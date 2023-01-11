Чувствующие погоду: врачи — о том, существует ли на самом деле метеозависимость и что поможет

При резких перепадах температур и атмосферного давления многие люди жалуются на головные боли, слабость, тошноту и так далее, называя себя метеозависимыми. В новом материале рубрики «Медликбез» рассказываем, признают ли врачи существование метеочувствительности. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко также узнала, как она проявляется и как можно ее предупредить.
Есть ли такой диагноз
Главный невролог Новосибирской области, заведующая терапевтической службой Новосибирской областной больницы, заведующая региональным сосудистым центром № 2 Елена Танеева поясняет, что метеозависимость — это, как правило, проявление заболеваний сердечно-сосудистой или нервной системы, астмы, артрита, делающих человека высокочувствительным к внешним триггерам. Среди них — резкое изменение температуры воздуха, перепады атмосферного давления и геомагнитная активность.
Изменение уровня влажности тоже может вызывать дисбаланс химических веществ, повлиять на сердечно-сосудистую систему человека, в том числе изменить приток крови к мозгу, вызвать головные боли, мигрени, апатию и иные болезненные ощущения.
Врач-невролог Федерального центра нейрохирургии Минздрава России (г. Новосибирск) Галина Мойсак замечает, что это не очень изученный вопрос, но большинство исследователей не отрицают метеозависимость. Правда, всё очень индивидуально.
Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что отдельного диагноза «метеочувствительность» в действующей международной классификации болезней нет. Она кодируется в рубрике G90.8 «Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», так как ее проявления обусловлены нарушением функции вегетативной нервной системы, которая обеспечивает адаптацию организма к меняющимся факторам окружающей среды.
Невролог центра семейной медицины «Здравица» Вера Поддубнякова приводит пример: переходя из положения лежа в положение стоя наша «вегетатика» срабатывает так, что мы не замечаем этого. А ведь в вертикальном и в горизонтальном положении органы находятся по-разному, и тонус сосудов разный, и другие процессы тоже могут отличаться.
— А если вы это замечаете, например, темнеет в глазах, то значит, ваша «вегетатика» работает капельку хуже и не успевает вас адаптировать. То же самое происходит и с реагированием организма на изменения окружающей среды: при нормальной работе вегетативной нервной системы мы этого не замечаем, но если есть какой-то сбой, то может появиться так называемая метеочувствительность.
Врач-нейрохирург Федерального центра нейрохирургии Минздрава России (г. Новосибирск) Андрей Дубовой подчеркивает, что человеческий организм — точно отрегулированная система, и сдвиг параметров кровотока в ответ, например, на изменение атмосферного давления, может приводить к изменениям в уровне артериального давления или кровоснабжения мозга.
В свою очередь изменения в мозге, связанные с перепадами давления, влажности и других внешних факторов, могут приводить к изменениям в обмене таких веществ, как серотонин. Он отвечает и за настроение, которое может в такие моменты ухудшаться.
Как проявляется метеозависимость
Екатерина Демьяновская говорит, что при дисбалансе вегетативной регуляции резкие изменения погоды оказывают на человека гораздо большее влияние, чем в норме. Но даже здоровые люди при смене погодных условий могут ощущать дискомфорт: общее недомогание, слабость, снижение работоспособности, тревожное состояние.
По ее словам, конкретные проявления метеочувствительности зависят от исходного состояния здоровья, возраста, наличия какого-либо заболевания и его характера, а также степени акклиматизации человека к микроклимату, в котором он живет.
Например, у жителей мегаполисов восприимчивость к изменению погоды в три раза выше, чем у людей, проживающих в сельской местности. Горожане редко бывают на свежем воздухе и чаще жителей села страдают от вегетативных и тревожно-депрессивных расстройств, одним из проявлений которых может быть метеочувствительность.
Елена Танеева рассказывает, что перепады атмосферного давления вызывают естественное изменение давления в сосудах и тканях:
— При понижении атмосферного давления развивается гипоксия, то есть снижение уровня кислорода в тканях, что приводит к головокружению, тошноте, сердечным и головным болям. С повышением атмосферного давления повышается и давление артериальное, усиливается кровоток, что тоже может привести к недомоганию.
Она добавляет, что у здорового человека расширенные или спазмированные сосуды быстро возвращаются в нормальное состояние благодаря своей эластичности, а вот при ее утрате организму сложно быстро перестраиваться в соответствии с динамикой окружающей среды.
