Новосибирск встал в девятибалльных пробках в нерабочую неделю

Весь Новосибирск встал в девятибалльной пробке вечером 2 ноября. Во второй день нерабочей недели на множестве улиц Новосибирска собрались заторы.



По данным 2ГИС, в городе насчитывается около 10 аварий. Встал из-за аварии Октябрьский мост, зато отображается зеленым цветом Димитровский.



Новосибирцы в 2ГИС жалуются, что по Октябрьском мосту все едут в два ряда, а не в три.



— Давайте, пожалуйста, ехать в 3 ряда, а не в 2, по снегу тоже можно ездить, — написал новосибирец в 2ГИС.

