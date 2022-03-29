«Дефицита нет»: Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке лекарств от болезни Паркинсона

Руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева опровергла информацию об отсутствии в аптеках Новосибирска лекарств с действующим веществом «леводопа». Их применяют пациенты с болезнью Паркинсона. По ее информации, дефицита таких препаратов в регионе сейчас нет.

Болезнь Паркинсона — это хроническое медленно развивающееся дегенеративное неврологическое заболевание. Оно обычно сопровождается дрожанием рук и ног, постепенным замедлением мыслительных процессов.



— В медиасредствах размещена информация об отсутствии лекарственного препарата с международным действующим непатентованным веществом «леводопа». Это лекарственный препарат для лечения болезни Паркинсона. При этом автор статьи ссылается на частный поисковый сайт, который работает на коммерческой основе с аптечными организациями и явно не отражает всю палитру лекарственных препаратов, представленных у нас, в Новосибирской области, — сообщила Елена Хрусталева.