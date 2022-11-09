«Спрос вырос после ковида»: новосибирцы заявили о проблеме с препаратами железа в аптеках — смотрим, как обстоят дела

Новосибирцы столкнулись с трудностями в поиске железосодержащих препаратов: периодически некоторых из них в той или иной форме и дозировке нет в аптеках.

— Из аптек города почти исчезли импортные препараты трехвалентного железа в таблетках — «Мальтофер» и «Феррум лек». Трудно найти даже под заказ, — сообщил читатель НГС.