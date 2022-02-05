«И 3 тысячи заболевших за сутки — вполне реально»: вирусолог Сергей Нетёсов — о силе пятой волны и подвидах омикрона

— Ученые всего мира при появлении омикрона начали изучать, как он уклоняется от антител. До этого прогнозы по защитному эффекту существующих вакцин от омикрона были в районе 80%. Какие сейчас актуальные данные появились?



— Сейчас, по некоторым данным, даже меньше 50% защиты. Дело в том, что очень непросто определить иммунный статус человека, когда он уже заболел. За день до заболевания надо бы измерять у него наличие антител классов IgM и IgG. А как это сделать? Не просто. Поэтому я и думаю, что мы эти данные получим в течение месяца-двух.

— Хоть прогнозы и дело неблагодарное, как любят говорить эксперты, но всё же, какой будет пятая волна в Новосибирске с учетом имеющихся данных? Может у нас быть 2 тысячи заболевших за сутки?



— У нас в Новосибирской области уже более 1800 заболевших, поэтому и 2, и 3 тысячи — вполне реально. Это можно прогнозировать по аналогии со странами, в которых омикрон появился 1,5 месяца назад. Так что нужно готовиться к очень высокой волне. И готовить такое же число коек, как и для дельты, если не больше раза в два. В этом плане, я считаю, оперштаб сейчас действует стратегически правильно, снова перепрофилируя больницы под ковид.