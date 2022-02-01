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«Больных людей держат на морозе!»: очереди на ПЦР начали выстраиваться на улицах — объяснение Минздрава

Пациенты стоят с повышенной температурой, кашлем, насморком

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По словам Анны, люди стояли на улице в том числе с повышенной температурой

По словам Анны, люди стояли на улице в том числе с повышенной температурой

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Очереди из новосибирцев на ПЦР вчера, 31 января, выстроились в несколько поликлиник города прямо на улице. Минздрав региона объяснил, почему так происходит.

Об очереди в поликлинику при городской больнице № 3 редакции НГС рассказала читательница Анна.

— Людей с признаками ОРВИ и температурой отправляют в отделение физиотерапии, где оборудовали первичный прием заболевших людей. Люди стоят в очереди на улице, чтобы сдать ПЦР. Маразм! Больных людей держат на морозе! — написала девушка.

По словам Анны, вечером очередь была уже внутри здания, а не возле него

По словам Анны, вечером очередь была уже внутри здания, а не возле него

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Анна не смогла попасть в поликлинику в первой половине дня, поэтому поехала повторно вечером и только тогда попала в помещение. По ее словам, оно небольшое.

— Людей много — все с кашлем! За 40 минут прошло только три человека. Люди сидят очень близко друг к другу: никакой социальной дистанции. Из очереди люди уходят, потому что ожидание утомляет. По отзывам — утром попасть вообще нереально, в обед — невероятно долго, вечером — минимум час ожидания. Врача на дом вызвать можно, но ожидание 3–4 дня! В поликлинике советуют идти самим в этот кабинет на Ветлужской, 8. И это при температуре! — пересказывает услышанное в очереди Анна.

Она уточняет, что с ней были и люди, которые не дождались врача дома.

— 5 минут до конца рабочего дня, в очереди еще 6 человек. Но врачам спасибо: не отказывают в приеме. Бедные врачи, они очень устали, — сочувствует медработникам Анна.

Возле поликлиники <nobr class="_">№ 2</nobr> тоже собрались люди с температурой, несмотря на температуру около -10 градусов

Возле поликлиники № 2 тоже собрались люди с температурой, несмотря на температуру около -10 градусов

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О такой же ситуации у поликлиники № 2 вечером 31 января рассказала и читательница Екатерина:

— Всех, кто с симптомами даже легкой простуды, принимают отдельно, как мне сказали: «36-й кабинет, вход с торца». Так вот, пришла я туда, а там очередь на улице! Просто на улице стоят люди с температурой, кашлем и так далее. Народу немерено. Я даже ждать не стала, так и уехала... Поняла, что разболеюсь еще больше, если постою на улице. А про регистратуру даже говорить не буду — и так всё понятно.

В Минздраве региона журналисту НГС сообщили, что система здравоохранения в настоящее время испытывает колоссальную нагрузку:

СЮЖЕТ

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— Медики работают сверхурочно, прикладывая максимальные усилия, чтобы оказать помощь всем обратившимся как на дому, так и в поликлиниках.

Ранее мы рассказывали о том, что Минздрав заявлял о нехватке врачей в поликлинике № 16, где пациенты жаловались на очереди на ПЦР.

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