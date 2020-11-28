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В ковидном госпитале покончил с собой 42-летний пациент. Перед смертью он писал друзьям странные сообщения

Семён Малхасян покончил с собой за день до выписки из больницы. Публикуем его последнюю переписку в WhatsApp

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Семён Малхасян провел в больнице несколько недель

Семён Малхасян провел в больнице несколько недель

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В ковидном госпитале Новосибирска покончил с собой 42-летний пациент

За неделю в ГКБ № 25 покончили с собой два пациента. Тело одного из них нашли 20 ноября под окнами больницы. Тело второго обнаружили 23 ноября в палате — по предварительным данным, мужчина скончался от кровопотери. Для расследования этих случаев Минздрав уже создал специальную комиссию, работающую совместно с правоохранительными органами. НГС удалось поговорить с родственниками одного из погибших. Оказалось, что мужчина провел в больнице несколько недель и шел на поправку, но за сутки до выписки он стал писать близким странные сообщения. Подробности — в материале криминального журналиста Алёны Истоминой.

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В начале ноября 42-летний Семён Малхасян ремонтировал крышу на даче и простыл. 9 ноября его увезли в ГКБ № 25 с температурой и двухсторонней пневмонией легких. Там у мужчины взяли анализ на COVID-19, но результат оказался отрицательным. 24 ноября новосибирца должны были выписать из больницы. Но за несколько дней до выписки он начал вести себя очень странно.

— Его перепугали там, — убежден Гамлет Малхасян, сводный брат погибшего. — Сначала 59-летний мужчина покончил с собой, потом мой брат. Он писал такие вещи, звонил матери, прощался. Очень многие говорили: «Сёма, не делай глупости».

22 ноября Семён начал звонить и писать всем своим друзьям и знакомым. Он говорил им, что в больнице намеренно убивают людей и скоро он тоже погибнет.

— Всем писал, что ему хана, — рассказывает Евгений, приятель Семёна Малхасяна. — Писал, что из больницы № 25 людей увозят за город, убивают, не лечат. Он рассказывал, что люди умирали на его глазах. Говорил, что общался в больнице с молодыми людьми, а на следующий день видел их мертвыми.

По словам близких, Семёну пришел отрицательный результат теста на коронавирус, но он всё равно продолжал всем рассказывать, что болеет ковидом.

— По телефону говорил, что у него первая степень коронавируса, — вспоминает Марина (имя изменено), знакомая Семёна. — Рассказывал, что там всех убивают, вывозят за город и убивают, чтобы место не занимали. Что какие-то антидепрессанты ему вводят, чтобы спокойно лежал, не дергался.

Марина показала переписку с Семёном — последнее сообщение от него пришло буквально за час до самоубийства.

Публикуем переписку с сокращением — полный вариант есть в распоряжении редакции&nbsp;

Публикуем переписку с сокращением — полный вариант есть в распоряжении редакции 

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— Его поведение вообще странно. Человек так любил жизнь и вдруг такое сделал, — недоумевает Евгений. — У него паника началась, как будто его запугали. Он всё время боялся, что у него кто-то заберет телефон, что его отвезут куда-то за город.

Семён Малхасян жил с матерью — он переехал к ней год назад, после того как от онкологического заболевания умер отец. Правоохранительные органы сейчас проводят проверку по факту гибели пациента ковидного госпиталя, но родственникам подробности неизвестны. Сотрудники больницы предполагают, что такое поведение могло быть вызвано неврологическим нарушением на фоне перенесенного заболевания.

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