«Запаслись на год вперед»: почему из аптек пропали популярные препараты и какие лекарства новосибирцы покупают чаще

Из-за санкций, частичной мобилизации и других событий, происходящих в мире, в России то в одном, то в другом регионе наблюдался ажиотажный спрос на различные товары в аптеках и приходили сообщения о том, что сложно найти то или иное лекарство. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, о каких препаратах идет речь, почему с ними были проблемы, какая ситуация сейчас и какие товары пользуются большим спросом. Подробности — в нашем материале.
На проблемы с какими препаратами жалуются новосибирцы
Жители Новосибирска периодически сталкиваются с проблемами поиска того или иного препарата в аптеках. Некоторым нужно конкретное торговое наименование, несмотря на наличие аналогов с тем же действующим веществом. Например, Маргарита рассказывает, что из аптек пропал спрей «Гексорал».
— Я заметила месяца два назад, а фармацевт сказала, что его уже давно не привозят — с начала санкций, — замечает она.
Екатерина говорит, что с июля не может найти жаропонижающие свечи ибупрофен для детей. А Екатерина не смогла купить противовирусное средство «Анвимакс» и таблетки «Стрепсилс» — по ее словам, их не было в тот момент на складах.
Также новосибирцы жаловались на перебои с препаратами трехвалентного железа в той или иной форме (об этом мы писали здесь).
С чем это связано и какая ситуация сейчас
В Росздравнадзоре на запрос журналиста ответили, что в той или иной форме препараты железа «Мальтофер», «Феррум лек», «Феринжект», «Фенюльс», а также противомикробное средство «Бисептол», антибиотик «Амоксиклав», спрей от боли в горле «Гексорал» имеются в наличии.
При этом в ведомстве отмечают, что «Гексорал» именно в форме аэрозоля отсутствует, но в аптеках есть препараты с тем же действующим веществом. Такая же ситуация с «Фенюльсом» в капсулах.
— Наблюдается дефицит лекарственных препаратов с международным непатентованным названием ибупрофен в форме выпуска «суппозитории ректальные для детей» (свечи). По информации производителя, это связано с процессом перерегистрации предельной отпускной цены в Минздраве России. При этом в обращении присутствуют другие формы выпуска для детей с тем же действующим веществом, — заверили в Росздравнадзоре.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин отмечает, что в филиалах предприятия имеются в наличии железосодержащие лекарственные препараты, в том числе «Мальтофер», «Феррум лек» и «Феринжект», различных форм выпуска:
— При временном отсутствии необходимого торгового наименования железосодержащего препарата можно осуществить синонимическую замену в рамках международного непатентованного наименования — действующего вещества. Помимо этого, в большом количестве имеются биологически активные добавки, содержащие мультивитаминные комплексы с железом, применяемые в профилактических целях и для обогащения рациона питания. Если рассматривать торговое наименование «Амоксиклав», то еще есть определенные проблемы, но на рынке присутствуют аналоги, в том числе отечественные, поэтому как таковой дефектуры не наблюдается.
Провизор Екатерина Борисова объясняет, что основная причина пропажи лекарственных препаратов — это искусственный дефицит.
— Люди скупают всё, поставщики не успевают пополнить свои запасы. Сказывается и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препаратов в аптеках про запас, в том числе и в мобилизационную аптечку. Тут же всплывает еще одна проблема: люди легко могут купить антибиотики в аптеках без рецепта, не боясь резистентности, которая возникнет в будущем. Импортные производители лекарств не прекращали поставку в Россию.
«Бисептол», по ее словам, мог пропасть из аптек, потому что его легко купить и он дешевый.
— «Амоксиклав» — просто самый популярный среди амоксициллинов. А несколько партий «Гексорала» — спрея для снятия симптомов больного горла — отозвали еще летом. Его легко заменить любым подобным средством. С жаропонижающими были проблемы весной и летом, особенно с детскими формами — сиропами с ибупрофеном и парацетамолом. Также «исчезали» препараты «Эутирокс» (препарат, восполняющий дефицит гормонов щитовидной железы), «Беродуал» (для ингаляций при бронхолегочных заболеваниях).
Но проблема не только в спросе, но и в санкциях. Заведующая аптекой сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Заречнева говорит, что в настоящее время возникла серьезная проблема с отсутствием антибиотика амоксициллина с клавулановой кислотой.
