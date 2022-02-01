Как вызвать врача на дом при симптомах коронавируса или ОРВИ в Новосибирске? Инструкция НГС

1
Как вызвать врача из поликлиники
При повышении температуры, появления боли в горле, насморка, кашля и других симптомов ОРВИ, коронавируса вызовите врача. Это можно сделать следующими способами:
- по телефону единой регистратуры 122 (с сегодняшнего дня работает только этот номер);
- в личном кабинете на «Госуслугах»;
- в «Телеграме» с помощью чат-бота «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot);
- по телефону call-центров поликлиники.
Все вызовы равнозначны, поступают в единую базу данных, их не нужно дублировать по другим каналам, предупреждают в Минздраве Новосибирской области.
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2
Когда вызывать скорую помощь?
В ведомстве напоминают, что при неосложненной температуре скорую помощь вызывать не нужно:
— Скорая помощь — это неотложная помощь в ситуациях, когда возникает угроза жизни или требуются экстренные меры при внезапных острых состояниях. Назначают лечение, выписывают рецепты, выдают бесплатные лекарства, делают тесты на коронавирус, оформляют больничный лист медики поликлиник.
Звоните в скорую помощь по телефону 103, если ваше состояние резко ухудшилось, дыхание стало чаще 22–24 вдохов в минуту, появилась одышка, боли за грудиной, сатурация — ниже 94–95%, рекомендуют в Минздраве.
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3
Мазок возьмут на дому или нужно идти в поликлинику?
При тяжелом и среднетяжелом течении болезни инфекционная бригада приедет домой: врач осмотрит пациента и возьмет мазок для исследования методом ПЦР. При необходимости оформит больничный лист.
— В случае легкого течения инфекции пациента могут пригласить в поликлинику на прием или тестирование на коронавирусную инфекцию. Во всех поликлиниках организованы отдельные зоны для посетителей с респираторными проявлениями и температурой. Потоки инфекционных и неинфекционных пациентов разделены, — уверяют в министерстве.
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4
Как я могу узнать результат теста?
Результат ПЦР-теста вам может сообщить сотрудник поликлиники по телефону, он может прийти на мобильный в качестве сообщения от лаборатории и появиться в личном кабинете на «Госуслугах».
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5
Мне дадут бесплатные лекарства?
В Минздраве поясняют, что врач оценивает состояние пациента и назначает терапию с учетом симптомов и тяжести болезни. В соответствии с этим врач выдаст бесплатные лекарства из списка рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции.
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6
Что делать, если состояние ухудшилось?
После приема в поликлинике или на дому врач должен оставить вам телефон кабинета дистанционного консультирования, по которому в часы работы поликлиники можно задать вопросы о лечении или сообщить об ухудшении состояния.
— Амбулаторные пациенты находятся под дистанционным мониторингом. Контролировать ваше самочувствие по телефону могут сотрудники поликлиник или робот Ксения. Если состояние больного ухудшится, к нему на дом придет врач, чтобы скорректировать терапию и тактику лечения, дать направление на госпитализацию в случае необходимости. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте не менее 2 литров жидкости в день, — советуют в Минздраве.
У вас остались вопросы? Вам отказали в операции или приеме к специалисту из-за остановки плановой помощи? Вы провели много часов в очереди в поликлинике? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
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