Медицинский директор сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова замечает, что чем выше атмосферное давление и чем больше колебания его амплитуды, тем обширнее его влияние на организм человека:
— Изменение давление всегда происходит при резких перепадах температур от тепла к холоду и наоборот. При этом уменьшается количество кислорода в атмосфере. Всё это приводит к проблемам у людей с кислородной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перенес инсульты и инфаркты. И неблагоприятно воздействие погодных, температурных качелей сказывается на психическом состоянии человека.
По ее словам, основные признаки метеозависимости — это общая слабость, сонливость, чувство постоянной усталости, общий упадок сил, повышение давления, головная боль, отсутствие аппетита, могут быть боли в сердце.
У кого чаще встречается
Вера Поддубнякова перечисляет, при каких патологиях страдает вегетативная нервная система: чаще всего это декомпенсированные хронические заболевания внутренних органов (сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность и так далее), эндокринологической системы (патология щитовидной железы, сахарный диабет), дефицитные состояния (железодефицит, дефицит различных витаминов). И, по ее словам, самой частой причиной проблем с вегетативной нервной системой является тревожный синдром.
— Перемена погоды действует на всех по-разному. Если перепады давления вызывают изменения давления в полостях организма, это приводит к раздражению барорецепторов в кровеносных сосудах, суставах, в плевре. Поэтому люди с больными суставами могут, так сказать, предсказать изменение погоды. У сердечников в эти периоды начинаются резкие перепады давления, учащается сердцебиение и возникают боли в области сердца. У гипертоников начинает болеть голова, также учащается сердцебиение, а при низком атмосферном давлении происходит улучшение состояния, а у гипотоников — наоборот, происходит ухудшение общего самочувствия, — комментирует Татьяна Овсянникова.
Андрей Дубовой акцентирует внимание на том, что более метеозависимыми являются женщины:
— Это обусловлено особенностями их гормонального фона и порогом болевой чувствительности, который в основном ниже, чем у мужчин.
Как предупредить
Екатерина Демьяновская говорит, что оградиться от неблагоприятного воздействия метеоусловий не получится, но снизить негативные реакции на них можно. В первую очередь нужно стремиться к стойкой ремиссии или полному излечению хронических заболеваний. Когда достичь этого невозможно, важно проводить экстренную и плановую метеопрофилактику.
— Экстренная метеопрофилактика при резком похолодании — это отвлекающая терапия в виде горячих ванн для ног, контрастного душа и гимнастики. Перед сильным потеплением рекомендуются физические упражнения, при которых организм активно насыщается кислородом: бег, ходьба, гимнастика на открытом воздухе, — объясняет Екатерина Демьяновская.
Плановая метеопрофилактика, по ее словам, — это комплекс лечебно-профилактических мер, которые должны проводиться с определенной периодичностью:
— Сегодня научно доказана высокая эффективность хлоридно-натриевых и хвойно-жемчужных ванн, контрастных водных процедур, подводного душ-массажа, походов в сауну с воздушным и водным охлаждением и так далее. В домашних условиях рекомендуется закаляться, придерживаться рационального питания, соблюдать режим труда и отдыха, поддерживать физическую активность и чаще находиться на открытом воздухе.
Екатерина Демьяновская уверена, что проведение таких метеопрофилактических мероприятий способствует активации физиологических резервов организма и повышает его невосприимчивость к неблагоприятным погодно-климатическим факторам, что на порядок улучшает качество жизни человека.
Татьяна Овсянникова также напоминает о важности витамина D, который улучшает настроение, хорошо действует на кожу и мышцы. А при головных болях — витамин А, магний и витамин В2 рибофлавин.
Она советует есть больше морской рыбы жирных сортов, свежемороженые ягоды, грибы.
— Также, если вы страдаете метеозависимостью, то любимым вашим напитком должно стать какао, которое благотворно действует на организм, благотворно влияет на сосуды. В какао есть флавоноид, который усиливает активность клеток по добыванию энергии из пищи. Две чашки какао в первой половине дня будут помогать в борьбе с метеозависимостью, — уверена Татьяна Овсянникова.
Безусловно, метеочувствительность должна побуждать задуматься о состоянии своего здоровья и обратиться к терапевту, который скоординирует ваши общие действия и подберет комплекс обследования, уверена Татьяна Овсянникова:
— Ухудшение самочувствия при смене погоды — это не то, что мы должны игнорировать, потому что на фоне температурных качелей и погодных аномалий очень часто бывают осложнения, которые могут привести к сосудистым катастрофам — инсультам и инфарктам.
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