СЕЙЧАС -31°С
Пробки 3/10
usd 69.61
eur 74.54
Тема дняЧто будет с ценами на газ и нефть
Все новости
Все новости
Медликбез Подробности

Чувствующие погоду: врачи — о том, существует ли на самом деле метеозависимость и что поможет

Как она проявляется и у кого чаще всего встречается

5 091

Резкое снижение температуры на улице ударяет по иммунитету, и поэтому мы чаще болеем простудой и ОРВИ

Поделиться

При резких перепадах температур и атмосферного давления многие люди жалуются на головные боли, слабость, тошноту и так далее, называя себя метеозависимыми. В новом материале рубрики «Медликбез» рассказываем, признают ли врачи существование метеочувствительности. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко также узнала, как она проявляется и как можно ее предупредить.

Есть ли такой диагноз

Главный невролог Новосибирской области, заведующая терапевтической службой Новосибирской областной больницы, заведующая региональным сосудистым центром № 2 Елена Танеева поясняет, что метеозависимость — это, как правило, проявление заболеваний сердечно-сосудистой или нервной системы, астмы, артрита, делающих человека высокочувствительным к внешним триггерам. Среди них — резкое изменение температуры воздуха, перепады атмосферного давления и геомагнитная активность.

Изменение уровня влажности тоже может вызывать дисбаланс химических веществ, повлиять на сердечно-сосудистую систему человека, в том числе изменить приток крови к мозгу, вызвать головные боли, мигрени, апатию и иные болезненные ощущения.

Врач-невролог Федерального центра нейрохирургии Минздрава России (г. Новосибирск) Галина Мойсак замечает, что это не очень изученный вопрос, но большинство исследователей не отрицают метеозависимость. Правда, всё очень индивидуально.

Врачи замечают, что резкое похолодание сопровождается повышением атмосферного давления — у гипертоников возникает головная или сердечная боль из-за спазмов сосудов

Врачи замечают, что резкое похолодание сопровождается повышением атмосферного давления — у гипертоников возникает головная или сердечная боль из-за спазмов сосудов

Поделиться

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что отдельного диагноза «метеочувствительность» в действующей международной классификации болезней нет. Она кодируется в рубрике G90.8 «Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», так как ее проявления обусловлены нарушением функции вегетативной нервной системы, которая обеспечивает адаптацию организма к меняющимся факторам окружающей среды.

Невролог центра семейной медицины «Здравица» Вера Поддубнякова приводит пример: переходя из положения лежа в положение стоя наша «вегетатика» срабатывает так, что мы не замечаем этого. А ведь в вертикальном и в горизонтальном положении органы находятся по-разному, и тонус сосудов разный, и другие процессы тоже могут отличаться.

— А если вы это замечаете, например, темнеет в глазах, то значит, ваша «вегетатика» работает капельку хуже и не успевает вас адаптировать. То же самое происходит и с реагированием организма на изменения окружающей среды: при нормальной работе вегетативной нервной системы мы этого не замечаем, но если есть какой-то сбой, то может появиться так называемая метеочувствительность.

Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии Минздрава России (г. Новосибирск) Андрей Дубовой подчеркивает, что человеческий организм — точно отрегулированная система, и сдвиг параметров кровотока в ответ, например, на изменение атмосферного давления, может приводить к изменениям в уровне артериального давления или кровоснабжения мозга.

В свою очередь изменения в мозге, связанные с перепадами давления, влажности и других внешних факторов, могут приводить к изменениям в обмене таких веществ, как серотонин. Он отвечает и за настроение, которое может в такие моменты ухудшаться.

Изменение скорости ветра приводит к проблемам у людей с проблемами с центральной нервной системой, так как раздражаются нервные рецепторы кожи и слизистых оболочек

Изменение скорости ветра приводит к проблемам у людей с проблемами с центральной нервной системой, так как раздражаются нервные рецепторы кожи и слизистых оболочек

Поделиться

Как проявляется метеозависимость

Екатерина Демьяновская говорит, что при дисбалансе вегетативной регуляции резкие изменения погоды оказывают на человека гораздо большее влияние, чем в норме. Но даже здоровые люди при смене погодных условий могут ощущать дискомфорт: общее недомогание, слабость, снижение работоспособности, тревожное состояние.

По ее словам, конкретные проявления метеочувствительности зависят от исходного состояния здоровья, возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера, а также степени акклиматизации человека к микроклимату, в котором он живет.

Например, у жителей мегаполисов восприимчивость к изменению погоды в три раза выше, чем у людей, проживающих в сельской местности. Горожане редко бывают на свежем воздухе и чаще жителей села страдают от вегетативных и тревожно-депрессивных расстройств, одним из проявлений которых может быть метеочувствительность.

Елена Танеева рассказывает, что перепады атмосферного давления вызывают естественное изменение давления в сосудах и тканях:

— При понижении атмосферного давления развивается гипоксия, то есть снижение уровня кислорода в тканях, что приводит к головокружению, тошноте, сердечным и головным болям. С повышением атмосферного давления повышается и давление артериальное, усиливается кровоток, что тоже может привести к недомоганию.

Она добавляет, что у здорового человека расширенные или спазмированные сосуды быстро возвращаются в нормальное состояние благодаря своей эластичности, а вот при ее утрате организму сложно быстро перестраиваться в соответствии с динамикой окружающей среды.

