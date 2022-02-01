«Больных людей держат на морозе!»: очереди на ПЦР начали выстраиваться на улицах — объяснение Минздрава

Очереди из новосибирцев на ПЦР вчера, 31 января , выстроились в несколько поликлиник города прямо на улице. Минздрав региона объяснил, почему так происходит.

Об очереди в поликлинику при городской больнице № 3 редакции НГС рассказала читательница Анна.

— Людей с признаками ОРВИ и температурой отправляют в отделение физиотерапии, где оборудовали первичный прием заболевших людей. Люди стоят в очереди на улице, чтобы сдать ПЦР. Маразм! Больных людей держат на морозе! — написала девушка.