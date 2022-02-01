Как вызвать врача на дом при симптомах коронавируса или ОРВИ в Новосибирске? Инструкция НГС

При повышении температуры, появления боли в горле, насморка, кашля и других симптомов ОРВИ, коронавируса вызовите врача. Это можно сделать следующими способами:

по телефону единой регистратуры 122 (с сегодняшнего дня работает только этот номер);

в личном кабинете на «Госуслугах»;

в «Телеграме» с помощью чат-бота «Мое здоровье НСО» (@NSO124_bot);

по телефону call-центров поликлиники.



Все вызовы равнозначны, поступают в единую базу данных, их не нужно дублировать по другим каналам, предупреждают в Минздраве Новосибирской области.