При метеочувствительности важно контролировать имеющиеся заболевания

При метеочувствительности важно контролировать имеющиеся заболевания

Поделиться

Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что чем выше атмосферное давление и чем больше колебания его амплитуды, тем обширнее его влияние на организм человека:

— Изменение давление всегда происходит при резких перепадах температур от тепла к холоду и наоборот. При этом уменьшается количество кислорода в атмосфере. Всё это приводит к проблемам у людей с кислородной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перенес инсульты и инфаркты. И неблагоприятно воздействие погодных, температурных качелей сказывается на психическом состоянии человека.

По ее словам, основные признаки метеозависимости — это общая слабость, сонливость, чувство постоянной усталости, общий упадок сил, повышение давления, головная боль, отсутствие аппетита, могут быть боли в сердце.

У кого чаще встречается

Вера Поддубнякова перечисляет, при каких патологиях страдает вегетативная нервная система: чаще всего это декомпенсированные хронические заболевания внутренних органов (сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность и так далее), эндокринологической системы (патология щитовидной железы, сахарный диабет), дефицитные состояния (железодефицит, дефицит различных витаминов). И, по ее словам, самой частой причиной проблем с вегетативной нервной системой является тревожный синдром.

— Перемена погоды действует на всех по-разному. Если перепады давления вызывают изменения давления в полостях организма, это приводит к раздражению барорецепторов в кровеносных сосудах, суставах, в плевре. Поэтому люди с больными суставами могут, так сказать, предсказать изменение погоды. У сердечников в эти периоды начинаются резкие перепады давления, учащается сердцебиение и возникают боли в области сердца. У гипертоников начинает болеть голова, также учащается сердцебиение, а при низком атмосферном давлении происходит улучшение состояния, а у гипотоников — наоборот, происходит ухудшение общего самочувствия, — комментирует Татьяна Овсянникова.

Основные признаки метеозависимости — чувство постоянной усталости, общий упадок сил, повышение давления, головная боль, отсутствие аппетита, могут быть боли в сердце

Основные признаки метеозависимости — чувство постоянной усталости, общий упадок сил, повышение давления, головная боль, отсутствие аппетита, могут быть боли в сердце

Поделиться

Андрей Дубовой акцентирует внимание на том, что более метеозависимыми являются женщины:

— Это обусловлено особенностями их гормонального фона и порогом болевой чувствительности, который в основном ниже, чем у мужчин.

Как предупредить

Екатерина Демьяновская говорит, что оградиться от неблагоприятного воздействия метеоусловий не получится, но снизить негативные реакции на них можно. В первую очередь нужно стремиться к стойкой ремиссии или полному излечению хронических заболеваний. Когда достичь этого невозможно, важно проводить экстренную и плановую метеопрофилактику.

— Экстренная метеопрофилактика при резком похолодании — это отвлекающая терапия в виде горячих ванн для ног, контрастного душа и гимнастики. Перед сильным потеплением рекомендуются физические упражнения, при которых организм активно насыщается кислородом: бег, ходьба, гимнастика на открытом воздухе, — объясняет Екатерина Демьяновская.

Плановая метеопрофилактика, по ее словам, — это комплекс лечебно-профилактических мер, которые должны проводиться с определенной периодичностью:

— Сегодня научно доказана высокая эффективность хлоридно-натриевых и хвойно-жемчужных ванн, контрастных водных процедур, подводного душ-массажа, походов в сауну с воздушным и водным охлаждением и так далее. В домашних условиях рекомендуется закаляться, придерживаться рационального питания, соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать физическую активность и чаще находиться на открытом воздухе.

Врачи рекомендуют закаляться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться

Врачи рекомендуют закаляться, вести здоровый образ жизни, высыпаться и правильно питаться

Поделиться

Екатерина Демьяновская уверена, что проведение таких метеопрофилактических мероприятий способствует активации физиологических резервов организма и повышает его невосприимчивость к неблагоприятным погодно-климатическим факторам, что на порядок улучшает качество жизни человека.

Татьяна Овсянникова также напоминает о важности витамина D, который улучшает настроение, хорошо действует на кожу и мышцы. А при головных болях — витамин А, магний и витамин В2 рибофлавин.

Она советует есть больше морской рыбы жирных сортов, свежемороженые ягоды, грибы.

— Также, если вы страдаете метеозависимостью, то любимым вашим напитком должно стать какао, которое благотворно действует на организм, благотворно влияет на сосуды. В какао есть флавоноид, который усиливает активность клеток по добыванию энергии из пищи. Две чашки какао в первой половине дня будут помогать в борьбе с метеозависимостью, — уверена Татьяна Овсянникова.

Безусловно, метеочувствительность должна побуждать задуматься о состоянии своего здоровья и обратиться к терапевту, который скоординирует ваши общие действия и подберет комплекс обследования, уверена Татьяна Овсянникова:

— Ухудшение самочувствия при смене погоды — это не то, что мы должны игнорировать, потому что на фоне температурных качелей и погодных аномалий очень часто бывают осложнения, которые могут привести к сосудистым катастрофам — инсультам и инфарктам.

Еще три полезных текста

Новосибирские врачи объяснили, что будет, если каждый день есть лимоны и чеснок, и могут ли они помочь при ковиде.

Как избежать переедания и какие блюда не сочетаются между собой.

Почему повышается уровень холестерина, какие еще показатели важны и как за ними следить.

Если вы тоже хотите что-то узнать у врачей, присылайте свои вопросы медицинскому обозревателю NGS.RU Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

По теме

ВрачиМетеозависимостьГоловные боли
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter