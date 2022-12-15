А по чесноку? Врачи объяснили, что будет, если каждый день есть лимоны и чеснок

По его словам, вызвать же какие-то заболевания желудка или двенадцатиперстной кишки, например гастрит или язву, острая или кислая пища сможет вряд ли — эти болезни развиваются по иным причинам.

— Хотя следует признать, что у ряда людей с уже имеющимся заболеванием пищеварительной системы такая пища может вызывать субъективное ухудшение самочувствия. Так что, если употреблять подобную пищу каждый день в разумных пределах при хорошей ее переносимости, чего-то страшного произойти не должно. Разве что зубы стоит от кислоты поберечь, — уверен Яков Краснер.