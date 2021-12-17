Не хватает 100 сотрудников: Минздрав заявил о проблеме в поликлинике № 16, где жаловались на очереди

Минздрав Новосибирской области рассказал, что поликлинике
Пациенты этого учреждения уже жаловались редакции НГС на возникающие очереди к терапевтам. 8 ноября в отделении по адресу Римского-Корсакова, 7/1 собралась очередь, которая растянулась на весь коридор.
В ведомстве журналисту НГС пояснили, что в штатном расписании поликлиники
— Руководством поликлиники
По информации администрации поликлиники
— Вceгo в поликлинике
Ранее мы рассказывали, что в новосибирских поликлиниках собираются огромные очереди к педиатрам — это связано с увеличением случаев заболевания ОРВИ.
Если вы тоже попали в большую очередь в медицинском учреждении или столкнулись с другой проблемой, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону