«И 3 тысячи заболевших за сутки — вполне реально»: вирусолог Сергей Нетёсов — о силе пятой волны и подвидах омикрона

На этой неделе вирусолог Сергей Нетёсов и медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко обсудили пятую волну в Новосибирске, вызванную омикроном. Когда ждать пика и стабилизации ситуации? Находят ли в регионе стелс-омикрон? Может ли быть 3 тысячи заболевших в сутки? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.
— Как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом в регионе сейчас?
— Ситуация такова — мы находимся в начале очень высокой волны: в ноябре в максимуме было чуть более 400 случаев, а вчера — 4 февраля — 1874. Такого не было еще никогда. Аналогичные волны, вызванные тем же вариантом коронавируса — омикрон, уже пережили некоторые страны. Например, в Великобритании максимум омикроновской волны в три с лишним раза превысил максимум волны, вызванной дельтой. Надо сказать, что уже по имеющимся данным, в основном тяжелые случаи в больницах — это пациенты невакцинированные вообще или те, кто сделал прививку давно. Более 9 месяцев назад.
Летальность и заражение тем или иным вариантом год назад и сейчас заметно отличаются по своей природе. Уже публиковалась на сайте НГС статистика по НСО: среди тех, кто умер от ковида, — 90% не были привиты никогда. Так что прививка — серьезная защита от тяжелой стадии заболевания и смерти.
Похоже, что омикрон действительно менее летален, но не в 5–10 раз, а раза в 1,5–2 всего лишь, но это не должно никого успокаивать. Реальную нашу местную летальность от омикрона мы увидим примерно через две недели, а может, даже через три, по статистике оперштаба.
— Некоторые эксперты говорили, что после омикрона пандемия завершится, потому что все быстро приобретут естественный иммунитет. Что вы об этом думаете?
— Во-первых, омикрон уже в очень существенной степени преодолевает вакцинный иммунитет. Он заметно отличается от исходного, «уханьского» варианта коронавируса, на котором построены все вакцины: в его геноме более 50 замен, что в сумме превышает замены во всех предыдущих вариантах коронавируса. Поэтому омикрон заражает и тех, кто вакцинирован раньше, чем 3–4 месяца назад. Утверждение, что он последний, я бы не принимал во внимание, потому что это уже измененный штамм, против которого плохо работают вакцины, и у него есть потенциал для дальнейшей эволюции.
— Ученые всего мира при появлении омикрона начали изучать, как он уклоняется от антител. До этого прогнозы по защитному эффекту существующих вакцин от омикрона были в районе 80%. Какие сейчас актуальные данные появились?
— Сейчас, по некоторым данным, даже меньше 50% защиты. Дело в том, что очень непросто определить иммунный статус человека, когда он уже заболел. За день до заболевания надо бы измерять у него наличие антител классов IgM и IgG. А как это сделать? Не просто. Поэтому я и думаю, что мы эти данные получим в течение месяца-двух.
— Хоть прогнозы и дело неблагодарное, как любят говорить эксперты, но всё же, какой будет пятая волна в Новосибирске с учетом имеющихся данных? Может у нас быть 2 тысячи заболевших за сутки?
— У нас в Новосибирской области уже более 1800 заболевших, поэтому и 2, и 3 тысячи — вполне реально. Это можно прогнозировать по аналогии со странами, в которых омикрон появился 1,5 месяца назад. Так что нужно готовиться к очень высокой волне. И готовить такое же число коек, как и для дельты, если не больше раза в два. В этом плане, я считаю, оперштаб сейчас действует стратегически правильно, снова перепрофилируя больницы под ковид.
Я смотрю на аналоги — например, как было в Великобритании, в которой омикроновая волна уже начинает снижаться, а пришла она к ним в конце декабря. Поэтому, я думаю, что еще две недели будет рост. Но у нас рост может продолжаться дольше из-за меньшего в сравнении с Великобританией коллективного иммунитета — даже три недели, а не две. И снижение может быть тоже дольше из-за того, что коллективный иммунитет существенно ниже, чем в Великобритании. Потому что в Великобритании почти 80% людей вакцинировано, а у нас — меньше 60%.
— Сейчас обсуждают уже и разновидности омикрона, в частности стелс-омикрон — чем он отличается? Есть ли уже в России и Новосибирской области?
— То, что он есть в России, это абсолютно точно. Правда, это название скоро уйдет в прошлое. Если сейчас диагностика проводится так, что пока не определяет этот вариант, это не значит, что через неделю-две не появится других способов, которые позволят это сделать и ловить даже не два, а три известных варианта омикрона. Пока это возможно только в некоторых лабораториях.
Отличить омикрон от ОРВИ можно только с помощью лабораторной диагностики. Если кто-то хочет определять по симптомам, этот человек мыслит понятиями XIX века, в котором было только две болезни — чахотка и дизентерия. Сейчас не нужно гадать. Вариант омикрона гораздо ближе по симптоматике к сезонным ОРВИ, поэтому нельзя полагаться на симптомы — надо делать лабораторную диагностику.
Кстати, информация о конкретном варианте не важна с точки зрения лечения пациента, потому что лечение пока что симптоматическое. Точное знание о варианте нужно и важно эпидемиологам для мониторинга распространения вариантов вируса. То есть лабораторная диагностика до конкретного варианта и субварианта нужна науке, а не практическому лечению.
— Как сейчас распределяются омикрон и дельта: они уже сравнялись в процентном соотношении в России, в Новосибирской области? Ранее, недели две назад, мы говорили с вами о том, что по стране омикрон был распространен примерно на 20%.
