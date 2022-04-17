Подорожали на 20%: эксперты — о дефиците контактных линз в Новосибирске, аналогах известных марок и новом повышении цен

— В марте был ажиотажный спрос на продукцию: заказы от частных клиентов доходили порой до суммы в 100 тысяч рублей. Сейчас идет спад, потому что люди сколько могли — вложили в свои линзы. Мы, как продавцы, в марте выбрали свою квоту и еще больший объём просто не могли покупать. Сейчас пока всё нормально с поставками, но было несколько перебоев.



Что будет дальше, по его словам, непонятно.



— У нас, как у дилера, полной информации нет. Johnson & Johnson нам, конечно, говорит, что всё хорошо. Но, с другой стороны, у меня есть информация о том, что не все позиции в наличии. Сейчас также есть дефицит раскрученных торговых марок от таких производителей, как Alcon и Bausch & Lomb. Например, часть продукции Alcon была временно остановлена для реализации, потому что они попали под коды из санкций. Теперь компания согласовывает продажу растворов.



Людмила Степанова, заведующая Областным центром контактной коррекции зрения Новосибирской областной больницы, врач-офтальмолог, также подтверждает повышенный спрос на мягкие контактные линзы компании Johnson & Johnson. По ее словам, возникли проблемы с поставками, хотя компания из России не уходила и не планирует прекращать свою деятельность.

