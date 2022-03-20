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«Будем снова подбирать дозы. Это важнейшие лекарства»: врач о том, к чему приведет исчезновение препаратов для щитовидки

Задержки с приемом лекарств или отмена терапии может привести к плачевным последствиям

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В мэрии Новосибирска объяснили, что в исчезновении препарата виноват внезапный ажиотаж

В мэрии Новосибирска объяснили, что в исчезновении препарата виноват внезапный ажиотаж

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Новосибирским врачам придется подбирать новые дозы препаратов для пациентов с гипотериозом из-за исчезновения важных гормонов и проводить дополнительные анализы. Сейчас в Новосибирске не купить препараты левотироксином натрия. Гормон жизненно важный, и многие должны принимать его пожизненно.

По данным сервиса Lekvapteke, не купить сейчас ни «Эутирокс», ни «Л-Тироксин».

Гипотиреоз — синдром, вызванный гипофункцией щитовидной железы. Это значит, что у пациента снижено содержание важнейших гормонов — тиреоидных. Левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина. Если не лечить гипотериоз, то болезнь может привести к сердечной или дыхательной недостаточности, что смертельно опасно.

— По статистике, гипотиреоз встречается примерно у 2–3% населения России, а в скрытой форме он выявляется у 10% взрослого населения и 3% детей. Средний возраст больных гипотиреозом — 30–50 лет. Для его лечения необходима заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов, которые относятся к группе жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. На отечественном фармацевтическом рынке представлены препараты «Л-Тироксина» как отечественного, так и зарубежного производства, — объяснила корреспонденту НГС главный врач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1», доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

Большая часть препаратов« Л-Тироксина» поступает в Россию из стран дальнего (Германия, Норвегия, Швейцария, Аргентина) и ближнего зарубежья (Украина). Наиболее известными отечественными производителями препаратов «Л-Тироксина» являются ОАО «Акрихин» (Старая Купавна, Московская область), ООО «Озон» (Жигулевск, Самарская область).

— Анализ объемов продаж (по данным «ФармЭксперта») препаратов «Л-Тироксина» на российском фармацевтическом рынке показывает, что наиболее востребованными являются препараты «L-Tироксин Берлин-Хеми» («Берлин-Хеми АГ», Германия) — 59% доли рынка и Эутирокс® («Никомед», Норвегия) — 29,9%, объемы продаж препаратов других производителей существенно ниже, — отметила врач.

Именно эти два препарата и не могут купить новосибирцы. Препараты с левотироксином разных производителей не всегда являются взаимозаменяемыми, так как отличаются по составу вспомогательных веществ, однако основное активное вещество остается одинаковым, но дозы активного вещества в различны.

— На современном этапе безопасного и эффективного использования препаратов с левотироксином разных производителей без контроля ТТГ невозможно, так как этот контроль помогает оценить результат не сразу, а спустя несколько недель. Рекомендуется не менять принимаемый препарат конкретного производителя. Помимо уровня ТТГ, опытные эндокринологи при выборе препарата для лечения гипотиреоза учитывают показатели качества жизни пациентов. В сегодняшней ситуации эндокринологам придется снова подбирать дозы для пациентов с гипотиреозом, — отметила врач. — Данные препараты многие принимают пожизненно. Отмена препаратов приведет к ухудшению состояния и прогрессированию гипотиреоза.

Ранее в министерстве здравоохранения поясняли, что не контролируют розничные аптечные сети и что аптеки им не подведомственны.

В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что препараты появятся в начале недели.

— Действительно, наблюдаем ажиотажный спрос на эти препараты. За неделю был раскуплен 2-месячный запас. Новосибирская аптечная сеть обратилась к поставщикам, уже достигнуты договоренности. В начале следующей недели препараты поступят. Держим ситуацию на контроле, — объяснили корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска.

На платформе Сhange.org общероссийская петиция, адресованная министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, в которой пациенты просят разобраться с поставками «Эутирокса» и «Л-Тироксина», подписана уже более 63 тысяч человек.

В феврале прошлого года ампульная форма важного гормона дексаметазона исчезла из новосибирских аптек. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил Минпромторгу региона решить проблему с его дефицитом. В итоге препарат привезли.

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