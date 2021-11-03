«А где вы раньше были, товарищи?» Как люди по четыре часа стоят в очереди за прививкой

Новосибирцы выстроились в очередь на прививку в МЕГЕ
Нерабочая неделя в Новосибирске началась с толкучки в метро, 9-балльных пробок и проснувшегося у горожан интереса к вакцинации. В некоторых пунктах собираются большие очереди, а люди жалуются на отсутствие «Спутника Лайт», который сегодня считается самым быстрым способом получить заветный QR-код (его выдают сразу после прививки). 2 ноября министр здравоохранения региона Константин Хальзов проконтролировал работу двух пунктов вакцинации в МЕГЕ. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила с людьми в очереди о том, почему они пришли на прививку только сейчас, в разгар четвертой волны.
Сначала мы с фотографом идем в относительно новый пункт вакцинации, который работает примерно две недели. Он расположен недалеко от «Леруа Мерлен», в одном ряду с различными магазинами. О нем пока знают немногие посетители ТРЦ, по сравнению с первым, который открыт возле «Ашана», поэтому очередей здесь нет. Максимальная пропускная способность этого пункта вакцинации — 25 человек в час.
Несколько человек оформляют документы на входе, ещё несколько прошли уже дальше, видимо, заполнив все необходимые бумаги. Кто-то просто подходит и узнает режим работы пункта.
Я оказываюсь второй в очереди к сотруднику, который всё объясняет. Это Ольга Райлян, медсестра поликлиники №13:
— К нам идут по живой очереди. Сотрудники МЕГИ, как и все, заполняют документы, а потом подходят без очереди — такая договоренность с администрацией. Если приходят инвалиды, новосибирцы с детьми, пожилые люди, то я их тоже провожу без очереди. Один раз привели дедушку 95 лет — неужели он будет стоять?! Прививаем «Спутником V», «Спутник Лайт» у нас закончился в прошлый понедельник. Хотя все Предпочитали именно «Спутник Лайт». Люди хотели быстрее QR-код, но где же вы были, товарищи?! Мы вас ждали. Но недавно вышел приказ, что его теперь ставим только тем, кто переболел или вакцинировался в течение последних шести месяцев.
После разговора с медсестрой я встречаю мужчину, который уже сделал прививку: он торопится, но успевает отметить, что очереди не было, всё прошло быстро и легко.
Мы с фотографом идем в другой пункт вакцинации, возле «Ашана». Через полчаса сюда должен был приехать министр здравоохранения Константин Хальзов.
Одна из сотрудниц пункта ходит и просит людей соблюдать дистанцию. Все стоят в очереди на указанных красных линиях и сидят на стульях вдоль стены. Вот бы во всех пунктах так было!
Прививку сегодня ждут более 15 человек. Первый, кто согласился со мной поговорить, — Евгений Коробейников. Он переехал в Новосибирск из Кировской области.
— Сделать прививку на работе заставили, потому что у нас один человек заболел. Раз болеют, надо тоже вакцинироваться. И друг посоветовал, — объясняет Евгений.
Неподалеку сидят две девушки, которые пришли на вакцинацию вместе и уже заполнили документы. Кате 19 лет, коронавирусом она не болела. Если бы ее не заставили сделать прививку, то она не стала бы, потому что, по ее словам, боится последствий и возможной реакции организма:
— Вакцинируюсь первый раз — по обстоятельствам: без QR-кода на работу не пускают. Я работаю в маркетинге, не общепит, просто на работе сказали либо делать прививку, либо переходить на удаленку. Но не у всех получается перейти на дистанционный режим.
Рядом с ней сидит Лада, студентка медколледжа.
— Нужно обязательно делать прививку, иначе на практику нас не допустят. Тоже делаю вынужденно. Я нейтрально отношусь к вакцинации, но если бы не принудили, то не стала бы делать, — признается девушка.
В очереди ещё стоит Павел — он пытался записаться в поликлинику № 7, но свободное время было только через две недели — на 17 ноября. Поэтому решил прийти и отстоять живую очередь.
— Я хотел бы привиться «КовиВаком», но этой вакцины, насколько понимаю, нет нигде в Новосибирске. Ждать не буду, поставлю «Спутник V», — говорит он и уточняет, что такое решение принял самостоятельно, а не потому что ввели обязательную вакцинацию.
В этот момент из пункта вакцинации выходят три человека: я успеваю остановить двоих, которые пришли вакцинироваться вместе, но не захотели называть свои имена. Правда, они рассказали, что на вакцинацию из-за очереди у них ушло много времени:
— Четыре часа мы здесь простояли — с 13 до 17. Народ был, да и вакцину пришлось размораживать, — объясняет мужчина причину долгого ожидания.
Ещё один человек, который только что поставил вакцину, — Владислав. Он посчитал, что в поликлинике слишком много народу, поэтому решил сделать прививку в торговом центре:
— Я думал, что всё будет намного быстрее, но пришлось задержаться. Простоял в очереди три часа. Передо мной, когда я пришел, было 13–15 человек. Видимо, все решили в один момент провакцинироваться. Я считаю, это потому, что у людей фактически забирают доступ в разные места — кинотеатры, торговые центры и так далее (в Новосибирской области в ТЦ QR-код не нужен, но в некоторых регионах такое требование ввели, — Прим. ред.).
Владислав — студент: в вузе их не принуждают сделать прививку, но постоянно спрашивают, кто привился, а кто нет:
— Ведут учетность. Идет куратор и говорит: «Проставьте плюсы, кто привился». И спрашивает, кому есть 18 лет, кто вакцинировался. Видимо, все-таки желательно привиться. Хотя если бы не ограничения, то я бы не пошел. Считаю, что организм и так справится.
В пункт вакцинации заходит министр региона Константин Хальзов и проверяет, как всё работает. Министр отмечает, что вся система здравоохранения в нерабочие дни трудится в обычном режиме и что президент объявил выходные в том числе для того, чтобы люди пошли вакцинироваться.
По данным Константина Хальзова, сейчас в регионе осталось порядка 16 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». И представители Новосибирской области уже направили письмо с просьбой о дополнительной поставке: ее ожидают в течение ближайших двух недель.
В этот момент к министру подходит женщина, которая специально приехала к сыну в Новосибирск из Иркутска, чтобы сходить с ним и поставить ему «Спутник Лайт» (молодой человек уже переболел коронавирусом). Но вакцины нет. Константин Хальзов рекомендует ей привиться «Спутником V».
— А он не умрёт от этого? — спрашивает посетительница МЕГИ у министра.
— Нет, конечно. Наоборот, будет защищен.
— Честное слово? — не успокаивается женщина.
— Честное слово, — заявляет министр.
Женщину зовут Елена. Ее 20-летний сын переболел коронавирусом в марте. Она специально приехала, чтобы сын поставил вакцину при ней. Хочет пожить с ним и понаблюдать за реакцией на прививку:
— Вот говорят: «Он большой, большой». Ну и что, что он большой. Это он для вас большой! А матери хочется всё знать, всё проверить. Видите, «Лайта» нет. Вот что теперь делать? Двухкомпонентную ставить… Он студент и подрабатывает, но на работе требуют сертификат о вакцинации. Я говорю: «Да увольняйся ты из этого магазина к черту!» Но охота денег, да и сын говорит, что всё равно всех заставят...
Если у вас была нетипичная реакция на вакцину или вы готовы рассказать, как протекает у вас коронавирус сейчас, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).