«Звездец происходит»: 5 дней ждали врача, а потом пошли в общую очередь — репортаж из поликлиник

Читатели НГС с начала этой недели присылают в редакцию фотографии очередей в поликлиниках, которые порой заканчиваются на улице — людям приходится стоять с температурой на морозе. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко в один день проехала по пяти филиалам разных поликлиник, на которые жаловались новосибирцы, и посмотрела своими глазами на то, как пятая волна коронавируса накрывает Новосибирск. Оказалось, люди возмущены далеко не очередями. Подробности — в нашем репортаже.
Поликлиника
№ 16
Первой точкой моего маршрута стал филиал поликлиники
На первый взгляд очередь кажется небольшой, но из-за нее поход к терапевту может занять до двух и более часов. Так, сразу несколько человек рассказали, что пришли в 9-м часу утра — мы же с ними общались в районе 11. Людей уже не удивляет, что они попадут к специалисту к полудню.
Среди тех, кто вот-вот зайдет за заветную дверь, — Яна, которая два дня ждала дома врача и в итоге дошла до поликлиники сама, чтобы просидеть в очереди три часа.
— Сейчас, пока в очереди стояла, мне позвонили с городского номера и уточнили, жду ли я еще врача. Заболела я примерно неделю назад: сделала платно тест, потому что бесполезно врача ждать. Результат оказался положительным. А сейчас нужно, чтобы на работу выпустили, — поясняет девушка.
У сидящей рядом Алены нет симптомов коронавируса, но она является контактной — болеют ее дети 7 и 15 лет.
— Домой попыталась вызвать врача по 122, но сказали, что врач придет брать мазок в течение пяти дней. Ковид у моих детей. К ним трое суток врач не приходил, пока я не пришла разбираться, потому что потеряли вызов. Четыре дня делали мазок — вчера пришел положительный. Направление на мазок сразу мне не дали: в регистратуре сказали, что сначала нужно отсидеть очередь к врачу, — возмущается она.
После очереди, в конце коридора, находится кабинет, в котором берут ПЦР. Чтобы сюда попасть, люди должны отсидеть несколько часов, а здесь, по сути, никого нет. Возле него я встретила только двух человек — одна женщина выходила оттуда, а другая зашла и через пару минут тоже вышла. Ее зовут Татьяна. По словам сибирячки, она уже болела в июле 2021 года — ситуация в поликлинике была примерно такой же.
— Я в девятом часу пришла, сейчас вышла в 11. У терапевта стало гораздо меньше людей сейчас. Но в любом случае сначала все идут к нему, получают направление на ПЦР.
На выходе из поликлиники я успеваю поговорить еще и с Валентиной Яковлевной. Она приходила за результатом теста, потому что дозвониться не получается, а на «Госуслуги» у нее ничего не приходит:
— Мазок взяли в понедельник. Сегодня сказали, что только в пятницу будет готов. Нужно будет еще раз приехать.
На выходе из поликлиники я встретила пару, которая зашла и тут же вышла, испугавшись очереди. Они не дождались бригады дома в течение шести дней, поэтому пошли в поликлинику делать ПЦР. Увидев толпу в коридоре, решили попытать удачу в другом ее филиале — на Вавилова, 12, где тоже принимающий пациентов с ОРВИ. Он находится в шаговой доступности.
Там действительно меньше народу. Нет очереди на улице, только видно переполненную урну у дверей поликлиники, из которой падают использованные медицинские маски. На двери предупреждающая запись: «Красная зона».
Человек семь стоят у регистратуры и около десяти сидят в коридоре. Среди них мама и дочка, которые пришли, не дождавшись врача дома в течение пяти дней.
— Здесь недолго сидим. Мы пришли на Римского-Корсакова: там очень много народу, поэтому нас отправили сюда, — объясняет мама.
Поликлиника
№ 2
Следующая точка моего маршрута — поликлиника
Возле этих кабинетов сидят чуть более десяти человек. На мой вопрос, долго ли они ждут врача, никто не ответил — у людей не было желания говорить.
Госпиталь ветеранов войн
№ 3
На фоне остальных он выделяется и простором, и продуманностью на разных этапах: есть и антисептики, и большое количество бахил, и термометрия. Очередей нет, к тому же через главный вход здесь и не принимают пациентов с ОРВИ. Только в регистратуре стояла женщина, которая переживала, что не может попасть к кардиологу из-за приостановки плановой помощи в регионе.
Сотрудница госпиталя подсказала мне, что с признаками ОРВИ принимают отдельно — с торцов здания. То есть учреждение смогло организовать даже две отдельные зоны.
С правой стороны здания в очереди сидят всего три человека, один даже успел зайти к врачу при мне. С левой стороны здания помещение меньше, а людей побольше, но в целом очередь движется.
