«Запаслись на год вперед»: почему из аптек пропали популярные препараты и какие лекарства новосибирцы покупают чаще

На проблемы с какими препаратами жалуются новосибирцы

Жители Новосибирска периодически сталкиваются с проблемами поиска того или иного препарата в аптеках. Некоторым нужно конкретное торговое наименование, несмотря на наличие аналогов с тем же действующим веществом. Например, Маргарита рассказывает, что из аптек пропал спрей «Гексорал».

— Я заметила месяца два назад, а фармацевт сказала, что его уже давно не привозят — с начала санкций, — замечает она.

Екатерина говорит, что с июля не может найти жаропонижающие свечи ибупрофен для детей. А Екатерина не смогла купить противовирусное средство «Анвимакс» и таблетки «Стрепсилс» — по ее словам, их не было в тот момент на складах.