«Дефицита нет»: Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке лекарств от болезни Паркинсона

Руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева опровергла информацию об отсутствии в аптеках Новосибирска лекарств с действующим веществом «леводопа». Их применяют пациенты с болезнью Паркинсона. По ее информации, дефицита таких препаратов в регионе сейчас нет.
Болезнь Паркинсона — это хроническое медленно развивающееся дегенеративное неврологическое заболевание. Оно обычно сопровождается дрожанием рук и ног, постепенным замедлением мыслительных процессов.
— В медиасредствах размещена информация об отсутствии лекарственного препарата с международным действующим непатентованным веществом «леводопа». Это лекарственный препарат для лечения болезни Паркинсона. При этом автор статьи ссылается на частный поисковый сайт, который работает на коммерческой основе с аптечными организациями и явно не отражает всю палитру лекарственных препаратов, представленных у нас, в Новосибирской области, — сообщила Елена Хрусталева.
Сейчас, по ее словам, в Новосибирской области в наличии есть 14 тысяч упаковок лекарственного препарата с действующим веществом «леводопа». Из них в аптеках — более 3600 упаковок по 11 торговым наименованиям.
— Таким образом, дефицита данного лекарственного препарата в Новосибирской области нет. В бюджетной сфере данный лекарственный препарат находится в количестве более 10 тысяч упаковок, что покроет все потребности в данном лекарственном препарате льготных категорий граждан. Поэтому на текущий момент дефектуры и дефицита лекарственного препарата с действующим лекарственным веществом «леводопа» в Новосибирской области нет, — подытожила она.
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На этой неделе в новосибирские аптеки стали поступать небольшие партии жизненно важных лекарств для пациентов с гипотиреозом. Это препараты с действующим веществом «левотироксин натрия» — «Эутирокс» и «Л-тироксин». Как рассказывают фармацевты, упаковки партией в 15–20 штук стали поступать с пятницы, 25 марта, но очень быстро раскупаются. Трудности с покупкой этих препаратов у пациентов начались с начала марта.