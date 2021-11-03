«А где вы раньше были, товарищи?» Как люди по четыре часа стоят в очереди за прививкой

Сначала мы с фотографом идем в относительно новый пункт вакцинации, который работает примерно две недели. Он расположен недалеко от «Леруа Мерлен», в одном ряду с различными магазинами. О нем пока знают немногие посетители ТРЦ, по сравнению с первым, который открыт возле «Ашана», поэтому очередей здесь нет. Максимальная пропускная способность этого пункта вакцинации — 25 человек в час.

Несколько человек оформляют документы на входе, ещё несколько прошли уже дальше, видимо, заполнив все необходимые бумаги. Кто-то просто подходит и узнает режим работы пункта.