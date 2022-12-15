А по чесноку? Врачи объяснили, что будет, если каждый день есть лимоны и чеснок

Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы при помощи профильных врачей в сериале «Медликбез». Сегодня расскажем, что будет, если каждый день есть лимон и чеснок. Эти вопросы особенно актуальны сейчас, когда многие пытаются такими средствами защититься от ОРВИ и гриппа. Ответы узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко.
Общий эффект
Гастроэнтеролог центра семейной медицины «Здравица» Яков Краснер замечает, что частое употребление острых или кислых продуктов, вероятно, может вызвать у некоторых людей боли или дискомфорт в животе либо в области пищевода:
— Однако, если не ошибаюсь, науке не известны такие болезни пищеварительной системы, которые бы именно вызывались употреблением этих продуктов. В качестве исключения стоит назвать эрозии зубной эмали, которые, как принято считать, могут возникать из-за частого употребления кислой пищи, в том числе лимонной кислоты.
По его словам, вызвать же какие-то заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, например гастрит или язву, острая или кислая пища сможет вряд ли — эти болезни развиваются по иным причинам.
— Хотя следует признать, что у ряда людей с уже имеющимся заболеванием пищеварительной системы такая пища может вызывать субъективное ухудшение самочувствия. Так что, если употреблять подобную пищу каждый день в разумных пределах при хорошей ее переносимости, чего-то страшного произойти не должно. Разве что зубы стоит от кислоты поберечь, — уверен Яков Краснер.
Заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Государственной новосибирской областной клинической больницы Ольга Доровская считает, что если употреблять дольку лимона или чеснока, то никакого вреда организму не будет:
— Но у человека с патологией печени, с патологией желудочно-кишечного тракта, в частности с обострением хронического гастрита, употребление этих продуктов регулярно может привести к усилению симптоматики, усилению болей и другим неприятным последствиям: это всё индивидуально. Опять-таки совсем от них отказываться тоже неправильно, потому что не будет хватать витаминов для здоровья.
Лимоны
Заведующий отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Олег Цыпляев замечает: чтобы сохранить здоровье в сезон ОРВИ, в который мы сейчас вступили, нужно употреблять определенные продукты, богатые необходимыми витаминами и минералами. По его словам, для профилактики гриппа надо больше есть продуктов с витамином C. И многие для этой цели используют лимоны.
— Это не совсем миф. Продукты с витамином C, в том числе лимоны, не защитят вас от вируса гриппа при встрече с источником инфекции, но они необходимы для восполнения в организме недостатка витамина C, который в большом количестве уходит на борьбу с вирусом. Если его не хватает, сосуды становятся менее эластичными, и организму тяжелее бороться с инфекциями. Кроме того, аскорбиновая кислота обладает выраженным антиоксидантным действием. Поэтому она применяется в комплексной терапии гриппа, — поясняет Олег Цыпляев.
Кроме того, замечает он, многие патологические состояния в нашем организме также связаны с образованием свободно радикальных оксидантных комплексов, которые повреждают клетки нашего организма.
— Поэтому антиоксидантное действие, которым обладает витамин C, содержащийся в большом количестве в лимонах, также будет полезен и в этих случаях, — считает Олег Цыпляев.
Врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «Инвитро — Воронеж» Ирина Губанова подчеркивает, что лимон является сильным аллергеном, поэтому людям, страдающим аллергией, следует осторожно употреблять его в пищу.
Но, по ее словам, у лимона много полезных свойств: например, цедра богата эфирными маслами — она уменьшает газообразование, улучшает перистальтику кишечника и переваривание.
— В разумных количествах полезен людям с пониженным иммунитетом. Лимон богат витаминами С, фолиевой кислотой, пантотеновой кислотой, а также многими микроэлементами: бором, железом, медью, молибденом, цинком, фтором, марганцем, калием, кальцием и другими. Лимон облегчает акклиматизацию — незаменимый продукт при частых перелетах и смене места жительства. Также принимают для профилактики и во время простудных заболеваний. Он способствует потоотделению и снижению температуры тела, — рассказывает Ирина Губанова.
Она дополняет, что употребление разведенного лимонного сока уменьшает тошноту, рвоту, облегчает состояние при токсикозе беременных.
Врач — спортивный диетолог и нутрициолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Антон Брыкин акцентирует внимание, что на тему пользы лимона для здоровья проводятся различные исследования:
— Согласно результатам метаанализа ряда работ, употребление лимона в пищу может быть связано с антиоксидантной, противоязвенной, антигельминтной и даже противораковой активностью. Экстракты лимона также могут оказывать положительное действие на печень, способствовать снижению уровня сахара в крови, обладать антимикробными свойствами.
Чеснок
Олег Цыпляев говорит, что есть те, кто считает, что если каждый день есть чеснок, то гриппом не заболеешь. По его словам, чеснок как продукт полезен, но нельзя называть его средством профилактики гриппа:
— Содержащиеся в нем фитонциды в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок, не убьют вирусы гриппа в радиусе вытянутой руки. А большие дозы чеснока попросту сожгут слизистую желудка. Можно, конечно, наедаться чесноком каждый день так, чтобы отбить желание окружающих приближаться к вам за километр. В этом случае, наверное, риск заразиться гриппом будет меньше.
Врач объясняет, что самое полезное вещество в чесноке — алицин, который вместе с сульфоновыми кислотами предотвращает развитие онкологических заболеваний и накопление плохого холестерина. В
— Страдающим от заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо есть по одной дольке чеснока в день. Кроме того, в чесноке есть аминокислота, отвечающая за повышение потенции. К негативным свойствам чеснока можно отнести наличие эфирных масел, которые провоцируют аппетит и активируют работу поджелудочной железы, что опасно при панкреатите. Более того, чеснок может спровоцировать аритмию или тахикардию за счет нарушения кровообращения, а также развитие желчнокаменной болезни, — описывает врач.
Ирина Губанова объясняет, что чеснок богат марганцем, кобальтом, хромом, калием. Он содержит витамины В6 и РР. Также он обладает антибактериальными свойствами из-за аллицина, который входит в его состав.
— Однако, вопреки распространенному убеждению, чеснок не является иммуномодулятором. Употребление в рационе чеснока при вирусных и других простудных инфекциях не влияет на продолжительность и тяжесть заболевания. Разрешается употреблять максимум до 4 зубчиков чеснока среднего размера в сутки, — говорит Ирина Губанова.
По ее словам, чеснок может вызывать аллергию в виде кожной сыпи или приступов астмы. При регулярном употреблении в больших количествах — неприятный запах изо рта, изжогу, вздутие живота, послабление стула, головные боли, головокружение, снижение аппетита и общую слабость.
— При воздействии с кожей может вызвать ожог. Нежелательно увлекаться чесноком при приеме препаратов, разжижающих кровь: он может продлить процесс свертывания крови, — предупреждает врач.
Антон Брыкин, напротив, говорит, что есть клинические испытания, которые показали, что чеснок значительно уменьшает количество, продолжительность и тяжесть инфекций верхних дыхательных путей. Также, по его словам, ряд исследований показал, что регулярное употребление чеснока помогает снизить холестерин в крови и нормализовать артериальное давление у гипертоников.
— Однако при ежедневном употреблении чеснока необходимо соблюдать меру. Растение стимулирует выделение желчи, что может раздражать стенки желудка и причинить вред при болезнях ЖКТ. Чтобы получить полезные вещества и при этом не навредить организму, рекомендуется употреблять чеснок в свежем виде до 70–100 граммов в сутки, распределяя этот объем на несколько приемов пищи, — рекомендует специалист.
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