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Новосибирск встал в девятибалльных пробках в нерабочую неделю

Город завалило снегом, и пришли морозы

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Многие жители Новосибирска не могут вернуться домой из-за пробок

Многие жители Новосибирска не могут вернуться домой из-за пробок

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Весь Новосибирск встал в девятибалльной пробке вечером 2 ноября. Во второй день нерабочей недели на множестве улиц Новосибирска собрались заторы.

По данным 2ГИС, в городе насчитывается около 10 аварий. Встал из-за аварии Октябрьский мост, зато отображается зеленым цветом Димитровский.

Новосибирцы в 2ГИС жалуются, что по Октябрьском мосту все едут в два ряда, а не в три.

— Давайте, пожалуйста, ехать в 3 ряда, а не в 2, по снегу тоже можно ездить, — написал новосибирец в 2ГИС.

Пробки достигли 9 баллов

Пробки достигли 9 баллов

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Целых три аварии на Большевистском шоссе. Красным отображается дорога, которая ведет в сторону Академгородка.

Новосибирцы также недоумевают, почему пробки в нерабочую неделю.

— А хоть кто-то в «нерабочие дни» не на работе? Или у всех жизненно важные предприятия? — спрашивает аноним в 2ГИС.

Ранее МЧС предупреждало новосибирцев, что в городе опасная ситуация. Они сообщали, что из-за такой погоды в регионе может вырасти количество ДТП.

Как сообщил автоэксперт НГС, часть новосибирцев еще не успела заменить летние шины на зимние, шиномонтажки по-прежнему работают в усиленном режиме.

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2ГИСпробкиснег
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