоятельствах погибли четыре пациента. Один выпал из окна ковидного госпиталя. Другой за несколько часов до смерти писал странные сообщения друзьям и родственникам, позже его нашли в палате — он лежал в луже крови. В прошлый вторник в госпитале ветеранов войн, где также лечат пациентов с коронавирусом, обнаружили повешенным пожилого мужчину. Вечером того же дня в облбольнице нашли тело 37-летнего пациента. Он, однако, не являлся пациентом ковидного госпиталя. В региональном Минздраве случившееся классифицировали как «несчастный случай». Мы решили узнать у психологов, связаны ли инциденты в больницах с коронавирусом. Влияет ли новая инфекция на психику, кто больше всего подвержен стрессовым расстройствам при ковиде и как не сойти с ума — читайте в материале НГС.
Для подготовки этого материала мы бросили клич среди читателей — попросили их рассказать о том, как их близкие или родственники переносили коронавирус. Свою историю рассказала читательница Татьяна. В ноябре 80-летнюю бабушку Татьяны увезли в ГКБ
— Связь с ней была по телефону, говорила четко и осознанно, делала заказы на передачки, смогла точно описать, какая расческа для волос ей нужна. Спустя неделю с ней стало происходить странное. Речь становилась путаной, невнятной, стали появляться страшные мысли о самоубийстве. К концу третьей недели ее звонки представляли собой только истерики, крики, угрозы и мольбы забрать ее домой. Адекватная вначале бабуля спустя 15–18 дней пребывания стала рассказывать, что людей увозят куда-то, по ее домыслам — в Беларусь, обещают прибытие силовиков, травлю больных. Слушать было страшно, — рассказала девушка.
После этого, по словам Татьяны, бабушку перевели в госпиталь для ветеранов на Лесной, где она пробыла две недели. После двух отрицательных тестов родственники забрали ее домой, где пенсионерка «никого не узнавала трое суток», но потом стала приходить в себя.
Странные сообщения из больницы писал близким и 42-летний Семён Малхасян. По словам знакомых мужчины, Семёну пришел отрицательный результат теста на коронавирус, но он всё равно продолжал всем рассказывать, что болеет ковидом. Подобные сообщения он писал своей знакомой 23 ноября, а вечером его нашли мертвым — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери.
Связано ли странное поведение с коронавирусом
Как рассказывает психолог Елена Дорошева, подобное поведение могут вызывать разные факторы: и болезнь, и лекарства, и общий стресс от нахождения в больнице.
— Коронавирус сам по себе обладает нейротоксическим действием. Это все эти явления, которые сейчас на слуху — пропадает обоняние, вкус, плюс гипоксия. Естественно, люди находятся психологически в не очень хорошем состоянии, это вполне возможная причина. Также может быть и реакция на лекарства — многие препараты имеют побочные эффекты со стороны центральной нервной системы, — рассказывает специалист.
Елена Дорошева — кандидат биологических наук, доцент кафедры сравнительной психологии Института медицины и психологии НГУ, старший научный сотрудник института физиологии и фундаментальной медицины.
Тем не менее исследований, доказывающих влияние коронавируса на поведение человека, ещё нет, рассказывает врач-психотерапевт Игорь Лях. Как объясняет специалист, сейчас нет подтвержденных данных о связи самоповреждающего поведения и коронавируса.
— В нашей системе отношений ковид сам по себе приобрел особое значение. Очень многое происходящее как с обществом, так и с индивидуальностями, людьми, начинает связываться с ковидом, а это пока научно не доказано. Есть наблюдения, но нет точных научных данных. Мы можем только гадать в связи с этим — возможна ли связь какого-то самоповреждающего поведения с вирусом ковида, — рассказывает специалист. — Вообще, действительно, с любым вирусом возможна такая связь. Потому что высокая температура на своем пике может переживаться больным с элементами бреда. Бред бывает при многих формах инфекционных болезней — к сожалению, это факт. В том числе бывает часть людей, у которых бредовые идеи или реакции могут сопровождаться самоповреждающим поведением. Люди выдирают у себя капельницы, отключают себя от медицинских аппаратов.
Игорь Лях — врач-психотерапевт Европейского реестра, психоаналитик клиники «Инсайт». Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Награжден дипломом конкурса «Лица 2008 года — профессионалы Сибири» в номинации «Психотерапевт года».
Еще одна причина такого поведения, которую выделяет специалист — дефицит кислорода в головном мозге. Если при пневмонии у человека падает сатурация, мозгу не хватает кислорода. В таком состоянии у людей часто возникают галлюцинации и некоторые формы неконтролируемой двигательной активности.
