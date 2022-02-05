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Тема дняВирусолог о пятой волне COVID-19
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«И 3 тысячи заболевших за сутки — вполне реально»: вирусолог Сергей Нетёсов — о силе пятой волны и подвидах омикрона

Эксперт предупреждает, что расслабляться всё равно рано

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Сергей Нетёсов ревакцинировался в августе 2021 года. Мария Тищенко вакцинировалась в ноябре и переболела в январе 2022 года. Поэтому оба были без масок во время эфира, оговорив это перед ним

Сергей Нетёсов ревакцинировался в августе 2021 года. Мария Тищенко вакцинировалась в ноябре и переболела в январе 2022 года. Поэтому оба были без масок во время эфира, оговорив это перед ним

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На этой неделе вирусолог Сергей Нетёсов и медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко обсудили пятую волну в Новосибирске, вызванную омикроном. Когда ждать пика и стабилизации ситуации? Находят ли в регионе стелс-омикрон? Может ли быть 3 тысячи заболевших в сутки? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.

— Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в регионе сейчас?

Ситуация такова — мы находимся в начале очень высокой волны: в ноябре в максимуме было чуть более 400 случаев, а вчера — 4 февраля — 1874. Такого не было еще никогда. Аналогичные волны, вызванные тем же вариантом коронавируса — омикрон, уже пережили некоторые страны. Например, в Великобритании максимум омикроновской волны в три с лишним раза превысил максимум волны, вызванной дельтой. Надо сказать, что уже по имеющимся данным, в основном тяжелые случаи в больницах — это пациенты невакцинированные вообще или те, кто сделал прививку давно. Более 9 месяцев назад.

Летальность и заражение тем или иным вариантом год назад и сейчас заметно отличаются по своей природе. Уже публиковалась на сайте НГС статистика по НСО: среди тех, кто умер от ковида, — 90% не были привиты никогда. Так что прививка — серьезная защита от тяжелой стадии заболевания и смерти.

Похоже, что омикрон действительно менее летален, но не в 5–10 раз, а раза в 1,5–2 всего лишь, но это не должно никого успокаивать. Реальную нашу местную летальность от омикрона мы увидим примерно через две недели, а может, даже через три, по статистике оперштаба.

Сейчас новосибирцы не могут дождаться врача по несколько дней и приходят в поликлиники, сидят в очередях

Сейчас новосибирцы не могут дождаться врача по несколько дней и приходят в поликлиники, сидят в очередях

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— Некоторые эксперты говорили, что после омикрона пандемия завершится, потому что все быстро приобретут естественный иммунитет. Что вы об этом думаете?

— Во-первых, омикрон уже в очень существенной степени преодолевает вакцинный иммунитет. Он заметно отличается от исходного, «уханьского» варианта коронавируса, на котором построены все вакцины: в его геноме более 50 замен, что в сумме превышает замены во всех предыдущих вариантах коронавируса. Поэтому омикрон заражает и тех, кто вакцинирован раньше, чем 3–4 месяца назад. Утверждение, что он последний, я бы не принимал во внимание, потому что это уже измененный штамм, против которого плохо работают вакцины, и у него есть потенциал для дальнейшей эволюции.

— Ученые всего мира при появлении омикрона начали изучать, как он уклоняется от антител. До этого прогнозы по защитному эффекту существующих вакцин от омикрона были в районе 80%. Какие сейчас актуальные данные появились?

— Сейчас, по некоторым данным, даже меньше 50% защиты. Дело в том, что очень непросто определить иммунный статус человека, когда он уже заболел. За день до заболевания надо бы измерять у него наличие антител классов IgM и IgG. А как это сделать? Не просто. Поэтому я и думаю, что мы эти данные получим в течение месяца-двух.

— Хоть прогнозы и дело неблагодарное, как любят говорить эксперты, но всё же, какой будет пятая волна в Новосибирске с учетом имеющихся данных? Может у нас быть 2 тысячи заболевших за сутки?

— У нас в Новосибирской области уже более 1800 заболевших, поэтому и 2, и 3 тысячи — вполне реально. Это можно прогнозировать по аналогии со странами, в которых омикрон появился 1,5 месяца назад. Так что нужно готовиться к очень высокой волне. И готовить такое же число коек, как и для дельты, если не больше раза в два. В этом плане, я считаю, оперштаб сейчас действует стратегически правильно, снова перепрофилируя больницы под ковид.

