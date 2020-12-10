От коронавируса можно сойти с ума? Разбираем с психологами, как ковид влияет на поведение (и влияет ли)

— У кого-то при болезни меньше поражается нервная система. Кто-то имеет большую стрессоустойчивость, более выраженные навыки совладания со стрессом, а у кого-то есть опыт преодоления тяжелых ситуаций. Естественно, такие люди будут больше защищены. А те люди, которые тяжелее переносят болезнь физически и опыта у них нет — для них это будет тяжелее, риск будет выше, — объясняет психолог.

Как не сойти с ума от болезни

Чтобы избежать тяжелых последствий стрессовых расстройств, важно тренировать мозг. Во время болезни у людей невысокая физическая активность, поэтому, если есть возможность, рекомендуется что-то рисовать или записывать, читать стихи. Можно также делать простые упражнения руками — это важно, чтобы сохранять способность к сознательным действиям.



— По возможности заниматься разнообразной психической деятельностью. Приведу, может быть, не очень приятный пример, но даже лепка из хлебного мякиша каких-то маленьких фигурок, забавных штучек, которые можно показывать медсестрам, может помочь. Вот эта коммуникативная активность помогает психике, нашим защитным силам преодолевать болезнь. Чтобы мы не погружались в одиночество и спутанность сознания, а могли сохранять способность коммуникации, — объясняет Игорь Лях.



Важно и поддерживать связь с близкими, общаться с соседями по палате или медсестрами. По словам специалиста, само звучание человеческого голоса обладает успокаивающим влиянием.



— Надо быть очень внимательными к своей психике, больше общаться, регулярно контактировать со своими близкими — тогда вероятность подобных последствий мы снизим. Это не с ковидом связано, просто с психикой людей, с общечеловеческими факторами, — подытоживает Игорь Лях.



Елена Дорошева советует обращаться к позитивным вещам и стараться увести мысли от неблагоприятного прогноза.

— У людей разное состояние, трудно дать общий совет. Кто-то лежит на ИВЛ, кто-то в коридоре. Но если говорить в общем, это обращение к каким-то позитивным вещам, к ценностям. Потому что за что мы цепляемся в тяжелых ситуациях? За то, что наиболее значимо для нас. Нужно стараться перевести мысли от неблагоприятного прогноза, плохого состояния, плохих фантазий. Перевести на благоприятный прогноз, приятные воспоминания: семья, родители, хобби. То, что человека держит, радует его. Если вы обладаете навыками аутотренинга, можно применить их. Когда мы начинаем думать, пережевывать плохие мысли, мы усиливаем ощущение катастрофы, — рассказывает специалист.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве Новосибирской области несчастные случаи, произошедшие в больницах, тоже не связывают между собой.



— Установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелой до удовлетворительной. Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц, — рассказывали ранее в Минздраве.



Но на базе больницы № 25 , где покончили с собой двое пациентов, была создана специальная внутренняя комиссия вместе с правоохранительными органами.

Случаи в остальных больницах расследуют правоохранительные органы.