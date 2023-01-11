Чувствующие погоду: врачи — о том, существует ли на самом деле метеозависимость и что поможет

Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская добавляет, что отдельного диагноза «метеочувствительность» в действующей международной классификации болезней нет. Она кодируется в рубрике G90.8 «Расстройства вегетативной (автономной) нервной системы», так как ее проявления обусловлены нарушением функции вегетативной нервной системы, которая обеспечивает адаптацию организма к меняющимся факторам окружающей среды.



Невролог центра семейной медицины «Здравица» Вера Поддубнякова приводит пример: переходя из положения лежа в положение стоя наша «вегетатика» срабатывает так, что мы не замечаем этого. А ведь в вертикальном и в горизонтальном положении органы находятся по-разному, и тонус сосудов разный, и другие процессы тоже могут отличаться.