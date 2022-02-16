«Многих современных препаратов в России нет»: чем лечат омикрон в России и почему выписывают арбидол

— Фавипиравир («Коронавир», «Арепливир», «Фавибирин»), который у нас входит в клинические рекомендации, по-прежнему, по данным исследований, не показывает снижения риска тяжелого течения или смерти. Канадская компания Appili Therapeutics, которая проводила исследование PRESECO фавипиравира в США, Мексике и Бразилии с участием 1231 пациента, признала неэффективность препарата при ковиде. Эксперты обсуждают возможность использования фавипиравира в комбинации с другим противовирусным препаратом для повышения эффективности лечения, — объясняет Веретюк.



О том, какие побочные эффекты есть у этого препарата и о том, почему его нельзя принимать беременным или тем, кто планирует завести ребенка, подробнее мы рассказывали здесь.



По ее словам, по-прежнему отсутствуют данные об эффективности в лечении коронавирусной инфекции умифеновира («Арбидол», «Арпефлю»). При этом многим новосибирцам эти препараты выдают на дом, потому что они входят в рекомендации Минздрава РФ.

— По данным исследований, он не снижал риск тяжелого течения, вентиляции легких и неблагоприятного исхода болезни. Интерфероны также не показали эффективности. Хотя исследования были многочисленными, они были в основном посвящены препаратам интерферонов для внутривенного введения, но и в этом случае не показали пользы, — комментирует терапевт.



«Ремдесивир», который в США широко используется уже больше года, стал активно применяться и в России. По словм Варвары Веретюк, зарубежные исследования показали значительное снижение числа госпитализаций у пациентов, которые получали его в течение 3 дней. Однако его применение ограничено тем, что препарат вводится внутривенно, соответственно, и у нас, и за рубежом это в основном элемент лечения пациентов в стационаре.



— К сожалению, я пока не знакома с данными исследования нового отечественного препарата для ингаляций — малой интерферирующей РНК. Искусственные моноклональные антитела против коронавируса также используются за рубежом в качестве противовирусных препаратов, но пока не зарегистрированы в России. Aнтиковидная плазма не рекомендована для широкого применения, согласно зарубежным рекомендациям, но пока остается в наших, — замечает терапевт.