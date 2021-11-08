В поликлинике №16 собралась очередь: пациенты ждут направлений на ПЦР-тесты

В Новосибирске 8 ноября в отделении поликлиники № 16 по адресу Римского-Корсакова, 7/1 собралась очередь к терапевту. Очередь растянулась на весь коридор. Как рассказала читательница НГС, люди стояли к терапевту, чтобы получить направление на ПЦР-тест .



— Приходишь в живую очередь к врачу, который дает направление на мазок на ПЦР-тест, и идешь сдаешь мазок. Душно, жарко, здоровые, больные — все стоят. Я просто стоять не стала. Я побоялась заболеть. А больше никак. Это же просто кошмар. И представляете, какой всплеск будет. В одну бочку затолкали, и все стоят, — рассказала читательница НГС Наталья.