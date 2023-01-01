Жирненькая моя. Почему опасно есть и пить все новогодние праздники и как этого избежать

Новогодняя ночь и январские праздники — не только время волшебства, но и килограммы вкусной еды, запасы которой многие начинают пополнять заранее. Салаты с майонезом, мясная нарезка, соленые грибочки, красная икра и игристое вперемешку с коньяком. В Новый год обычно случается то, чего многие не могут себе позволить в другие дни — переедание (и «перепой»). Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, почему опасно много есть и пить во время длинных выходных, к каким заболеваниям это может привести, какие блюда новогоднего стола особенно вредны и каким советам можно следовать, чтобы избежать переедания, отравления и прочих неприятностей. Подробности — в свежем материале рубрики «Медликбез».
Чем опасно много есть и пить в праздники
Врач-гастроэнтеролог многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Татьяна Мамаделеева говорит, что во время новогодних застолий большую нагрузку испытывают органы брюшной полости — печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и ЖКТ.
— Начнем с банального — переедание. Им грешит большая часть людей за новогодним столом, и даже при отсутствии хронических проблем с ЖКТ оно наносит вред здоровью. Первоочередные и не очень приятные последствия переедания — тяжесть и боль в желудке, вздутие, метеоризм, изжога.
По ее словам, злоупотребление жирным, сладким, жареным и другими продуктами, содержащими большое количество трансжиров, негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.
— Особенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, которые уже страдают от избыточного веса. Естественно, после бесконтрольных новогодних застолий обостряются хронические болезни — гастрит, язва, панкреатит, диабет, холецистит, желчекаменная болезнь, хронический колит, — описывает Татьяна Мамаделеева.
Врач-эндокринолог, диабетолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Юлия Барухина говорит, что, по статистике, количество обращений в больницу в период новогодних праздников возрастает в 3–5 раз, а в некоторых регионах страны еще больше.
По ее словам, увеличивается риск развития пищевых отравлений, острых кишечных инфекций, обострений хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, у пациентов с сахарным диабетом — риск развития острых осложнений.
Нутрициолог лаборатории «Гемотест» Катерина Падолка подчеркивает, то несистемность в питании и большое количество углеводов, поступающих в организм, в том числе за счет алкоголя, повысят уровень глюкозы и инсулина в крови.
— Это чревато не только быстрым набором веса, но и сердечно-сосудистыми катастрофами, которые имеют вероятность закончиться летальным исходом. Прибавка в весе может дойти до 5 килограммов и более.
Катерина Падолка добавляет, что у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы совокупность перечисленных факторов с малоподвижным образом жизни может вызвать инфаркт и инсульт:
Юлия Барухина настаивает на том, что к празднованию Нового года нужно подойти очень ответственно, чтобы не было неприятных последствий. Она отмечает, что поздний прием пищи для организма в принципе неблагоприятен, поскольку он к нему не адаптирован.
Что особенно вредно на новогоднем столе
Юлия Барухина говорит, что всеми любимые и привычные новогодние нарезки и салаты — это достаточно вредные, а иногда даже опасные продукты.
— Рыбная и мясная нарезки — это продукты, в которых очень много соли. Салаты — например, оливье, мимоза и селедка под шубой — это майонез, соль, жир и очень много подсолнечного масла. Но какой же праздник без наших любимых блюд?! Для того чтобы снизить их калорийность и сделать легче и полезнее для организма, можно заменить в салатах (например, в оливье) колбасу на мясо индейки или курицы, а майонез сделать самостоятельно.
Юлия Барухина подчеркивает, что нельзя заедать фруктами основной прием пищи. Потому что фрукты — это легкая еда, которая переваривается очень быстро — в течение 20–30 минут. После основного приема пищи они не успеют вовремя перевариться, начнется процесс брожения, что приведет к вздутию кишечника и метеоризму.
Кроме того, замечает Юлия Барухина, десерт лучше оставить на утро.
— Утром ферментативная активность организма выше, а значит шанс усвоить сладкое без последствий намного больше.
Катерина Падолка уверена, что настоящее зло для организма — это злоупотребление алкоголем и его сочетание с энергетическими напитками.
— Серьезную опасность для организма представляет собой и большое количество блюд с майонезом. Они являются источниками лишних калорий и вредных трансжиров, которые повышают в крови уровень общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности.
Татьяна Мамаделеева напоминает, насколько важно следить за свежестью продуктов и приготовленных блюд.
— Не стоит забывать, что в продуктах, даже тех, что хранятся в холодильнике, если они провели некоторое время на столе при обычной температуре, может совершенно спокойно находиться условно-патогенная или даже патогенная флора. Через некоторое, непродолжительное время она может активироваться и начать размножаться в условных салатах. Их употребление через 2–3 дня после приготовления чревато получением пищевых отравлений и кишечных инфекций.
Как избежать переедания
Юлия Барухина советует поесть за два-три часа до вечернего или ночного застолья.
— Выбирайте клетчатку, например тушеные или запеченные овощи с легкоусвояемым белком. Это могут быть рыба, птица, креветки. Углеводы лучше исключить. Перед самим застольем необходимо выпить один-два стакана воды. Это ускорит метаболизм и в целом подготовит организм к приему пищи.
Врач также рекомендует заранее продумывать праздничную программу, чтобы застолье не стало единственным мероприятием вечера: запланируйте конкурсы, розыгрыши, подвижные игры.
— Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные соленые закуски — колбасы, сыры, икра, соленая рыба.
Юлия Барухина рекомендует пить достаточное количество жидкости. Лучший выбор — чистая вода, соки и морсы без или с небольшим количеством сахара.
— По возможности пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному. В состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объемов потребляемой пищи, — поясняет эксперт.
Также, добавляет она, немаловажно то, что у людей с диабетом крепкий алкоголь снижает уровень гликемии, вплоть до развития комы. Поэтому во время застолья важно следить за своим самочувствием, закусывать в меру.
— В обратную сторону работают слабоалкогольные напитки, содержащие большое количество сахара. Если вы получаете инсулин, то должны быть особенно внимательны. Не употреблять лишнего и быть в адекватном состоянии. Измерять уровень гликемии по возможности каждые 1,5–2 часа, — акцентирует внимание Юлия Барухина.
Катерина Падолка тоже советует начинать приемы пищи в праздники с салатов из листовой зелени. Потому что содержащаяся в них клетчатка поможет с выработкой желчи и ферментов.
— Во время новогодних каникул постарайтесь сделать как минимум два разгрузочных дня. Если вы проходите курс лечения, то в течение праздничных дней ни в коем случае не пропускайте прием препаратов, назначенных врачом. При этом важно помнить, что употребление алкоголя на фоне лечения некоторыми лекарственными средствами абсолютно противопоказано, — резюмирует Катерина Падолка.
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