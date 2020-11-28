В ковидном госпитале покончил с собой 42-летний пациент. Перед смертью он писал друзьям странные сообщения

В ковидном госпитале Новосибирска покончил с собой 42-летний пациент
За неделю в ГКБ
В начале ноября 42-летний Семён Малхасян ремонтировал крышу на даче и простыл. 9 ноября его увезли в ГКБ
— Его перепугали там, — убежден Гамлет Малхасян, сводный брат погибшего. — Сначала 59-летний мужчина покончил с собой, потом мой брат. Он писал такие вещи, звонил матери, прощался. Очень многие говорили: «Сёма, не делай глупости».
22 ноября Семён начал звонить и писать всем своим друзьям и знакомым. Он говорил им, что в больнице намеренно убивают людей и скоро он тоже погибнет.
— Всем писал, что ему хана, — рассказывает Евгений, приятель Семёна Малхасяна. — Писал, что из больницы
По словам близких, Семёну пришел отрицательный результат теста на коронавирус, но он всё равно продолжал всем рассказывать, что болеет ковидом.
— По телефону говорил, что у него первая степень коронавируса, — вспоминает Марина (имя изменено), знакомая Семёна. — Рассказывал, что там всех убивают, вывозят за город и убивают, чтобы место не занимали. Что какие-то антидепрессанты ему вводят, чтобы спокойно лежал, не дергался.
Марина показала переписку с Семёном — последнее сообщение от него пришло буквально за час до самоубийства.
— Его поведение вообще странно. Человек так любил жизнь и вдруг такое сделал, — недоумевает Евгений. — У него паника началась, как будто его запугали. Он всё время боялся, что у него кто-то заберет телефон, что его отвезут куда-то за город.
Семён Малхасян жил с матерью — он переехал к ней год назад, после того как от онкологического заболевания умер отец. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя, но родственникам подробности неизвестны. Сотрудники больницы предполагают, что такое поведение могло быть вызвано неврологическим нарушением на фоне перенесенного заболевания.