Титры антител у Сергея Нетёсова после вакцинации в 50 раз выше, чем после перенесенного заболевания

Титры антител у Сергея Нетёсова после вакцинации в 50 раз выше, чем после перенесенного заболевания

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Я смотрю на аналоги — например, как было в Великобритании, в которой омикроновая волна уже начинает снижаться, а пришла она к ним в конце декабря. Поэтому, я думаю, что еще две недели будет рост. Но у нас рост может продолжаться дольше из-за меньшего в сравнении с Великобританией коллективного иммунитета — даже три недели, а не две. И снижение может быть тоже дольше из-за того, что коллективный иммунитет существенно ниже, чем в Великобритании. Потому что в Великобритании почти 80% людей вакцинировано, а у нас — меньше 60%.

— Сейчас обсуждают уже и разновидности омикрона, в частности стелс-омикрон — чем он отличается? Есть ли уже в России и Новосибирской области?

— То, что он есть в России, это абсолютно точно. Правда, это название скоро уйдет в прошлое. Если сейчас диагностика проводится так, что пока не определяет этот вариант, это не значит, что через неделю-две не появится других способов, которые позволят это сделать и ловить даже не два, а три известных варианта омикрона. Пока это возможно только в некоторых лабораториях.

Отличить омикрон от ОРВИ можно только с помощью лабораторной диагностики. Если кто-то хочет определять по симптомам, этот человек мыслит понятиями XIX века, в котором было только две болезни — чахотка и дизентерия. Сейчас не нужно гадать. Вариант омикрона гораздо ближе по симптоматике к сезонным ОРВИ, поэтому нельзя полагаться на симптомы — надо делать лабораторную диагностику.

Кстати, информация о конкретном варианте не важна с точки зрения лечения пациента, потому что лечение пока что симптоматическое. Точное знание о варианте нужно и важно эпидемиологам для мониторинга распространения вариантов вируса. То есть лабораторная диагностика до конкретного варианта и субварианта нужна науке, а не практическому лечению.

При омикроне тоже встречается поражение легких, но процент гораздо ниже, чем при предыдущих вариантах, замечает эксперт

При омикроне тоже встречается поражение легких, но процент гораздо ниже, чем при предыдущих вариантах, замечает эксперт

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— Как сейчас распределяются омикрон и дельта: они уже сравнялись в процентном соотношении в России, в Новосибирской области? Ранее, недели две назад, мы говорили с вами о том, что по стране омикрон был распространен примерно на 20%.

— Люди, которые занимаются секвенированием, получают результат через 3–4 дня, иногда через 7 после взятия пробы от больного. Получается, то, что происходит в данный момент, мы узнаем через неделю. Пятая волна почти полностью вызвана омикроном, потому что дельта у нас в декабре уже шла на спад. Сейчас в Новосибирске, по моей оценке, как минимум более 60% омикрона, и будет еще больше. Но что мы видим по Дании и другим странам — следующая волна идет со стелс-омикроном (субвариант BA.2), побеждая предшественника.

— На опыте какой страны, на ваш взгляд, нам можно поучиться?

— Стран, у которых не было ошибок, нет вообще. Все их делали. Две недели назад я приводил в пример Японию, в которой омикрон вызвал большую вспышку, хотя процент вакцинированных там приближается к 90%. Так вот, те меры, которые они принимали тогда, оказались недостаточными для противодействия омикрону. Но на самом деле перед омикроном они часть мер снизили — по поводу ресторанов, кафе и так далее. И сейчас их, по всей видимости, частично вернут.

Омикрон, как и вирус гриппа, патоген верхних дыхательных путей, но он может опускаться в легкие

Омикрон, как и вирус гриппа, патоген верхних дыхательных путей, но он может опускаться в легкие

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В Западной Европе уже началась вакцинация детей от 5 до 12 лет, а у нас даже вакцины для этой категории еще нет. Как мы знаем, дети сейчас болеют сильнее и, к сожалению, умирают, хотя и редко. И дельта, и омикрон сильнее поражают организм ребенка — это выяснено в последние месяцы.

Я бы сделал следующее — поскольку очевидно, что передача и дельты, и омикрона идет через мелкий аэрозоль, от него гораздо хуже защищают хирургические маски, но лучше — профессиональные: N95, KN95, FFP2. В Японии на них давно перешли и, надо сказать, заболеваемость существенно ниже, чем у нас. Можно рекомендовать людям переходить на эти маски, хотя они и дорогие.

