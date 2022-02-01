«Больных людей держат на морозе!»: очереди на ПЦР начали выстраиваться на улицах — объяснение Минздрава

Очереди из новосибирцев на ПЦР вчера,
Об очереди в поликлинику при городской больнице
— Людей с признаками ОРВИ и температурой отправляют в отделение физиотерапии, где оборудовали первичный прием заболевших людей. Люди стоят в очереди на улице, чтобы сдать ПЦР. Маразм! Больных людей держат на морозе! — написала девушка.
Анна не смогла попасть в поликлинику в первой половине дня, поэтому поехала повторно вечером и только тогда попала в помещение. По ее словам, оно небольшое.
— Людей много — все с кашлем! За 40 минут прошло только три человека. Люди сидят очень близко друг к другу: никакой социальной дистанции. Из очереди люди уходят, потому что ожидание утомляет. По отзывам — утром попасть вообще нереально, в обед — невероятно долго, вечером — минимум час ожидания. Врача на дом вызвать можно, но ожидание
Она уточняет, что с ней были и люди, которые не дождались врача дома.
— 5 минут до конца рабочего дня, в очереди еще 6 человек. Но врачам спасибо: не отказывают в приеме. Бедные врачи, они очень устали, — сочувствует медработникам Анна.
О такой же ситуации у поликлиники
— Всех, кто с симптомами даже легкой простуды, принимают отдельно, как мне сказали: «
В Минздраве региона журналисту НГС сообщили, что система здравоохранения в настоящее время испытывает колоссальную нагрузку:
СЮЖЕТ
— Медики работают сверхурочно, прикладывая максимальные усилия, чтобы оказать помощь всем обратившимся как на дому, так и в поликлиниках.
Ранее мы рассказывали о том, что Минздрав заявлял о нехватке врачей в поликлинике