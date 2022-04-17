Подорожали на 20%: эксперты — о дефиците контактных линз в Новосибирске, аналогах известных марок и новом повышении цен
18 апреля крупный производитель должен вновь поднять цены
В Новосибирске заметно выросли цены на контактные линзы, некоторые позиции жители города не могли купить — их не было в наличии. Это связано с повышенным спросом в марте. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, есть ли дефицит контактных линз в Новосибирске, какие бывают достойные аналоги, правда ли, что крупные производители подняли цены более чем на 20% и новое повышение нас ждет уже в понедельник.
Есть ли дефицит линз сейчас
Александр Клемашев, директор интернет-магазина INOPTIKA, который представляет продукцию на Ozon, Wildberries и на других крупных площадках, подтверждает, что проблемы с покупкой контактных линз были.
— В марте был ажиотажный спрос на продукцию: заказы от частных клиентов доходили порой до суммы в 100 тысяч рублей. Сейчас идет спад, потому что люди сколько могли — вложили в свои линзы. Мы, как продавцы, в марте выбрали свою квоту и еще больший объём просто не могли покупать. Сейчас пока всё нормально с поставками, но было несколько перебоев.
Что будет дальше, по его словам, непонятно.
— У нас, как у дилера, полной информации нет. Johnson & Johnson нам, конечно, говорит, что всё хорошо. Но, с другой стороны, у меня есть информация о том, что не все позиции в наличии. Сейчас также есть дефицит раскрученных торговых марок от таких производителей, как Alcon и Bausch & Lomb. Например, часть продукции Alcon была временно остановлена для реализации, потому что они попали под коды из санкций. Теперь компания согласовывает продажу растворов.
Людмила Степанова, заведующая Областным центром контактной коррекции зрения Новосибирской областной больницы, врач-офтальмолог, также подтверждает повышенный спрос на мягкие контактные линзы компании Johnson & Johnson. По ее словам, возникли проблемы с поставками, хотя компания из России не уходила и не планирует прекращать свою деятельность.
Врач-офтальмолог «Здравицы» Ирина Малкова говорит, что в марте не было запаса товаров, соответствующего резко возникшему спросу. А сейчас, по ее мнению, такой проблемы нет, но сроки ожидания выросли с 2 дней до 5–7.
Олеся Косякова, руководитель отдела контактной и очковой коррекции Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени
— Кроме того, по показаниям мы предлагаем подбор ортокератологических линз, которые пациент надевает только на ночь и в течение дня имеет хорошее зрение. Такие линзы меняются один раз в год. И есть возможность полностью избавиться от необходимости коррекции линзами — операция по лазерной коррекции зрения. Современные методики позволяют сделать коррекцию быстро, максимально точно и в короткие сроки вернуться к обычной жизни и работе без каких-либо ограничений.
Что происходит с ценами
Александр Клемашев замечает, что компания Johnson & Johnson, занимающая порядка 70% рынка, ограничила закупки по старой цене, а новые будут с 18 апреля:
— Сейчас мы можем купить небольшую часть по старой цене, а всё остальное будет продаваться на 25–30% дороже, чем раньше.
Про повышение цен в среднем на 25% с 18 апреля рассказала и Людмила Степанова.
Основатель сети офтальмологических центров «Омикрон» Александр Падар считает, что основная проблема даже не в цене, а в том, что не получается привезти линзы:
— Компания Johnson & Johnson объявила нам о повышении цен с конца апреля, но то, на что должны повысить цены, еще не привезли. В Россию ни из Америки, ни из Европы сейчас никто ничего не возит. И я считаю, что сложившаяся ситуация — не временная: дальше она будет только усугубляться. Я думаю, что для многих людей решением проблемы может стать лазерная коррекция зрения, потому что не нужно будет покупать подорожавшие линзы, один раз заплатив за процедуру.
Он приводит пример: три пары линз на полтора месяца (двухнедельные) стоили 1600 рублей, а сейчас 2600 — практически в два раза подорожали. А коррекция стоит от 30 тысяч на оба глаза.
Какие аналоги есть на рынке
Александр Падар уверен, что мировые лидеры по медицине — это Европа, США и еще Япония:
— Эти страны сейчас недружественные. Возможно, появятся аналоги линз из так называемых дружественных стран, но говорить о качестве точно не стоит. Я не знаю отечественной продукции, связанной с медициной, хотя бы среднего качества. После айфона купить русский телефон, условно, можно, но будет другое качество жизни.
При этом Людмила Степанова отмечает, что в областной больнице они сами изготавливают индивидуальные мягкие, газопроницаемые контактные линзы и очки:
— При возникновении дефицита некоторых позиций наши врачи подбирали пациентам мягкие контактные линзы европейских производителей или линзы собственного производства. Проблем с поставками контактной коррекции для торможения прогрессирующей близорукости у детей тоже нет, к тому же такие линзы производятся и в России.
Александр Клемашев вспоминает, что в стране были попытки создать российские линзы:
— Но это прям каменный век. То есть серийного производства качественных мягких контактных линз у нас нет и вряд ли появится в ближайшее время: нужно специальное высокотехнологичное оборудование, запатентованная технология и так далее. Но есть порядка пяти отечественных производителей ночных линз (ортокератологические). Это очень узкий сегмент, и не уверен, что многие их будут рассматривать как альтернативу.
Он приводит в пример корейские линзы ADRIA, которые могут быть заменой.
— Когда на маркетплейсах был подъем цены на контактные линзы в 2–3 раза из-за дефицита, то как раз некоторые попробовали корейские линзы ADRIA, — поясняет Александр Клемашев.
Что говорят в мэрии и Минпромторге
По информации департамента по социальной политике мэрии, «Новосибирская аптечная сеть» имеет 90 филиалов аптек, 7 филиалов оптик и офтальмологических кабинетов. В сети представлено более 3 тысяч позиций контактных линз по производителям и моделям.
— Линзы Acuvue от Johnson & Johnson, по информации на 11 апреля 2022 года, в филиалах Новосибирской аптечной сети присутствуют в количестве и ассортименте в соответствии с текущей потребностью. Дефектура не отмечается, вся ассортиментная линейка контактных линз есть в наличии по сети, доступна к заказу и отгрузке поставщиками, — пояснили журналисту НГС в мэрии города.
При этом в мэрии добавили, что стоимость на этот вид продукции выросла с начала 2022 года в среднем на 20%.
В региональном Минпромторге журналисту НГС пояснили, что ежедневный мониторинг товарных запасов аптечных сетей ведется по шести группам препаратов: антибиотики, гормональные препараты, противовирусные, антикоагулянты, жаропонижающие и инсулин. Контактные линзы в этот перечень не входят.
СЮЖЕТ
— На горячую линию Минпромторга НСО вопроса касательно отсутствия контактных линз в продаже или завышения цен на этот товар не поступало. По вопросам необоснованного завышения цен вы можете обратиться на горячую линию УФАС по Новосибирской области. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 17:00, в пятницу до 16:00. Перерыв — с 12:30 до 13:30. В выходные дни — с 12:00 до 17:00. Электронная горячая линия работает круглосуточно, без перерывов и выходных.
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