Жирненькая моя. Почему опасно есть и пить все новогодние праздники и как этого избежать

— Это чревато не только быстрым набором веса, но и сердечно-сосудистыми катастрофами, которые имеют вероятность закончиться летальным исходом. Прибавка в весе может дойти до 5 килограммов и более.

Катерина Падолка добавляет, что у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы совокупность перечисленных факторов с малоподвижным образом жизни может вызвать инфаркт и инсульт:

Юлия Барухина настаивает на том, что к празднованию Нового года нужно подойти очень ответственно, чтобы не было неприятных последствий. Она отмечает, что поздний прием пищи для организма в принципе неблагоприятен, поскольку он к нему не адаптирован.