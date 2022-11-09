«Спрос вырос после ковида»: новосибирцы заявили о проблеме с препаратами железа в аптеках — смотрим, как обстоят дела
Периодически некоторые формы и дозировки недоступны даже для заказа
Новосибирцы столкнулись с трудностями в поиске железосодержащих препаратов: периодически некоторых из них в той или иной форме и дозировке нет в аптеках.
— Из аптек города почти исчезли импортные препараты трехвалентного железа в таблетках — «Мальтофер» и «Феррум лек». Трудно найти даже под заказ, — сообщил читатель НГС.
О том, что иногда нельзя заказать такие препараты, рассказала и сибирячка Елена:
— Мне врач назначил капельницы с препаратом «Феринжект». Это очень дорогой препарат, но помогающий при анемии. И в какой-то период его не только не было в аптеках, но даже нельзя было заказать. А сейчас появился, доступен для заказа.
Кроме того, читатели сообщали о проблемах с препаратом «Фенюльс».
По данным сервиса Lekvapteke на сегодняшний день, названные препараты, за исключением «Фенюльса», в аптеках есть, но не во всех объемах, дозировках и формах. Например, «Мальтофер» в каплях есть в большом объеме, а не в маленьком; нет ампул для инъекций «Мальтофер» и «Феррум лек».
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин сказал журналисту НГС, что с этой номенклатурой препаратов проблемы отсутствуют: все есть в наличии и в ассортименте:
— Причем зачастую по каждому международному непатентованному наименованию достаточно аналогов на различные предпочтения. Дефектура не наблюдается, спрос удовлетворен. Отложенный спрос по ним отсутствует.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко объясняет, что эти препараты нужны для лечения анемии, обязательно подтвержденной лабораторно (о том, что такое анемия, почему это не только железодефицит и какие анализы нужно сдать, мы рассказывали здесь):
— Это препараты трехвалентного железа. Если какого-то нет для инъекций, то есть в жевательных таблетках и сиропе. Спрос на них вырос, наверное, потому, что после ковида больше людей занялись своим здоровьем, стало больше обследований и, соответственно, больше выявлений различных патологий.
Журналист НГС отправил запрос в Росздравнадзор, чтобы уточнить, с чем связаны перебои с перечисленными препаратами.
Если вы тоже столкнулись с проблемой с каким-либо препаратом, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
Ранее мы рассказывали, что в аптеках Новосибирска исчезла часть лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона.