Получат ли больничный те, кто несколько дней ждет врача. Ответ новосибирского Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что сейчас у всех пациентов есть возможность получить больничный лист в электронном виде и его действительно могут открыть с момента обращения, даже если врач не дошел в день вызова.

На этот вопрос журналиста НГС она ответила во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице правительства Новосибирской области.

Елена Аксенова уточнила, что если из-за нагрузки врач не дошел до пациента, но при этом пригласил его в поликлинику или же позвонил для аудиоконтроля, то пациентам не стоит беспокоиться о больничном: его выдадут.