«Звездец происходит»: 5 дней ждали врача, а потом пошли в общую очередь — репортаж из поликлиник

По словам Елены Аксеновой, ситуация с ожиданием врачей на дому пациентами с ОРВИ находится на контроле ежедневно и нагрузка постоянно меняется.



— На особом контроле держим Заельцовский район — 27-я поликлиника — самая крупная. Да, я подтверждаю: есть факты, которые мы отрабатываем с администрацией по каким-то причинам. Отчасти причина в том, что сейчас болеют и медработники. Кроме того, 16-я поликлиника в Ленинском районе и на этой неделе был ряд обращений по Первомайскому району — 19-я больница, — перечисляет замминистра.



И добавляет, что для отработки такой нагрузки уже было увеличено количество операторов единой регистратуры (122) с 30–40 в допандемийное время до 220, в поликлиниках города созданы 330 ковидных бригад, обслуживающих вызовы на дому. Всего же дополнительно к оказанию помощи привлечено более 2000 медиков.



По информации регионального Минцифры, по телефону 122 в понедельник поступило 55 тысяч вызовов, что в 11 раз выше, чем в обычный день. Сейчас ежедневно — порядка 30–40 тысяч звонков.



По поводу ожидания результатов ПЦР Елена Аксенова уточнила, что сейчас в рамках ОМС работает 24 лаборатории — государственные и частные. Они позволяют проводить более 20 тысяч исследований за сутки. В ближайшее время в районах области откроются еще три лаборатории. Проблемы, по словам замминистра, бывают с логистикой. Например, трудности могут быть, если материал забрали в пятницу вечером.

— В пятницу забрали, в субботу отвезли, в воскресенье лаборатория выдала результат во второй половине дня, в понедельник утром врач увидел, — привела пример возможной задержки в тестировании замминистра.



В редакцию НГС со 2 по 4 февраля написало несколько читателей, которые ждали врача от 3 до 7 дней. Их данные журналист НГС передал в Минздрав, который помог разобраться в ситуации.



Ранее мы рассказывали, получат ли больничный те новосибирцы, которые несколько дней ждут врача.