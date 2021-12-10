10 декабря пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 3/10
usd 73.60
eur 83.34
Тема дняКакие продукты подорожали сильнее всего
Все новости
Все новости

«Кто-то стоит уже не первый день»: жители Новосибирска пожаловались на огромные очереди к педиатрам

В Минздраве прокомментировали ситуацию

1 372
36Обсудить

Поделиться

Людям приходится часами стоять в очередях

Людям приходится часами стоять в очередях

Поделиться

В пятницу, 10 декабря, несколько жительниц Новосибирска пожаловались в редакцию НГС на то, что в детских поликлиниках на прием к участковому педиатру собираются длинные очереди.

Так, одна из читательниц, обратившаяся в поликлинику № 19, рассказала, что пришла на прием по предварительной записи, чтобы взять направление на анализы и получить справку в сад. Однако увидела огромную толпу.

— Принимают всего два врача. Толпа только к одному. В толпе все, кто записался и кто не записывался. О том, чтобы были две очереди из записавшихся и незаписавшихся и чтобы идти через одного, здесь не слышали. Обозвали как могли, заверили, что очередь сугубо живая. Спросили, как мне удалось записаться, если к врачу не записывают. Сказали, что врач им сказал, что очередь сугубо живая и я просто должна встать в конец этой самой огромной очереди. Кто-то стоит уже не первый день и не может попасть к врачу. Ждать приема несколько часов у меня возможности не было, и я ушла. Потом уже из дома попыталась записаться к врачу, мне сказали, что записывают только детей до года. Можно прийти по живой очереди, но не факт, что примут, — описала женщина.

Еще одна читательница сообщила, что подобная ситуация наблюдается в детской поликлинике № 18 по адресу Халтурина, 30.

— Очереди с детьми в один кабинет, время ожидания и попадания к врачу достигает 3–4 часов, — сообщила она.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области прокомментировали ситуацию.

— В связи с увеличившимся в регионе количеством случаев ОРВИ среди детей значительно выросла нагрузка на участковых педиатров. Врачи в поликлиниках № 18 и 19 обслуживают вызовы на дом до 22–23 часов. Тех, кто обращается за неотложной медицинской помощью непосредственно в поликлиники, педиатры принимают до последнего пациента, — объяснили в ведомстве.

В ноябре в поликлинике № 16 собралась очередь из пациентов, которые ждали направления на ПЦР-тесты.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Минздравочередь в больницеполиклиника
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться