В поликлинике №16 собралась очередь: пациенты ждут направлений на ПЦР-тесты

В Новосибирске в поликлинике люди выстроились в очередь из-за тестов на ковид
В Новосибирске 8 ноября в отделении поликлиники
— Приходишь в живую очередь к врачу, который дает направление на мазок на
Как рассказал читатель НГС, даже в случае, когда врач приходит на дом, получить результаты
— Невозможно получить результаты
В приемной поликлиники
Новосибирцы собрались в огромные очереди в пункты вакцинации. 2 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов проконтролировал работу двух пунктов вакцинации в «МЕГЕ». Медицинский обозреватель НГС поговорила с людьми в очереди о том, почему они пришли на прививку только сейчас, в разгар четвертой волны.