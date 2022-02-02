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Получат ли больничный те, кто несколько дней ждет врача. Ответ новосибирского Минздрава

Каждая поликлиника сейчас может оформить больничный в электронном виде

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Еще на прошлой неделе новосибирцы рассказывали, что врачи приходят, а на этой неделе во многих поликлиниках возникли трудности из-за повышенной нагрузки

Еще на прошлой неделе новосибирцы рассказывали, что врачи приходят, а на этой неделе во многих поликлиниках возникли трудности из-за повышенной нагрузки

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Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что сейчас у всех пациентов есть возможность получить больничный лист в электронном виде и его действительно могут открыть с момента обращения, даже если врач не дошел в день вызова.

На этот вопрос журналиста НГС она ответила во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице правительства Новосибирской области.

Елена Аксенова уточнила, что если из-за нагрузки врач не дошел до пациента, но при этом пригласил его в поликлинику или же позвонил для аудиоконтроля, то пациентам не стоит беспокоиться о больничном: его выдадут.

Замминистра также сказала, что ситуация с ожиданием врачей на дому пациентами с ОРВИ находится на контроле ежедневно, а нагрузка постоянно меняется:

— На особом контроле держим Заельцовский район: 27-я поликлиника — самая крупная поликлиника. Да, я подтверждаю: есть факты, которые мы отрабатываем с администрацией по каким-то причинам. Отчасти причина в том, что сейчас болеют и медработники. Кроме того, 16-я поликлиника в Ленинском районе. И на этой неделе был ряд обращений по Первомайскому району — 19-я больница.

С начала этой недели в редакцию НГС поступают звонки и письма с сообщениями о том, что люди несколько дней не могут дождаться врача и не знают, как получить больничный.

Например, читательница Наталья вызвала врача вчера, 1 февраля, и до сих пор ждет:

— Как мне быть? Я глухая, не слышу. Папа вызвал врача на дом и ждал со мной, потому что я не смогу услышать домофон и открыть квартиру. Но врач не пришел ни вчера, ни сегодня. Много раз звонили в поликлинику — невозможно дозвониться. По номеру 122 — тоже. Как быть с больничным? И как лечиться? Я не знаю, какие препараты нужны.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы в мороз начали выстраиваться на улицах в очереди на ПЦР.

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