Центры по контролю заболеваемости в США для перехода на эти дорогие маски предложили вешать на стену стенд с карманами, в которые можно положить такие дорогие респираторы — пять штук на рабочую неделю. И менять каждый день их. Тогда они за прошедшую неделю дезинфицируются кислородом воздуха или ультрафиолетовой лампой ночью более-менее и можно будет снова их надевать в течение месяца.

Нет конкретной цифры для определения защиты по антителам, но можно ориентироваться минимум на 3 месяца защиты от тяжелого течения и смерти после вакцинации

Нет конкретной цифры для определения защиты по антителам, но можно ориентироваться минимум на 3 месяца защиты от тяжелого течения и смерти после вакцинации

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Еще стоит исключить массовые сборища людей. Нужно четко и быстро изолировать заболевших. И повышать процент вакцинированных: только пара стран в Европе имеют показатели ниже, чем у нас. А Россия, к сожалению, в числе отстающих в Европе по уровню вакцинации.

Про вакцины люди думают, что они содержат какие-то вредные компоненты вируса. А ведь все вакцины, которые сейчас есть, содержат только один компонент коронавируса — либо S-белок, либо его ген. При естественном заражении живым вирусом у человека в организме размножаются более десятка вирусных белков, поэтому действие вируса гораздо более жесткое и вредное, чем действие вакцины. Да, есть люди, которые легко перенесли заболевание, в том числе и я. Но то, что им и мне повезло с иммунной системой, совсем не означает то, что с ней же повезет с другими вариантами коронавируса. Поэтому-то я и ревакцинировался в августе 2021 года.

— Читатели как раз спрашивают, какая вакцина всё же более эффективна?

— В России разрешены три вакцины. Пока эффективность и безопасность только одной из них подтверждена научными публикациями — это «Спутник V» и, соответственно, ее первый компонент — «Спутник Лайт». Поэтому, я считаю, что выбор у нас один.

Статистику смертности вакцинированных людей от коронавируса, я думаю, у нас ведут, но не публикуют. Почему — я не знаю.

— Сколько дней заразен человек с омикроном?

— Случаи бывают разные, потому что у людей разные особенности иммунных систем. Омикрон появился в Африке, потому что там 16% официально ВИЧ-инфицированных людей, у которых коронавирус может существовать несколько месяцев и даже до года — как минимум один такой случай описан. Поэтому лучше снять динамику наличия вируса по ПЦР-тесту и тесту на антиген из носоглотки, тогда вы точно будете знать, что вы либо выделяете вирус, либо уже не выделяете. Потому что это во многом — индивидуально.

Вакцинированные люди тоже болеют, им нужно носить маски, чтобы снизить дозу вирусной нагрузки от инфицированных людей, считает Сергей Нетёсов

Вакцинированные люди тоже болеют, им нужно носить маски, чтобы снизить дозу вирусной нагрузки от инфицированных людей, считает Сергей Нетёсов

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Сейчас сократили карантин до 7 дней. Есть такое понятие, как средняя температура по больнице: она будет ниже, если там есть морг. На самом деле человек может выделять вирус и после 7 дней. Заболевших всё равно выпишут только после отрицательного ПЦР.

— Считается, что омикрон не будет вызывать серьезного постковидного синдрома. На чем основано это мнение?

— На сайте ВОЗ уже есть информация о симптоматике и постковидном синдроме. Он есть, но число конкретных симптомов этого синдрома — более 10. А ведь мы пока наблюдаем ситуацию всего 2,5 месяца. Нужно гораздо дольше наблюдать.

— И традиционный завершающий вопрос: несмотря на то, что пятая волна сейчас идет, когда ждать шестую?

— Нужно не забывать, что у нас и дельта еще до сих пор немного циркулирует, не только один омикрон. Мы уже видели, что более типична ситуация, когда еще не закончилась одна волна и без перерыва пойдет уже следующая, лишь с небольшим понижением заболеваемости. Поэтому те люди, которые говорят, что омикрон пройдет и можно не вакцинироваться, недальновидно мыслят.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Шестая волна вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у омикрона есть, и он является, судя по всему, продолжением эволюции варианта альфа. А ведь возможно продолжение и у вариантов гамма и дельта. Так что нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. А надеяться лучше активно, поэтому вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, если прошло полгода с момента последней вакцинации или болезни.

Ранее мы рассказывали о том, медицинский обозреватель НГС объехал самые проблемные медучреждения Новосибирска и посмотрел, что там происходит.

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