Поликлиника № 27
Финальная точка в нашей поездке. В кабинете, где принимают детей с признаками ОРВИ, очереди нет — на приеме находится одна семья. На улице я встречаю Наталью, которая смогла взять талон на ПЦР только на завтра.
— Третий день ждали врача. У нас в семье есть маленький ребенок — 7 месяцев, поэтому сами пришли на прием. Для взрослых талоны на ПЦР уже закончились, поэтому я взяла только на следующий день.
Я захожу внутрь. Возле кабинета терапевта, который принимает взрослых, всего четыре человека. Одна женщина среди сидящих — Юля — отмечает, что очередь движется очень быстро. Только она это договаривает, как следующего пациента приглашают к врачу.
Но на входе к администратору один за другим подходят возмущенные люди, которые не смогли дождаться врача дома. Подходят в том числе с положительным тестом на ковид, нарушая изоляцию. Администратор сделал замечание одной из пришедших девушек, но наткнулся на встречное возмущение — пациенты не дождались дома врача, поэтому и пришли сами.
Еще один такой же пациент — Валерий — вынудил администратора объясниться.
— Задержка — 2–3 дня. Если будет ухудшение, вызывайте скорую. Не успевают доктора: по 210 вызовов. Там висят памятки, чтобы вы знали, что принимать, — объясняет ему администратор и показывает на стену напротив, на которой распечатаны около 10 листов с разъяснениями, что делать при температуре и так далее.
Валерий в беседе со мной едва нашел цензурные выражения, чтобы охарактеризовать происходящее:
— Вам мягко сказать? Звездец здесь происходит. У меня у девушки положительный тест. Сказали, что если будет плохо, звоните на этот номер поликлиники. Нет врачей. Как тут на самоизоляции быть — мне непонятно. Два человека с положительным тестом ждут врача второй день.
— А у вашей девушки высокая температура? — уточняю я.
— А вы врач? Не очень высокая, — отвечает Валерий и выходит на улицу поговорить по телефону.
Мужчина не верит, что врачи придут скоро, поэтому планирует жаловаться на эту ситуацию.
В поликлинику тем временем продолжают идти новые люди в масках и респираторах с симптомами ОРВИ, которых можно узнать издалека по характерному кашлю.
Как на это реагирует Минздрав
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова во время прямого эфира на официальной странице областного правительства во «ВКонтакте» 2 февраля подтвердила, что есть повышенная нагрузка в ряде поликлиник, особенно где большое количество прикрепленного населения, например
— Да, есть часы пик, особенно утренние часы, особенно в понедельник. Когда одномоментно приходит большое количество людей. Приглашение в поликлинику допустимо.
Она заметила, что врачи стараются назначать повторное время приема, чтобы избежать скученности.
По словам Елены Аксеновой, ситуация с ожиданием врачей на дому пациентами с ОРВИ находится на контроле ежедневно и нагрузка постоянно меняется.
— На особом контроле держим Заельцовский район — 27-я поликлиника — самая крупная. Да, я подтверждаю: есть факты, которые мы отрабатываем с администрацией по каким-то причинам. Отчасти причина в том, что сейчас болеют и медработники. Кроме того, 16-я поликлиника в Ленинском районе и на этой неделе был ряд обращений по Первомайскому району — 19-я больница, — перечисляет замминистра.
И добавляет, что для отработки такой нагрузки уже было увеличено количество операторов единой регистратуры (122) с 30–40 в допандемийное время до 220, в поликлиниках города созданы 330 ковидных бригад, обслуживающих вызовы на дому. Всего же дополнительно к оказанию помощи привлечено более 2000 медиков.
По информации регионального Минцифры, по телефону 122 в понедельник поступило 55 тысяч вызовов, что в 11 раз выше, чем в обычный день. Сейчас ежедневно — порядка 30–40 тысяч звонков.
По поводу ожидания результатов ПЦР Елена Аксенова уточнила, что сейчас в рамках ОМС работает 24 лаборатории — государственные и частные. Они позволяют проводить более 20 тысяч исследований за сутки. В ближайшее время в районах области откроются еще три лаборатории. Проблемы, по словам замминистра, бывают с логистикой. Например, трудности могут быть, если материал забрали в пятницу вечером.
— В пятницу забрали, в субботу отвезли, в воскресенье лаборатория выдала результат во второй половине дня, в понедельник утром врач увидел, — привела пример возможной задержки в тестировании замминистра.
В редакцию НГС со 2 по 4 февраля написало несколько читателей, которые ждали врача от 3 до 7 дней. Их данные журналист НГС передал в Минздрав, который помог разобраться в ситуации.
Ранее мы рассказывали, получат ли больничный те новосибирцы, которые несколько дней ждут врача.
СЮЖЕТ
Вы тоже столкнулись с проблемами в получении медицинской помощи? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram). В сообщении укажите свое имя и номер поликлиники.