— Говорить о том, что это само действие вируса COVID-19, и он содержит в себе компонент психической активности, вот эту какую-то особую способность поражать головной мозг и влиять на психику и поведение, мы пока достоверно не можем, — рассказывает Игорь Лях.
Елена Дорошева объясняет, что обычная реакция человека на гипоксию — страх. Организм активизируется, для того чтобы выжить и получить кислород.
Кроме того, само по себе попадание в больницу, особенно с коронавирусом — сильный стресс. Этот процесс проникнут большим количеством панического ожидания, страха смерти, рассказывает Игорь Лях.
— Можно говорить, что у людей произошло стрессовое расстройство. Многие люди потеряли близких, кто-то думает, что послужил причиной болезни кого-то из близких. Все эти люди нуждаются в помощи. И врачи, и средний медперсонал тоже достаточно сильно истощились, работая внутри этой эпидемии, — объясняет врач.
Кто подвержен риску
По словам Игоря Ляха, можно выделить две группы людей, которые подвержены подобным стрессам: те, кто изначально имели высокую тревожность, и те, кто попали в больницу впервые.
— Более предрасположены к подобным расстройствам люди, которые изначально имели тревожно-ипохондрический склад, сильно боялись заразиться, у которых изначально была высокая тревожность. Для этих людей заболеть ковидом — более мощное переживание, чем для людей, которые спокойно относятся к самому факту болезни. И очень многие новосибирцы оказались в больнице первый раз в жизни. Для них это тоже, конечно, стресс, — подчеркивает специалист.
Елена Дорошева рассказывает, что есть большая разница между людьми и с физиологической точки зрения.
— У кого-то при болезни меньше поражается нервная система. Кто-то имеет большую стрессоустойчивость, более выраженные навыки совладания со стрессом, а у кого-то есть опыт преодоления тяжелых ситуаций. Естественно, такие люди будут больше защищены. А те люди, которые тяжелее переносят болезнь физически и опыта у них нет — для них это будет тяжелее, риск будет выше, — объясняет психолог.
Как не сойти с ума от болезни
Чтобы избежать тяжелых последствий стрессовых расстройств, важно тренировать мозг. Во время болезни у людей невысокая физическая активность, поэтому, если есть возможность, рекомендуется что-то рисовать или записывать, читать стихи. Можно также делать простые упражнения руками — это важно, чтобы сохранять способность к сознательным действиям.
— По возможности заниматься разнообразной психической деятельностью. Приведу, может быть, не очень приятный пример, но даже лепка из хлебного мякиша каких-то маленьких фигурок, забавных штучек, которые можно показывать медсестрам, может помочь. Вот эта коммуникативная активность помогает психике, нашим защитным силам преодолевать болезнь. Чтобы мы не погружались в одиночество и спутанность сознания, а могли сохранять способность коммуникации, — объясняет Игорь Лях.
Важно и поддерживать связь с близкими, общаться с соседями по палате или медсестрами. По словам специалиста, само звучание человеческого голоса обладает успокаивающим влиянием.
— Надо быть очень внимательными к своей психике, больше общаться, регулярно контактировать со своими близкими — тогда вероятность подобных последствий мы снизим. Это не с ковидом связано, просто с психикой людей, с общечеловеческими факторами, — подытоживает Игорь Лях.
Елена Дорошева советует обращаться к позитивным вещам и стараться увести мысли от неблагоприятного прогноза.
— У людей разное состояние, трудно дать общий совет. Кто-то лежит на ИВЛ, кто-то в коридоре. Но если говорить в общем, это обращение к каким-то позитивным вещам, к ценностям. Потому что за что мы цепляемся в тяжелых ситуациях? За то, что наиболее значимо для нас. Нужно стараться перевести мысли от неблагоприятного прогноза, плохого состояния, плохих фантазий. Перевести на благоприятный прогноз, приятные воспоминания: семья, родители, хобби. То, что человека держит, радует его. Если вы обладаете навыками аутотренинга, можно применить их. Когда мы начинаем думать, пережевывать плохие мысли, мы усиливаем ощущение катастрофы, — рассказывает специалист.
Что говорят в Минздраве
В Минздраве Новосибирской области несчастные случаи, произошедшие в больницах, тоже не связывают между собой.
— Установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелой до удовлетворительной. Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц, — рассказывали ранее в Минздраве.
Но на базе больницы
Случаи в остальных больницах расследуют правоохранительные органы.