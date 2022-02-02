Получат ли больничный те, кто несколько дней ждет врача. Ответ новосибирского Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что сейчас у всех пациентов есть возможность получить больничный лист в электронном виде и его действительно могут открыть с момента обращения, даже если врач не дошел в день вызова.
На этот вопрос журналиста НГС она ответила во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице правительства Новосибирской области.
Елена Аксенова уточнила, что если из-за нагрузки врач не дошел до пациента, но при этом пригласил его в поликлинику или же позвонил для аудиоконтроля, то пациентам не стоит беспокоиться о больничном: его выдадут.
Замминистра также сказала, что ситуация с ожиданием врачей на дому пациентами с ОРВИ находится на контроле ежедневно, а нагрузка постоянно меняется:
— На особом контроле держим Заельцовский район:
С начала этой недели в редакцию НГС поступают звонки и письма с сообщениями о том, что люди несколько дней не могут дождаться врача и не знают, как получить больничный.
Например, читательница Наталья вызвала врача вчера,
— Как мне быть? Я глухая, не слышу. Папа вызвал врача на дом и ждал со мной, потому что я не смогу услышать домофон и открыть квартиру. Но врач не пришел ни вчера, ни сегодня. Много раз звонили в поликлинику — невозможно дозвониться. По номеру 122 — тоже. Как быть с больничным? И как лечиться? Я не знаю, какие препараты нужны.
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы в мороз начали выстраиваться на улицах в очереди на ПЦР.
СЮЖЕТ
Вы тоже столкнулись с проблемами в получении медицинской помощи? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: