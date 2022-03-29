«Всё продали меньше чем за час»: в аптеки Новосибирска начало поступать жизненно важное лекарство для щитовидки

В новосибирские аптеки стали поступать небольшие партии жизненно важных лекарств для пациентов с гипотиреозом. Это препараты с действующим веществом «левотироксин натрия» — «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Как рассказывают фармацевты, упаковки партией в 15–20 штук стали поступать с пятницы, 25 марта, но очень быстро раскупаются. Трудности с покупкой этих препаратов у пациентов начались с начала марта.
Гипотиреоз — синдром, вызванный гипофункцией щитовидной железы. Это значит, что у пациента снижено содержание важнейших гормонов — тиреоидных. Левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина. Если не лечить гипотиреоз, то болезнь может привести к сердечной или дыхательной недостаточности, что смертельно опасно.
«Эутирокс», например, вечером 27 марта получила аптека «Акварель» на Красном проспекте. Как рассказала корреспонденту НГС фармацевт, они получили всего по пять пачек пяти вариантов дозировки — то есть 25 упаковок.
— Аптека как открылась в 8 утра, так и стали звонить. За два часа всё продали. Когда еще будет партия — неизвестно. Поставщики ничего не говорят, — объяснили в аптеке «Акварель».
Аптека «Фитоцентр Ромашка» в Краснообске получила 20 упаковок «Л-Тироксина».
— Вчера получили их, — рассказала фармацевт. — Вчера люди еще не так активно покупали, а сегодня всё продали, да, меньше чем за час. У нас ограничение есть — две упаковки в руки.
Также препараты через систему Lekvapteke периодически отображаются и в других аптеках, но в некоторых — это просто ошибка системы.
— У нас отображаются упаковки, которые мы не можем продать, — объяснили в «Круглосуточной аптеке». — Каждое утро звоним в сервис и просим их снять. У поставщиков периодически эти лекарства появляются, но нам не привозят. Как происходит с распределением — не знаю.
Корреспонденту НГС рано утром 29 марта удалось найти в наличии в новосибирских аптеках несколько упаковок «Эутирокса» и «Л-Тироксина», но чтобы не создавать излишний ажиотаж, редакция не указывает название этих аптек. В большинстве аптек сказали, что строгого ограничения по количеству продаваемых в одни руки пачек препарата нет, но их продают по рецепту.
Большая часть препаратов «Л-Тироксина» поступает в Россию из стран дальнего (Германия, Норвегия, Швейцария, Аргентина) и ближнего зарубежья (Украина). Наиболее известным отечественным производителем препарата «Л-Тироксин» является ООО «Озон» (Жигулевск, Самарская область).
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что жизненно важные лекарства для пациентов с гипотиреозом есть в наличии у дистрибьюторов и производителей, а дефицит вызван ажиотажем. В мэрии Новосибирска на прошлой неделе сообщали, что препараты поступят и в Муниципальную аптечную сеть, но на момент публикации лекарства не поступили. Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить, когда будет поставка.