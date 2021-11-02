Анафилактическую реакцию не встречали: главный аллерголог-иммунолог НСО — о прививках от ковида

Температура, уточнила Дарья Демина, говорит о том, что иммунная система заработала, но ее может и не быть — всё индивидуально.

Кроме того, по словам эксперта, индивидуальна и выработка антител, поэтому нельзя сравнивать их количество. К тому же они могут выработаться на другом уровне — T-клеточном, который не отображается на распространенных тест-системах.

Дарья Демина сказала, что почти год идет вакцинация и на практике они не встречали ни одного случая, чтобы была аллергическая реакция на препарат и врачи бы не вводили вторую вакцину.

— Анафилактическая реакция на лекарственные препараты — это достаточно редкое явление. Есть ряд препаратов, которые чаще вызывают ее, — антибиотики, местные анестетики и нестероидные противовоспалительные препараты, — уточняет аллерголог-иммунолог. По ее словам, во всех вакцинах этих препаратов нет.

Можно ли прививаться аллергикам и пациентам с иммунодефицитом

— Всех пациентов мы призываем вакцинироваться. Аллергики — это пациенты, у которых неправильно работает иммунная система. Поэтому мы стараемся всех аллергиков прививать, не только от коронавируса. Но есть периоды, когда вакцина им противопоказана, например, в период обострения, — приводит пример Дарья Демина.