В ковидном госпитале покончил с собой 42-летний пациент. Перед смертью он писал друзьям странные сообщения

В начале ноября 42-летний Семён Малхасян ремонтировал крышу на даче и простыл. 9 ноября его увезли в ГКБ № 25 с температурой и двухсторонней пневмонией легких. Там у мужчины взяли анализ на COVID-19 , но результат оказался отрицательным. 24 ноября новосибирца должны были выписать из больницы. Но за несколько дней до выписки он начал вести себя очень странно.

— Его перепугали там, — убежден Гамлет Малхасян, сводный брат погибшего. — Сначала 59-летний мужчина покончил с собой, потом мой брат. Он писал такие вещи, звонил матери, прощался. Очень многие говорили: «Сёма, не делай глупости».

22 ноября Семён начал звонить и писать всем своим друзьям и знакомым. Он говорил им, что в больнице намеренно убивают людей и скоро он тоже погибнет.