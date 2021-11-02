Новосибирск встал в девятибалльных пробках в нерабочую неделю

Весь Новосибирск встал в девятибалльной пробке вечером 2 ноября. Во второй день нерабочей недели на множестве улиц Новосибирска собрались заторы.
По данным 2ГИС, в городе насчитывается около 10 аварий. Встал из-за аварии Октябрьский мост, зато отображается зеленым цветом Димитровский.
Новосибирцы в 2ГИС жалуются, что по Октябрьском мосту все едут в два ряда, а не в три.
— Давайте, пожалуйста, ехать в 3 ряда, а не в 2, по снегу тоже можно ездить, — написал новосибирец в 2ГИС.
Целых три аварии на Большевистском шоссе. Красным отображается дорога, которая ведет в сторону Академгородка.
Новосибирцы также недоумевают, почему пробки в нерабочую неделю.
— А хоть кто-то в «нерабочие дни» не на работе? Или у всех жизненно важные предприятия? — спрашивает аноним в 2ГИС.
Ранее МЧС предупреждало новосибирцев, что в городе опасная ситуация. Они сообщали, что из-за такой погоды в регионе может вырасти количество ДТП.
Как сообщил автоэксперт НГС, часть новосибирцев еще не успела заменить летние шины на зимние, шиномонтажки по-прежнему работают в усиленном режиме.