— Люди, которые занимаются секвенированием, получают результат через 3–4 дня, иногда через 7 после взятия пробы от больного. Получается, то, что происходит в данный момент, мы узнаем через неделю. Пятая волна почти полностью вызвана омикроном, потому что дельта у нас в декабре уже шла на спад. Сейчас в Новосибирске, по моей оценке, как минимум более 60% омикрона, и будет еще больше. Но что мы видим по Дании и другим странам — следующая волна идет со стелс-омикроном (субвариант BA.2), побеждая предшественника.
— На опыте какой страны, на ваш взгляд, нам можно поучиться?
— Стран, у которых не было ошибок, нет вообще. Все их делали. Две недели назад я приводил в пример Японию, в которой омикрон вызвал большую вспышку, хотя процент вакцинированных там приближается к 90%. Так вот, те меры, которые они принимали тогда, оказались недостаточными для противодействия омикрону. Но на самом деле перед омикроном они часть мер снизили — по поводу ресторанов, кафе и так далее. И сейчас их, по всей видимости, частично вернут.
В Западной Европе уже началась вакцинация детей от 5 до 12 лет, а у нас даже вакцины для этой категории еще нет. Как мы знаем, дети сейчас болеют сильнее и, к сожалению, умирают, хотя и редко. И дельта, и омикрон сильнее поражают организм ребенка — это выяснено в последние месяцы.
Я бы сделал следующее — поскольку очевидно, что передача и дельты, и омикрона идет через мелкий аэрозоль, от него гораздо хуже защищают хирургические маски, но лучше — профессиональные: N95, KN95, FFP2. В Японии на них давно перешли и, надо сказать, заболеваемость существенно ниже, чем у нас. Можно рекомендовать людям переходить на эти маски, хотя они и дорогие.
Центры по контролю заболеваемости в США для перехода на эти дорогие маски предложили вешать на стену стенд с карманами, в которые можно положить такие дорогие респираторы — пять штук на рабочую неделю. И менять каждый день их. Тогда они за прошедшую неделю дезинфицируются кислородом воздуха или ультрафиолетовой лампой ночью более-менее и можно будет снова их надевать в течение месяца.
Еще стоит исключить массовые сборища людей. Нужно четко и быстро изолировать заболевших. И повышать процент вакцинированных: только пара стран в Европе имеют показатели ниже, чем у нас. А Россия, к сожалению, в числе отстающих в Европе по уровню вакцинации.
Про вакцины люди думают, что они содержат какие-то вредные компоненты вируса. А ведь все вакцины, которые сейчас есть, содержат только один компонент коронавируса — либо S-белок, либо его ген. При естественном заражении живым вирусом у человека в организме размножаются более десятка вирусных белков, поэтому действие вируса гораздо более жесткое и вредное, чем действие вакцины. Да, есть люди, которые легко перенесли заболевание, в том числе и я. Но то, что им и мне повезло с иммунной системой, совсем не означает то, что с ней же повезет с другими вариантами коронавируса. Поэтому-то я и ревакцинировался в августе 2021 года.
— Читатели как раз спрашивают, какая вакцина всё же более эффективна?
— В России разрешены три вакцины. Пока эффективность и безопасность только одной из них подтверждена научными публикациями — это «Спутник V» и, соответственно, ее первый компонент — «Спутник Лайт». Поэтому, я считаю, что выбор у нас один.
Статистику смертности вакцинированных людей от коронавируса, я думаю, у нас ведут, но не публикуют. Почему — я не знаю.
— Сколько дней заразен человек с омикроном?
— Случаи бывают разные, потому что у людей разные особенности иммунных систем. Омикрон появился в Африке, потому что там 16% официально ВИЧ-инфицированных людей, у которых коронавирус может существовать несколько месяцев и даже до года — как минимум один такой случай описан. Поэтому лучше снять динамику наличия вируса по ПЦР-тесту и тесту на антиген из носоглотки, тогда вы точно будете знать, что вы либо выделяете вирус, либо уже не выделяете. Потому что это во многом — индивидуально.
Сейчас сократили карантин до 7 дней. Есть такое понятие, как средняя температура по больнице: она будет ниже, если там есть морг. На самом деле человек может выделять вирус и после 7 дней. Заболевших всё равно выпишут только после отрицательного ПЦР.
— Считается, что омикрон не будет вызывать серьезного постковидного синдрома. На чем основано это мнение?
— На сайте ВОЗ уже есть информация о симптоматике и постковидном синдроме. Он есть, но число конкретных симптомов этого синдрома — более 10. А ведь мы пока наблюдаем ситуацию всего 2,5 месяца. Нужно гораздо дольше наблюдать.
— И традиционный завершающий вопрос: несмотря на то, что пятая волна сейчас идет, когда ждать шестую?
— Нужно не забывать, что у нас и дельта еще до сих пор немного циркулирует, не только один омикрон. Мы уже видели, что более типична ситуация, когда еще не закончилась одна волна и без перерыва пойдет уже следующая, лишь с небольшим понижением заболеваемости. Поэтому те люди, которые говорят, что омикрон пройдет и можно не вакцинироваться, недальновидно мыслят.
СЮЖЕТ
Шестая волна вполне возможна, потому что эволюционный потенциал у омикрона есть, и он является, судя по всему, продолжением эволюции варианта альфа. А ведь возможно продолжение и у вариантов гамма и дельта. Так что нужно готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. А надеяться лучше активно, поэтому вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, если прошло полгода с момента последней вакцинации или болезни.
Ранее мы рассказывали о том, медицинский обозреватель НГС объехал самые проблемные медучреждения Новосибирска и посмотрел, что там происходит.