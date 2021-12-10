«Кто-то стоит уже не первый день»: жители Новосибирска пожаловались на огромные очереди к педиатрам

В пятницу, 10 декабря, несколько жительниц Новосибирска пожаловались в редакцию НГС на то, что в детских поликлиниках на прием к участковому педиатру собираются длинные очереди.

Так, одна из читательниц, обратившаяся в поликлинику № 19, рассказала, что пришла на прием по предварительной записи, чтобы взять направление на анализы и получить справку в сад. Однако увидела огромную толпу.

— Принимают всего два врача. Толпа только к одному. В толпе все, кто записался и кто не записывался. О том, чтобы были две очереди из записавшихся и незаписавшихся и чтобы идти через одного, здесь не слышали. Обозвали как могли, заверили, что очередь сугубо живая. Спросили, как мне удалось записаться, если к врачу не записывают. Сказали, что врач им сказал, что очередь сугубо живая и я просто должна встать в конец этой самой огромной очереди. Кто-то стоит уже не первый день и не может попасть к врачу. Ждать приема несколько часов у меня возможности не было, и я ушла. Потом уже из дома попыталась записаться к врачу, мне сказали, что записывают только детей до года. Можно прийти по живой очереди, но не факт, что примут, — описала женщина.