— Перебои начались и с самим амоксициллином, а амоксициллин с клавулановой кислотой вообще очень трудно купить. Нет в продаже «Назонекса» — это импортный препарат, который используется для лечения аллергического ринита. Наблюдались перебои с кровоостанавливающими таблетками. Например, «Транексам» мы с трудом приобретаем для аптеки.
По ее словам, препарат железа «Феррум лек» сейчас есть только в инъекциях, стал понемногу появляться в сиропе, а в таблетках нет на складах.
Елена Заречнева подтверждает, что были перебои с «Пульмикортом» — препаратом для ингаляционного лечения бронхолегочных заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. А также с женскими гормональными препаратами с утрожестаном.
— Но самая большая проблема — с гормональными препаратами «Дипроспан», «Дипромед», «Кеналог». Они очень нужны нашим хирургам, неврологам, которые делают блокады при заболеваниях костно-мышечной системы. Эти препараты нужны и при церебральном параличе, аллергических, дерматологических заболеваниях. Они часто бывают просто жизненно необходимы при ряде заболеваний, — приводит пример Елена Заречнева.
Она уточняет, что недавно на одном из складов на несколько часов появились эти препараты, но цена на них взлетела больше чем в 4 раза.
— Это то, с чем столкнулись мы при лечении наших пациентов. Многие из этих проблем связаны как с санкционными ограничениями, так и с проведением специальной военной операции. Например, ставшие дефицитными кровоостанавливающие препараты российского производства.
Судя по сервису поиска лекарств Lekvapteke на 1 декабря 2022 года, с некоторыми формами выпуска перечисленных препаратов перебои сохраняются. Также, по данным сервиса, сейчас в аптеках нет «Кеналога», «Дипромеда».
Какие препараты чаще покупали осенью 2022 года
Директор по маркетингу фармкомпании Renewal («ПФК Обновление») Денис Лубов отмечает, что продажи III квартала 2022 года характеризуются более низкой динамикой относительно 2021 года.
— Причиной стало глобальное пополнение домашних аптечек в течение периода февраль — март 2022 года. Начало СВО стимулировало пациентов к формированию существенных запасов лекарственной продукции: сказались общая паника и опасения, что лекарства могут пропасть из аптек. В реальности этого не случилось — лекарства сегодня есть в аптеках. Но доходило до того, что пациенты запаслись отдельными препаратами на год вперкд. В основном для терапии хронических заболеваний.
Денис Лубов поясняет, что летние месяцы этого года характеризуются повышенным потреблением препаратов, направленных на ЖКТ и лечение отравлений (лоперамид, уголь активированный, панкреатин, омепразол, дротаверин), снятие аллергических реакций (цетиризин, лоратадин).
— Сентябрь — классический месяц начала ОРЗ и ОРВИ. В такие периоды растут продажи препаратов, направленных на снятие симптомов боли и жара (парацетамол, анальгин, цитрамон П), противовирусного действия (тилорон, амантадин), антибактериальных препаратов («Сиалор», азитромицин), муколитические (ацетилцистеин, амброксол, бромгексин, «Мукалтин»), а также сосудосуживающих назальных препаратов (ксилометазолин, оксиметазолин, «Нафтизин»). Объем продаж вырос в 2–3 раза относительно летних месяцев, — комментирует Денис Лубов.
Директор по маркетингу и продажам «Сбер Еаптеки» Наталья Паршикова говорит, что, по их данным, чаще всего для осенней аптечки покупали жаропонижающие (22% от продаж во всей категории), средства от насморка (19%), витамины и БАДы (16%), противовирусные препараты (14%) и средства от боли в горле (14%).
По ее словам, продажи витаминов за год с сентября 2021 по сентябрь 2022 года выросли на 27%. Одним из самых популярных у россиян стал витамин D — его выбирает каждый пятый покупатель в этой категории.
— Продажи этого витамина с июля по сентябрь 2022 года выросли в 1,7 раза (86%). Также осенью 2022 года замечен тренд: россияне активно заказывают травы и сборы. Особенно популярными стали успокаивающие сиропы с травами Алтая — в сентябре их продажи выросли почти в 5 раз (+400%) по сравнению с тем же периодом 2021 года. Второе место занимают ягодные чаи с облепихой — их стали покупать в 3 раза чаще (220%). На третьем месте — иммуномодулирующие сборы (+121%), — объясняет Наталья Паршикова.
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