Анафилактическую реакцию не встречали: главный аллерголог-иммунолог НСО — о прививках от ковида

У новосибирцев не фиксировали аллергию после антиковидных вакцин
Главный аллерголог-иммунолог Новосибирской области Дарья Демина заявила, что за весь прививочный период в регионе у новосибирцев не встречались аллергические реакции на антиковидные вакцины.
Какие реакции на вакцину нормальны
— Поствакцинальные реакции связаны с неправильным введением вакцины в неправильное время. Например, в период обострения хронического заболевания. Температура — это обычная реакция на вакцину, но если ее нет, то это тоже нормально, — рассказала сегодня, 2 ноября, врач в прямом эфире в сообществе «Новосибирская область» во «ВКонтакте». В первую очередь специалист говорила о вакцине «Спутник», потому что именно по ней есть результаты третьей фазы клинических исследований.
Температура, уточнила Дарья Демина, говорит о том, что иммунная система заработала, но ее может и не быть — всё индивидуально.
Кроме того, по словам эксперта, индивидуальна и выработка антител, поэтому нельзя сравнивать их количество. К тому же они могут выработаться на другом уровне — T-клеточном, который не отображается на распространенных тест-системах.
Дарья Демина сказала, что почти год идет вакцинация и на практике они не встречали ни одного случая, чтобы была аллергическая реакция на препарат и врачи бы не вводили вторую вакцину.
— Анафилактическая реакция на лекарственные препараты — это достаточно редкое явление. Есть ряд препаратов, которые чаще вызывают ее, — антибиотики, местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты, — уточняет аллерголог-иммунолог. По ее словам, во всех вакцинах этих препаратов нет.
Можно ли прививаться аллергикам и пациентам с иммунодефицитом
— Всех пациентов мы призываем вакцинироваться. Аллергики — это пациенты, у которых неправильно работает иммунная система. Поэтому мы стараемся всех аллергиков прививать, не только от коронавируса. Но есть периоды, когда вакцина им противопоказана, например, в период обострения, — приводит пример Дарья Демина.
По ее словам, пациенты, которые находятся на учете с аллергией, достаточно хорошо переносят вакцину, причем люди старшего возраста переносят ее даже лучше, чем молодые.
Пациентов с первичными иммунодефицитами тоже прививают, но вакцинами, в которых нет живого вируса. Но у них в меньшей степени вырабатывается иммунный ответ, поэтому у них свой график вакцинации и нужна третья доза.
— Мы боимся, что наши пациенты с бронхиальной астмой заболеют, поэтому планируем их вакцинировать и от гриппа, и от пневмококка, и от коронавируса, — добавила специалист.
Если у вас была аллергия на вакцину или другие нетипичные реакции, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Ранее мы рассказывали истории людей, которые привились «Спутником V», а на прошлой неделе поговорили с теми, кто испытал на себе «Спутник Лайт». Сегодня мы публиковали истории о другой вакцине — «ЭпиВакКороне», которую разработал центр «Вектор».
Ранее мы рассказывали, как привитым и переболевшим получить QR-код в Новосибирске без «Госуслуг».