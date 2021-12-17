Не хватает 100 сотрудников: Минздрав заявил о проблеме в поликлинике № 16, где жаловались на очереди

Минздрав Новосибирской области рассказал, что поликлинике № 16 не хватает более 100 медработников.



Пациенты этого учреждения уже жаловались редакции НГС на возникающие очереди к терапевтам. 8 ноября в отделении по адресу Римского-Корсакова, 7/1 собралась очередь, которая растянулась на весь коридор.



В ведомстве журналисту НГС пояснили, что в штатном расписании поликлиники № 16 на 2021 год предусмотрены 498,25 ставки медицинских работников, а заняты из них в настоящее время — 390: