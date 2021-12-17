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Не хватает 100 сотрудников: Минздрав заявил о проблеме в поликлинике № 16, где жаловались на очереди

Часть устроенных терапевтов работает в пунктах вакцинации и инфекционных бригадах

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В такой очереди в ноябре пациенты ждали направлений на <nobr>ПЦР-тесты</nobr>

В такой очереди в ноябре пациенты ждали направлений на ПЦР-тесты

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Минздрав Новосибирской области рассказал, что поликлинике № 16 не хватает более 100 медработников.

Пациенты этого учреждения уже жаловались редакции НГС на возникающие очереди к терапевтам. 8 ноября в отделении по адресу Римского-Корсакова, 7/1 собралась очередь, которая растянулась на весь коридор.

В ведомстве журналисту НГС пояснили, что в штатном расписании поликлиники № 16 на 2021 год предусмотрены 498,25 ставки медицинских работников, а заняты из них в настоящее время — 390:

— Руководством поликлиники № 16 ведется постоянная работа по привлечению специалистов в штат медицинского учреждения, информация о вакансиях размещена на сайте поликлиники и на других специализированных информационных pecypcax. Так, в 2021 году в учреждение принято на работу 79 медицинских работников — 48 врачей и 31 сотрудник среднего медицинского персонала.

По информации администрации поликлиники № 16, в учреждении сформирован 61 территориальный участок для оказания медпомощи взрослым:

— Вceгo в поликлинике № 16 занято 60,25 ставки врачей-терапевтов, в том числе 52,5 ставки участковых. Следует отметить, что 9 врачей терапевтической службы задействованы в работе 7 пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, еще 17 врачей работают в инфекционных бригадах, оказывают медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным на 14 декабря 2021 года, 7 терапевтов находятся в отпуске, 2 терапевта — на листке временной нетрудоспособности.

Ранее мы рассказывали, что в новосибирских поликлиниках собираются огромные очереди к педиатрам — это связано с увеличением случаев заболевания ОРВИ.

Если вы тоже попали в большую очередь в медицинском учреждении или столкнулись с другой проблемой, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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