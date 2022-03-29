«Отмена может привести к смерти»: из аптек Новосибирска исчезли лекарства для пациентов с болезнь Паркинсона

Из новосибирских аптек исчезли жизненно важные лекарства для людей с болезнью Паркинсона — невозможно купить зарубежные препараты с действующим веществом «леводопа».
Согласно сервису поиска лекарств Lekvapteke, в Новосибирске нет таких препаратов, как «Леводопа/Бенсеразид-Тева», «Леводопа/Бенсеразид», «Мадопар». «Сталево» можно купить только в одной аптеке за 4343 рубля, но дозвониться до нее на момент публикации не получилось.
Болезнь Паркинсона — это хроническое медленно-развивающееся дегенеративное неврологическое заболевание. Оно обычно сопровождается дрожанием рук и ног, постепенным замедлением мыслительных процессов.
— Сейчас вопрос о замещении важных препаратов леводопы очень волнует врачей и пациентов. С рынка исчезают такие препараты как «Мадопар», «Сталево», которые очень хорошо показали себя в лечении двигательных расстройств при болезни Паркинсона. Ситуация осложняется тем, что дозировки этих препаратов подбираются индивидуально, медленным наращиванием дозы, часто имеют побочные эффекты, поэтому переход на аналогичные препараты. Например, подбор доз «Наком» или «Тидомет», которые, останутся на российском рынке будет непростым, — объяснила корреспонденту НГС Светлана Попеляева, врач-невролог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1».
По данным справочника Vidal, «Леводопа/Бенсеразид-Тева» производится израильской компанией Teva Pharmaceutical Industries, «Мадопар» — итальянской Roche, «Сталево» — финляндской ORION. При этом «Леводопа/Бенсеразид» производится в России, компанией ИЗВАРИНО ФАРМА.
В аптеках Новосибирска еще можно приобрести «Наком» от компании SANDOZ из Словении, и «Тидомет Форте» от TORRENT PHARMACEUTICALS из Индии.
— Болезнь Паркинсона характеризуется выраженными двигательными нарушениями: ограничение скорости, амплитуды движения, замедленность речи, высоким мышечным тонусом, дрожанием рук, головы. Отмена препаратов леводопы приведёт к значительному ухудшению качества жизни больных, вплоть до полной обездвиженности, приводящей к тяжелой инвалидизации и даже смерти больных. Леводопа — это золотой стандарт патогенетического лечения болезни Паркинсона, по возможности нужно избегать его отмены, — добавила врач.
В Росздравнадзоре корреспонденту НГС сообщили, что обращений по поводу исчезновения леводопы к ним не поступало и попросили отправить запрос, что и было сделано. В мэрию Новосибирска также был отправлен запрос по ситуации с препаратами в Муниципальной аптечной сети.
На этой неделе в новосибирские аптеки стали поступать небольшие партии жизненно важных лекарств для пациентов с гипотиреозом. Это препараты с действующим веществом «левотироксин натрия» — «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Как рассказывают фармацевты, упаковки партией в 15–20 штук стали поступать с пятницы, 25 марта, но очень быстро раскупаются. Трудности с покупкой этих препаратов у пациентов начались с начала марта.