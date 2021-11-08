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В поликлинике №16 собралась очередь: пациенты ждут направлений на ПЦР-тесты

Сибиряки также не могут дозвониться до поликлиники, чтобы получить результаты теста

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Новосибирцы выстроились в очередь к терапевту

Новосибирцы выстроились в очередь к терапевту

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В Новосибирске в поликлинике люди выстроились в очередь из-за тестов на ковид

В Новосибирске 8 ноября в отделении поликлиники № 16 по адресу Римского-Корсакова, 7/1 собралась очередь к терапевту. Очередь растянулась на весь коридор. Как рассказала читательница НГС, люди стояли к терапевту, чтобы получить направление на ПЦР-тест.

— Приходишь в живую очередь к врачу, который дает направление на мазок на ПЦР-тест, и идешь сдаешь мазок. Душно, жарко, здоровые, больные — все стоят. Я просто стоять не стала. Я побоялась заболеть. А больше никак. Это же просто кошмар. И представляете, какой всплеск будет. В одну бочку затолкали, и все стоят, — рассказала читательница НГС Наталья.

Как рассказал читатель НГС, даже в случае, когда врач приходит на дом, получить результаты ПЦР-теста проблематично:

— Невозможно получить результаты ПЦР-теста. Пришел доктор из 16-й поликлиники, взял ПЦР, сказал звонить за результатом через 3 дня. В итоге в поликлинике не берут трубку либо берут и сбрасывают, хотя сказали звонить по номеру. Идти за результатом самому равно разносить заразу. Такое продолжается уже 5 дней, когда сам ПЦР действителен только трое суток, — рассказал читатель НГС.

В приемной поликлиники № 16 объяснили, что они про очереди не знают, и направили к заместителю главного врача. На номер телефона, который продиктовали в приемной, никто не ответил. До отделения поликлиники № 16 на улице Римского-Корсакова дозвониться корреспондент НГС не смог: на телефон никто не отвечает.

Новосибирцы собрались в огромные очереди в пункты вакцинации. 2 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов проконтролировал работу двух пунктов вакцинации в «МЕГЕ». Медицинский обозреватель НГС поговорила с людьми в очереди о том, почему они пришли на прививку только сейчас, в разгар четвертой волны.

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очередитерапевтПЦР
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