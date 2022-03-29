«Всё продали меньше чем за час»: в аптеки Новосибирска начало поступать жизненно важное лекарство для щитовидки

В новосибирские аптеки стали поступать небольшие партии жизненно важных лекарств для пациентов с гипотиреозом. Это препараты с действующим веществом «левотироксин натрия» — «Эутирокс» и «Л-Тироксин». Как рассказывают фармацевты, упаковки партией в 15–20 штук стали поступать с пятницы, 25 марта, но очень быстро раскупаются. Трудности с покупкой этих препаратов у пациентов начались с начала марта.



Гипотиреоз — синдром, вызванный гипофункцией щитовидной железы. Это значит, что у пациента снижено содержание важнейших гормонов — тиреоидных. Левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина. Если не лечить гипотиреоз, то болезнь может привести к сердечной или дыхательной недостаточности, что смертельно опасно.