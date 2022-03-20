«Будем снова подбирать дозы. Это важнейшие лекарства»: врач о том, к чему приведет исчезновение препаратов для щитовидки

Новосибирским врачам придется подбирать новые дозы препаратов для пациентов с гипотериозом из-за исчезновения важных гормонов и проводить дополнительные анализы. Сейчас в Новосибирске не купить препараты левотироксином натрия. Гормон жизненно важный, и многие должны принимать его пожизненно.

По данным сервиса Lekvapteke, не купить сейчас ни «Эутирокс», ни «Л-Тироксин».



Гипотиреоз — синдром, вызванный гипофункцией щитовидной железы. Это значит, что у пациента снижено содержание важнейших гормонов — тиреоидных. Левотироксин натрия — синтетический заменитель тироксина. Если не лечить гипотериоз, то болезнь может привести к сердечной или дыхательной недостаточности, что смертельно опасно.